Sultanahmet'te öldürülen Alman turistlerin cenazeleri Berlin'de

Türkiye, Sultanahmet saldırısında hayatını kaybeden 10 Alman misafirini uğurladı. Cenazeler sabah saatlerinde siyah cenaze araçlarıyla adli tıp kurumundan alınarak Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Vefat eden Almanları taşıyan uçak TSİ 18:00 sularında Berlin Tegel Havalimanı'na indi.

Adli Tıp Kurumu'ndan alınan cenazeler sabah saatlerinde Atatürk Havalimanı'na götürüldü. Sultanahmet saldırısında hayatını kaybeden 10 Alman vatandaşın cenazeleri uçakla ülkelerine gönderildi.

Dikilitaş Meydanı'nda canlı bomba saldırısının kurbanı olan 10 Alman turistin Adli Tıp Kurumu'nda işlemleri sabah saatlerinde tamamlandı.

Kuruma giren cenaze araçları, konsolosluk görevlileri eşliğinde cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan aldı.

Cenazeleri taşıyan araçlar Atatürk Havalimanı'nda cenazeleri almak için bekleyen Alman Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçağın altına park etti. Burada görevliler tarafından cenazeler uçağa alındı. Uçak cenazelerin yüklenmesinin ardından Almanya'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'ndan havalandı. Hürriyet'teki habere göre, saldırıda hayatını kaybeden Almanları taşıyan uçak TSİ 18:00 sularında Berlin'e indi.