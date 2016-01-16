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İstanbul'a gelen Victoria's Secret mankeninden Sultanahmet yorumu: Sıran geldiyse ölürsün

"Onlara karşı çıkmanın tek yolu bu..."

16 Ocak 2016 10:55

Michaela Kocianova: Türkiye’deyim korkmuyorum
Defile için İstanbul’a gelen Victoria's Secret meleği Michaela Kocianova, Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısıyla ilgili “Sıran geldiyse ölürsün. Burada ya da Londra, New York’ta olması önemli değil. Çünkü onlara karşı çıkmanın tek yolu bu” yorumu yaptı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İspanyol abiye markası Sagaza, İlkbahar-Yaz 2016 koleksiyonunu önceki akşam Fashionist’16 kapsamında özel bir defileyle beğeniye sundu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda gerçekleşen defilede Victoria Secret mankeni Michaela Kocianova podyuma çıktı. Defilede üç tasarım giyen dünyaca ünlü model, kapanışı da 100 metre kumaş, swaroski taşlar ve el işlemeleriyle üç ayda tamamlanan gelinlikle yaptı. Defileyi izlemeye gelenler arasında Burcu Güneş, Berkay, Leyla Tanlar, Onur Büyüktopçu, Dilara Öztunç, Hilal Mocan, Şule Argüder, Özge Sanler ve Duygu Akdeniz gibi tanınmış isimler vardı.

Defile için İstanbul’a gelen Victoria Secret meleği Michaela Kocianova, Sultanahmet saldırısıyla ilgili şu yanıtı verdi:

“Sıran geldiyse ölürsün. Burada ya da Londra, New York’ta olması önemli değil. Çünkü onlara karşı çıkmanın tek yolu bu.”

 

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