'Barış İçin Akademisyenler'in 1128 imzayla açıkladığı bildirinin tam metni

16 Ocak 2016 22:12
"Barış için Akademisyenler" inisiyatifinde Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki sokağa çıkma yasakları ve operasyonlar sırasında yaşanan insan hakları ihlallerine karşı ilk olarak 1128 akademisyenin imza attığı "Bu suça ortak olmayacağız" adlı bildiri ülke gündemine oturdu. Kamuoyunu ikiye bölen açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, imzacı akademisyenler için "müsvedde", "karanlık", "zalim", "alçak" gibi ifadeler kullanarak "ilgili kurumları gereğini yapmaya" çağırdı. Erdoğan'ın bu çağrısının ardından ülke genelinde imzacı akademisyenlerden bazıları "terör örgütü propagandası"ndan gözaltına alındı. Gözaltına alınan akademisyenler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
"Barış için Akademisyenler" tarafından yapılan açıklamanın tam metni şöyle:
Bu suça ortak olmayacağız! Em ê nebin hevparên vî sûcî!
Bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak bu suça ortak olmayacağız!
Türkiye Cumhuriyeti; vatandaşlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte, yerleşim yerlerine ancak bir savaşta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, yaşam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, işkence ve kötü muamele yasağı başta olmak üzere anayasa ve taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile koruma altına alınmış olan hemen tüm hak ve özgürlükleri ihlal etmektedir.
Bu kasıtlı ve planlı kıyım Türkiye'nin kendi hukukunun ve Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların, uluslararası teamül hukukunun ve uluslararası hukukun emredici kurallarının da ağır bir ihlali niteliğindedir.
Devletin başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirdiği katliam ve uyguladığı bilinçli sürgün politikasından derhal vazgeçmesini, sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasını, gerçekleşen insan hakları ihlallerinin sorumlularının tespit edilerek cezalandırılmasını, yasağın uygulandığı yerde yaşayan vatandaşların uğradığı maddi ve manevi zararların tespit edilerek tazmin edilmesini, bu amaçla ulusal ve uluslararası bağımsız gözlemcilerin yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesini talep ediyoruz.
Müzakere koşullarının hazırlanmasını ve kalıcı bir barış için çözüm yollarının kurulmasını, hükümetin Kürt siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasını oluşturmasını talep ediyoruz. Müzakere görüşmelerinde toplumun geniş kesimlerinden bağımsız gözlemcilerin bulunmasını talep ediyor ve bu gözlemciler arasında gönüllü olarak yer almak istediğimizi beyan ediyoruz. Siyasi iktidarın muhalefeti bastırmaya yönelik tüm yaptırımlarına karşı çıkıyoruz.
Devletin vatandaşlarına uyguladığı şiddete hemen şimdi son vermesini talep ediyor, bu ülkenin akademisyen ve araştırmacıları olarak sessiz kalıp bu katliamın suç ortağı olmayacağımızı beyan ediyor, bu talebimiz yerine gelene kadar siyasi partiler, meclis ve uluslararası kamuoyu nezdinde temaslarımızı durmaksızın sürdüreceğimizi taahhüt ediyoruz."
11 Ocak 2016, saat 04:22 itibariyle metne imza atan 1128 akademisyen listesi şöyle:
(Türkiyeli olmayan yurt dışı destek imzaları hariç)
A. Dinç Alada, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
A. Nevin Yıldız Tahincioğlu, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
A. Özdemir Aktan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
A. Serdar Esen, Dr. (Emekli)
A. Zeynep Kılıç, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Abbas Vali, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Adalet B. Alada, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Adem Y. Elveren, Yrd. Doç. Dr., Fitchburg Eyalet Üniversitesi
Adem Yeşilyurt, Ar. Gör., Kocaeli Üniversitesi
Adil Serhan Şahin, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Adnan Çelik, Doktora Öğr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Adnan Şahin, Ar. Gör., Tunceli Üniversitesi
Ahmet Altınel, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ahmet Atıl Aşıcı, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ahmet Bekmen, Yrd. Doç. Dr., İstanbul üniversitesi
Ahmet Bülent Özer, Doktora Öğr., Ankara Üniversitesi
Ahmet Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ahmet Gürata, Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi
Ahmet Haşim Köse, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ahmet İnsel, Prof. Dr. (Emekli)
Ahmet Kerim Gültekin, Yrd. Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi
Ahu Ersözlü, Okutman, Boğaziçi Üniversitesi
Ahu Sökmenoğlu, Öğr. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Akın Tek, Okutman, İstanbul Şehir Üniversitesi
Alaeddin Şenel, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli)
Albert Ali Salah, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Alev Aslan, Dr., İstanbul Üniversitesi
Alev Gürbüz, Doktora Öğr., Georgetown Üniversitesi
Alev Özkazanç, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ali Akay, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ali Cevat Taşıran, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ali Çeliksöz, Prof. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi
Ali Ekber Doğan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Ali Ekber Irmak, Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ali Emre Benli, Doktora Öğr., LUISS Üniversitesi
Ali Gökmen, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ali Rıza Güngen, Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ali Saysel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ali Serdar, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Ali Tansu Balcı, Doktora Öğr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Ali Türünz, Doktora Öğr., Masaryk Üniversitesi
Aliye Karabük Kovanlıkaya, Doç. Dr,Galatasaray Üniversitesi
Alper Açık, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Alper Akyüz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Altay A. Manço, Dr., Bilimsel Direktör, Liege Göç Tetkik ve Uygulama Enstitüsü
Anıl Duman, Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi
Aren Kurtgözü, Yrd. Doç. Dr., MEF Üniversitesi
Armanç Yıldız, Doktora Öğr., Harvard Üniversitesi
Arif Dirlik, Prof. Dr., Oregon Üniversitesi
Asena Pala, Ar. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi
Asiye Akgün, Dr., İstanbul Kültür Üniversitesi
Aslı Aydemir, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Aslı Çalkıvik, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Aslı Davas, Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Aslı Iğsız, Yrd. Doç. Dr., New York Üniversitesi
Aslı Kotaman,
Aslı Odman, Öğr. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Aslı Özyar, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Aslı Şen, Yrd. Doç. Dr., FMV Işık Üniversitesi
Aslı Takanay, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Aslı Telli Aydemir, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Aslı Vatansever, Yrd. Doç. Dr., Doğuş Üniversitesi
Aslı Zengin, Öğr. Gör., Brandeis Üniversitesi
Aslı Zeren, Dr., Politecnico di Milano
Asuman Doğan, Doç. Dr., Ankara FTR Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Asya Saydam, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Atacan Atakan, Doktora Öğr., Arizona Üniversitesi
Atilla Güney, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Attila Aytekin, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Avşar Gürpınar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Axel Çorlu, Yrd. Doç. Dr., Georgia Gwinnett College
Aycan Kapucu, Yrd. Doç. Dr., Yaşar Üniversitesi
Ayça Alemdaroğlu, Öğr. Gör., Northwestern Üniversitesi
Ayça İnce, Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Aydın Arı, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Aydın Gelmez, Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi
Aydın Ördek, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Ayfer Bartu Candan, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ayfer Karabıyık, Ar. Gör., Sakarya Üniversitesi
Ayfer Karakaya, Yrd. Doç. Dr., College of William and Mary
Ayhan Kaya, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ayhan Sol, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Aykız Doğan, Doktora Öğr., Paris I Sorbonne Üniversitesi
Aykut Çoban, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ayla Zırh Gürsoy, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Aylin Altınay Cingöz, Dr., İstanbul Üniversitesi
Aylin Kuryel, Dr., Amsterdam Üniversitesi
Aylin Ünaldı, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Aynur Özuğurlu, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Ayşe Akalın, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşe Arslan, Doktora Öğr., Londra Üniversitesi
Ayşe Berkman, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ayşe Beyazova, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ayşe Çavdar, Dr., Bağımsız Araştırmacı
Ayşe Dayı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Ayşe Devrim Başterzi, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Ayşe Durakbaşa, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Ayşe Dursun, Doktora Öğr., Viyana Üniversitesi
Ayşe Erzan, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli)
Ayşe Esmeray Yoğun, Yrd. Doç. Dr., Toros Üniversitesi
Ayşe Gözen, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Emekli)
Ayşe Gül Altınay, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Ayşe Gül Yılgör, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Ayşe Öncü, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi (Emekli)
Ayşe Karasu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ayşe Parla, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Ayşe Serdar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Ayşe Yönder, Prof. Dr., New York Pratt Institute
Ayşe Zarakol, Yrd. Doç. Dr., Cambridge Üniversitesi
Ayşegül Bozan, Doktora Öğr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Ayşegül Cankat, Dr., Grenoble Ulusal Yüksek Mimarlık Okulu
Ayşegül Kanbak, Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi
Ayşegün Soysal, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ayşem Mert, Dr. Amsterdam Üniversitesi
Ayşen Candaş, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ayşen Uysal, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Ayşen Üstübici, Doktora Sonrası Araştırmacı, Koç Üniversitesi
Ayşenaz Toker, Öğr. Elemanı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Aysuda Kölemen, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Aysun Gezen, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Ayten Alkan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ayten Zara, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Aytül Fırat, Öğr. Gör., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Azat Zana Gündoğan, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Aziz Harman, Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Bahar Naşer, Coventry Üniversitesi
Bahar Şahin Fırat, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Bahar Şimşek, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Bahtiyar Mermertaş, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Baki Tezcan, Doç. Dr., Kaliforniya Üniversitesi
Bakış Kutlu Kurtuluş, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Baran Alp Uncu, Dr., Marmara Üniversitesi
Barış Bircan, Doktora Öğr., Cornell Üniversitesi
Barış Göğüş, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Barış Karaağaç, Öğr. Gör., Trent Üniversitesi
Barış Kılıçbay, Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Barış Şannan, Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği
Barış Taşyakan, Doktora Öğr. California San Diego Üniversitesi
Barış Ünlü, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Barış Yapışkan, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Başak Alpan, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Başak Can, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Başak Çandar, Yrd. Doç. Dr., Appalachian State Üniversitesi
Başak Demir, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Başak Ertür, Dr., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Başak Karaman, Dr., Galatasaray Üniversitesi
Başak Tuğ, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Baskın Oran, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi (Emekli)
Bediz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Begüm Başdaş, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Begüm Özden Fırat, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Begüm Özkaynak, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Begüm Uzun, Doktora Öğr., Toronto Üniversitesi
Bekir Halhallı, Doktora Öğr., Sakarya Üniversitesi
Belin Benezra, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Beliz Güçbilmez, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Belma Bekçi, Doç. Dr.
Benan Eres, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Bengi Akbulut, Dr., Bağımsız Araştırmacı
Berfin Emre Çetin, Dr., Hacettepe Üniversitesi
Berke Özenç, Yrd. Doç. Dr., Türk-Alman Üniversitesi
Bermal Aydın, Uzman, Mersin Üniversitesi
Berna Kılınç, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Berna Zengin, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Berna Pekesen, Dr., Hamburg Üniversitesi
Berrak Karahoda, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Besim Can Zırh, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Besime Şen, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Betül Tanbay, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Betül Yarar, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
Beyza Üstün, Prof. Dr.
Bige Açımuz, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Bilge Selçuk, Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Bilgen Sanayır, Doktora Öğr., Trakya Üniversitesi
Bilgin Ayata, Prof. Dr., Basel Üniversitesi
Biray Kolluoğlu, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Birgül Yılmaz, Doktora Öğr., Londra Üniversitesi
Birgül Sarıoğlu, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Biriz Berksoy, Dr., İstanbul Üniversitesi
Buket Türkmen, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Burak Köse, Doktora Öğr., York Üniversitesi
Burak Onaran, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Burak Ülman, Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Burak Üzümkesici, Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Burcu Binboğa, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Burcu Hatiboğlu Diren, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Burcu Kaya Kızılöz, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Burcu Keskin, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Burcu Konakçı, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Burcu Küçükkeleş, Ar. Gör., ETH Zürih
Burcu Yakut-Çakar, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Burcu Yasemin Seyben, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Burcu Yılmaz Gündüz, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Burçin Kalkın Kızıldaş, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Bülent Bilmez, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bülent Duru, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Bülent Eken, Dr., Kadir Has Üniversitesi
Bülent Küçük, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Bülent Somay, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Bülent Şık, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Bülent Tanju, Prof. Dr., Abdullah Gül Üniversitesi
Büşra Barın, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Büşra Ersanlı, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Can Candan, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Can Irmak Özinanır, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Can Soylu, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Can Yalçın Armutçuoğlu, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Canan Acar, Doktora Öğr., Ontario Üniversitesi
Canan Balan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Canan Erten, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Canan Özcan, Ar. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Canan Özdil, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Canani Kaygusuz, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Canay Şahin, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Candan Badem, Doç. Dr., Tunceli Üniversitesi
Cansever Güner, Öğr. Gör, Marmara Üniversitesi
Cansu Akbaş Demirel, Ar. Gör., Ege Üniversitesi
Cansu Col, Ar. Gör., Victoria Üniversitesi
Cavidan Soykan, Dr., Ankara Üniversitesi
Cem Atbaşoğlu, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Cem Özatalay, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Cem Terzi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Cem Uslu, Öğr. Gör., Haliç Üniversitesi
Cengiz Aktar, Doç. Dr., Süleyman Şah Üniversitesi
Cengiz Güneş, Dr., Open Üniversitesi
Cenk Yiğiter, Dr., Ankara Üniversitesi
Ceren Akçabay, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Ceren Ergenç, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ceren Lord, Dr., Kadir Has Üniversitesi
Ceren Mert, Dr., FMV Işık Üniversitesi
Ceren Özcan, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Ceren Özgül, Ar. Gör., New York Üniversitesi
Ceren Özselçuk, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ceren Şengül, Doktora Öğr., Edinburgh Üniversitesi
Ceren Sözeri, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Ceyda Arslan Kechriotis, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ceylan Begüm Yıldız, Doktora Öğr., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Chris Stephenson, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Cihan Tekay, Doktora Öğr., CUNY Graduate Center
Cihan Yapıştıran, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Cuma Çiçek, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Cumhur İzgi, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Çağdaş Acet, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Çağla Aydın, Yrd. Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Çağla Aykaç, Yrd. Doç. Dr., Fatih Üniversitesi
Çağla Diner, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Çağla Karabağ Sarı, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Çağlar Dölek, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Çağlar Güven, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)
Çağrı Aslan, Ar. Gör., Gaziantep Üniversitesi
Çare Olgun Çalışkan, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Çetin Çelik, Dr., Koç Üniversitesi
Çetin Gürer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Çetin Veysal, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Çiğdem Bozdağ, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Çiğdem Demircan, Doktora Öğr., Freie Universität Berlin
Çiğdem Kafesçioğlu, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
D. Kaan Eraslan, Doktora Öğr., École pratique des hautes études
Dağhan Irak, Doktora Öğr., Strazburg Üniversitesi
David Selim Sayers, Öğr. Gör., San Francisco State Üniversitesi
Delal Aydın, Doktora Öğr., Binghamton Üniversitesi
Demet Bolat, Ar. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Demet İslambey, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Demir Küçükaydın, Bağımsız Araştırmacı
Deniz Ay, Okutman, Ohio State Üniversitesi
Deniz Başar, Doktora Öğr., Toronto Üniversitesi
Deniz Gündoğan İbrişim, Doktora Öğr., Washington Üniversitesi
Deniz Karman, Emeritus Prof. Dr., Carleton Üniversitesi
Deniz Kimyon, Ar.Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Deniz Morva, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Deniz Özdemir, Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi
Deniz Parlak, Öğr. Gör., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Deniz Pelin Dinçer, Ar. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Deniz T. Kılınçoğlu, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi – Kuzey Kıbrıs
Deniz Tarba Ceylan, Yrd. Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Deniz Yonucu, Dr., EUME / Zentrum Moderner Orient
Deniz Yükseker, Prof. Dr., İstanbul Aydın Üniversitesi
Derya Akdemir, Dr., Marmara Üniversitesi
Derya Bayır, Dr., Londra Queen Mary Üniversitesi
Derya Fırat, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Derya Keskin, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Derya Özkan, Dr., Münih Üniversitesi
Derya Ülker, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Devrim Kılıçer, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Didar Zeynep Batumlu, Öğr. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Didem Atayurt, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Didem Çınar, Öğr. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Didem Danış, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Didem Dayı, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Didem Gürses, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Didem Kılıçkıran, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Didem Oral, Doktora Öğr., European University Institute
Didem Pekün, Öğr. Gör., Koç Üniversitesi
Dies van der Linde, Doktora Öğr., Koç Üniversitesi
Dikmen Bezmez, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Dilara Demir, Doktora Öğr., New Jersey State Üniversitesi
Dilek Çankaya, Doktora Öğr., Ankara Üniversitesi
Dilek Çelik, Yrd. Doç. Dr., Süleyman Şah Üniversitesi
Dilek Dizdar, Prof. Dr., Johannes Gutenberg Üniversitesi
Dilek Hattatoğlu, Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dilek Karabulut, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Dilek Özhan Koçak, Doç. Dr., Giresun Üniversitesi
Dilşah Deniz, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Diren Yeşil, Doktora Öğr., Die Carl von Ossietzky Üniversitesi
Doğan Çetinkaya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Doğan Emrah Zıraman, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Doğan Kurt, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Doğu Toksöz, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Doruk İriş, Yrd. Doç. Dr., Sogang Üniversitesi
Duygu Abbasoğlu, Uzman, Anadolu Üniversitesi
Duygu Yeni, Doktora Öğr., Syracuse Üniversitesi
Düzgün Çakırca, Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi
Düzgün Uğur, Ar. Gör., Dicle Üniversitesi
E. Osman Erdem., Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ebru Aykut, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ebru Kongar, Doç. Dr., Dickinson College
Ebru Üstündağ, Doç. Dr., Brock Üniversitesi
Ece Akten, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ece Algan, Doç. Dr., California State Üniversitesi
Ece Öztan, Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Eda Arduman. Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Eda Aslı Şeran, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Eda Erdener, Yrd. Doç. Dr., Bingöl Üniversitesi
Efe Arık, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Arel Üniversitesi
Egemen Cevahir, Dr., Marmara Üniversitesi
Egemen Kepekçi, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Ekin Barış Şah, Ar. Gör., Çankaya Üniversitesi
Elçin Aktoprak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Elif Akbostancı, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Elif Akçalı, Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Elif Aysimi Duman, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Elif Babül, Yrd. Doç. Dr., Mount Holyoke Koleji
Elif Çevik, Ar. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Elif Demirkaya Ağar, Ar. Gör., Arel Üniversitesi
Elif Kendir Beraha, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Elif Sandal Önal, Doktora Öğr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Eliya Büyükkaya, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Emin Alper, Öğr. Gorevlisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Emine Fişek, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Emine İncirlioğlu, Prof. Dr., Bağımsız Araştırmacı
Emine Meşe, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Emir Benli, Dr.
Emrah Altındiş, Dr., Harvard Üniversitesi
Emrah Dönmez, Öğr. Gör., FMV Işık Üniversitesi
Emre Çetin Gürer, Doktora Öğr., Villanova Üniversitesi
Emre Kovankaya, Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Emre Özçelik, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs
Emre Özyetiş, Ar. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi
Emre Tansu Keten, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Emre Zeytinoğlu, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Engin Ader, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Engin Fırat, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Engin Kılıç, Dr., Sabancı Üniversitesi
Engin Sustam, Dr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Erbatur Çavuşoğlu, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ercan Şen, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Ercüment Çelik, Doç. Dr., Bağımsız
Erdağ Aksel, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
Erdal Gilgil, Prof.Dr., Akdeniz Üniversitesi
Erdem Üngür, Ar. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi
Erdem Yörük, Yrd. Doç. Dr. Koç Üniversitesi
Erdinç Erdem, Doktora Öğr., The New School for Social Research
Erdoğan Onur Ceritoğlu, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Eren Deniz Tol, Prof. Dr., Muğla Üniversitesi
Eren Kırmızıaltın, Ar. Gör., Gazi üniversitesi
Eren Paydaş, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Ergin Bulut, Yrd. Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Ergin Öpengin, Dr., Bamberg Üniversitesi
Ergün Özgür, Dr., Louvain Katolik Üniversitesi
Erhan Keleşoğlu, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Erhan Ünlü, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Erhan Yalçındağ, Dr.
Erkan Erdil, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Erkin Başer, Yrd. Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Erol Katırcıoğlu, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Erol Köroğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ersin Aslıtürk, Dr., Ottawa Üniversitesi
Ertan Ersoy, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ertuğrul Ahmet Tonak, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ertuğrul Uzun, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Esengül Ayyıldız, Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Esin Düzel, Öğr. Gör., California San Diego Üniversitesi
Esin Gülsen, Ar. Gör., Mersin Üniversitesi
Esin İnan, Prof. Dr., FMV Işık Üniversitesi
Esmeray Yoğun, Yrd. Doç. Dr., Toros Üniversitesi
Esra Akbalık, Öğr. Gör., Maltepe Üniversitesi
Esra Akcan, Doç. Dr., Cornell Üniversitesi
Esra Arsan, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Esra Cesur Tosun, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Esra Demir, Dr., Marmara Üniversitesi
Esra Erdem, Prof. Dr., Alice Salomon Üniversitesi
Esra Kaliber, Öğr. Gör., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Esra Özyürek, Dr., London School of Economics
Esra Sakınç, Yrd. Doç. Dr., Maltepe Üniversitesi
Esra Ummak, Doktora Öğr., Çukurova Üniversitesi
Evren Hoşgör, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Evrim Emir Sayers, Öğr. Gör., San Francisco State Üniversitesi
Evrim Karakaş, Doktora Öğr., Rennes I Üniversitesi
Eylem Çamuroğlu Çığ, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Eylem Kılıç Oğurlu, Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Eylem Kurulgan Demirci, Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Eylem Özdemir, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Emel Yuvapan, Öğr. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Evren Erlevent Kence, Öğr. Gör., Mardin Artuklu Üniversitesi
Evrim Kavcar, Yrd.Doç.Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Ezgi Burgan, Ar. Gör., Muğla Üniversitesi
Ezgi Güner, Doktora Öğr., Illinois Üniversitesi
Ezgi Pınar, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Ezgi Toplu, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Faruk Alpkaya, Öğr. Gör., Ankara Üniversitesi
Fatih Çağatay Cengiz, Ar. Gör., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fatma Gök, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Fatma Gül Karagöz, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Fatma Müge Göçek, Prof. Dr., Michigan Üniversitesi
Ferda Karagöz, Ar. Gör. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ferda Keskin, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ferdan Ergut, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Feride Aksu Tanık, Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Ferhat Kaya, Doktora Öğr., Helsinki Üniversitesi
Feryal Saygılıgil, Doç. Dr., Arel Üniversitesi
Feyza Ak Akyol, Doçent, Galatasaray Üniversitesi
Feyza Akınerdem, Dr.
Feyzi İsmail, Dr., Londra Üniversitesi
Figen Işık, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fikret Uyar, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Filiz Özdemir, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Firdevs Selvili, Öğr. Gör., Trakya Üniversitesi
Fisun Güven, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Fırat Çapan, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Fırat Erdoğmuş, Öğr. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Fuat Ercan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Fuat Özdinç, Yrd.Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi
Fulya Atacan, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Fulya Doğruel, Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
Funda Karapehlivan, Dr., Marmara Üniversitesi
Funda Şenol Cantek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Funda Üstek, Dr., Londra Üniversitesi
Füsun Ertuğ, Dr. (Emekli)
Füsun Üstel, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Galip Deniz Altınay, Uzman, Mersin Üniversitesi
Gani Kaçar, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Garip Turunç, Prof. Dr., Bordeaux Üniversitesi
Gaye Çankaya Eksen, Dr., Galatasaray Üniversitesi
Gaye Elçi, Öğr. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gaye Yılmaz, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Gazi Çağlar, Prof. Dr., Siyaset Bilimleri Hildesheim Yüksek Okulu, Almanya
Gençay Gürsoy, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Gencer Özcan, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gevher Gökçe Acar, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Gizem Bilgin Aytaç Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Gökçe Çataloluk, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gökçe Metin, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Gökçe Yurdakul, Prof. Dr., Humboldt Üniversitesi
Gökçen Ertuğrul, Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gökçen Yıldız, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gökhan Yavuz Demir, Doç. Dr, Uludağ Üniversitesi
Göksel N. Demirer, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gönül Turgut, Öğr. Gör., Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü
Görkem Akgöz, Dr., Hacettepe Üniversitesi
Gözde Aytemur, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Gözde Burcu Ege, Doktora Öğr., Washington Üniversitesi
Gözde Durmuş, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gözde Özdikmenli-Demir, Yrd. Doç. Dr., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Gözde Yalçın, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Göze Orhon, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Gül Köksal, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Gülay Kılıçaslan, Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Gülay Toksöz, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Gülay Türkmen-Dervişoğlu, Doktora Öğr., Yale Üniversitesi
Gülçimen Karakeçi, Öğr. Gör., Essex Üniversitesi
Gülçin Balamir Coşkun, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Gülçin Erdi Lelandais, Dr., Centre national de la recherche scientifique
Gülçin Karabağ, Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Güldem Özatağan, Yrd. Doç. Dr., İzmir İleri teknoloji Enstitüsü
Gülengül Altıntaş, Öğr. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Güler İnce, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Güler Okman Fişek, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
Güler Öktem, Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
Gülhan Balsoy, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Gülhan Türkay, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Gülşah Gülen, Doktora Öğr., Siena Üniversitesi
Gülşah Kurt, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Gülsevim Evsel, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Gülsüm Depeli, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Gülsün Güvenli, Yrd. Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Gülüm Şener, Yrd. Doç. Dr., Arel Üniversitesi
Günay Göksu Özdoğan, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Güneş Gümüş, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Günizi Kartal, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Gürçağ Tuna, Yrd. Doç.Dr., Tunceli Üniversitesi
Gürel Tüzün, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)
Gürkan Maruf Mıhçı. Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Güven Bakırezer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Güven Gürkan Öztan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Güven Güzeldere, Doç. Dr., Harvard Üniversitesi
Güven İncirlioğlu, Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Güventürk Görgülü, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
H. Ege Özen, Doktora Öğr., Binghamton Üniversitesi
H. Esra Ercan, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
H. Neşe Özgen, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
H. Pınar Şenoğuz, Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
Hacer Ansal, Prof. Dr., FMV Işık Üniversitesi
Hafize Öztürk Türkmen, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Hakan Altun, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Hakan Koçak, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Hakan Mertcan, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Hakan Mıhcı, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Hakan Ongan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hakan Yücel, Öğr. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Hakkı Açıkalın, Dr.
Haldun Gülalp, Prof. Dr. (Emekli)
Haldun Sural, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hale Bolak, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Hale Turhan, Yüksek Lisans Öğr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Halil İbrahim Yenigün, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Ticaret Üniversitesi
Halil Resmi, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Halis Ulaş, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Haluk Baran Bingöl, Doktora Öğr., Kennesaw State Üniversitesi
Hamit Bozarslan, Prof. Dr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Handan Çağlayan, Dr., Ankara Üniversitesi
Handan Salta, Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Handan Üstündağ, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Hande Gülen, Ar. Gör., Yalova Üniversitesi
Hande Gürses, Yrd. Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Hande Kaynak, Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
Hanife Aliefendioğlu, Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi
Hanifi Barış, Doktora Öğr., Aberdeen Üniversitesi
Hanifi Kurt, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Hasan Akbulut, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hasan Cömert, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Hasan Şahintürk, Öğr. Gör., Okan Üniversitesi
Hatice Kurtuluş, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hatice Yeşildal, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Haydar Darıcı, Doktora Öğr., Michigan Üniversitesi
Haydar Durak, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hazal Azeri, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hazal Halavut, Ar. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Hazel Başköy, Ar. Gör., Ufuk Üniversitesi
Helin Anahit, Dr., Middlesex Güzel Sanatlar Üniversitesi
Hilal Alkan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Huri Özdoğan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hülya Adak, Doç. Dr., Sabancı Üniversitesi
Hülya Dağdeviren, Prof. Dr., Hertfordshire Üniversitesi
Hülya Dinçer, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Hülya Doğan, Yrd. Doç. Dr., Bartın Üniversitesi
Hülya Kendir, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Hülya Kirmanoğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Hümeyra Yılmaz, Ar. Gör., Dicle Üniversitesi
Hüseyin I. Çiçek, Dr., Friedrich-Alexander Üniversitesi
Ilgın Erdem, Öğr. Gör., New York Şehir Üniversitesi
Işıl Çakan Halilibrahimoğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Işıl Ünal, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Işın Önol, Doktora Öğr., Viyana Üniversitesi
Işık Gürleyen, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Işık Tamdoğan, Dr., Centre national de la recherche scientifique
Itır Akdoğan, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Itır Erhart, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
İbrahim Akkurt, Prof. Dr. (Emekli).
İbrahim Bor, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
İbrahim Ö. Kaboğlu, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
İbrahim Yaman, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
İclal Ayşe Küçükkırca, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
İdil Kaya, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
İhsan Çolak, Dr., Columbia Üniversitesi
İlhan Küçükaydın, Yrd. Doç. Dr., Penn State Üniversitesi
İlhan Uzgel, Prof. Dr.,Ankara Üniversitesi
İlkay Kara, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
İlkay Özküralpli, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
İlkay Yılmaz Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
İlker Ataç, Dr., Osnabrück Üniversitesi
İlker Birbil, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
İlker Gökhan Şen, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
İlknur Yüksel Kaptanoğlu, Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
İlyas Göz, Doç. Dr.
İnci Gökmen, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
İnci Özkan Kerestecioğlu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
İnci Solak Akman, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
İpek Demir, Dr., Leicester Üniversitesi
İpek Merçil, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
İpek Seyalıoğlu, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
İpek Türeli, Yrd. Doç. Dr., McGill Üniversitesi
İpek K. Yosmaoğlu, Doç. Dr., Northwestern Üniversitesi
İpek Tan Çelebi, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
İpek Tuvay, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İpek Yürekli, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
İrem Çağlar, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
İrem Kurtsal Steen, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
İrfan Açıkgöz, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
İrfan Eroğlu, Öğr. Gör., Maltepe Üniversitesi
İrfan Keşoğlu, Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi
İsmail Şiriner, Prof. Dr., Batman Üniversitesi
İsmet Akça, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
İsmet Emre Işık, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
İzge Günal Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
İzzettin Önder, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Jale Yazıcı, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Janroj Yılmaz Keleş, Öğr. Gör., Middlesex Üniversitesi
Kader Konuk, Prof. Dr., Duisburg-Essen Üniversitesi
Kamil L. Ekinci, Prof. Dr., Boston Üniversitesi
Kasım Akbaş, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Kemal İnal, Doç. Dr., Gazi Üniversitesi
Kenan Çayır, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kenan Demirel, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Kerem Eksen, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Kerem Nişancıoğlu, Dr., Londra Üniversitesi
Kerem Öktem, Prof. Dr., Graz Üniversitesi
Kerem Özel, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kezban Ayça Alangoya, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kıvanç Ersoy, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kıvılcım Coşkun, Doç. Dr., Boston Üniversitesi.
Kıvılcım İlbaşı, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Kıvılcım Turanlı, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Koray Çalışkan, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Kuban Altınel, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Kudret Çobanlı, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Kumru Çılgın, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Kumru Toktamış, Doç. Dr., Brooklyn College
Kuvvet Lordoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Kürşat Aker, Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs
Lara Fresko, Doktora Öğr., Cornell Üniversitesi
Latif Taş, Dr., Londra Üniversitesi
Latife Akyüz, Yrd. Doç. Dr., Düzce Üniversitesi
Lebriz Ersoy, Dr., Köln Üniversitesi
Levent Köker, Prof. Dr., Yakın Doğu Üniversitesi
Levent Ünsaldı, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Leyla Neyzi, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
Leyla Şimşek Rathke, Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Lülüfer Körükmez, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Lütfiye Bozdağ, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
M. Barış Gümüşbaş, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
M. Gürsan Şenalp, Yrd. Doç. Dr., Atılım Üniversitesi
Mahinur S. Akkaya, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mahir Tokatlı, Doç. Dr., Bonn Üniversitesi
Mahmut Çınar, Öğr. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Mahmut Mutman, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Makbule Şiriner Onver, Yrd. Doç. Dr., Batman Üniversitesi
Martin van Bruinessen, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Maya Arakon, Doç. Dr., Süleyman Şah Üniversitesi
Mehmet Ali Kılıçbay, Dr., Gazi Üniversitesi (Emekli)
Mehmet Cengiz Erçin, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Mehmet E. Karaaslan, Prof. Dr., FMV Işık Üniversitesi
Mehmet Mutlu, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mehmet Oturan, Prof. Dr., Paris Est Üniversitesi
Mehmet Penpecioğlu, Yrd. Doç. Dr., İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Mehmet Rauf Kesici, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Mehmet Ruhi Demiray, Yrd. Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Mehmet Şiray, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Mehmet Türkay, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Mehmet Uğur, Prof. Dr., Greenwich Üniversitesi
Mehmet Zencir, Prof. Dr., Pamukkale Üniversitesi
Mehtap Balık, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Mehtap Tosun, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Melda Akbaş, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Melda Tunçay, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi (Emekli)
Melda Yaman, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Melehat Kutun, Dr., York Üniversitesi
Melek Göregenli, Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Melek Zorlu, Ar. Gör., Tunceli Üniversitesi
Melih Çelik, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Melih Kırlıdoğ, Prof. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Melike Acar, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Melike Ergün, Araştırmacı, İstanbul Bilgi Üniversitesi
Melike Kara Özbek, Doktora Öğr., Sorbonne Üniversitesi
Melis Behlil, Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Melissa Bilal, Dr., Columbia Üniversitesi
Meltem Ahıska, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Meltem Gürle, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Meltem Toksöz, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Meltem Yılmaz Şener, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Meral Akbaş, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Meral Akkent, Araştırmacı, Kadın Günlük Yaşamını Kültürlerarası Araştırma ve Uluslararası İletişim Merkezi, Almanya
Meral Azizoğlu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Meral Camcı, Yrd. Doç. Dr., Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Merâl Demirel, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Meral Gürbüz, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Meral Yılmaz, Uzman, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Meriç Taylan, Doktora Öğr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Merve Fidan, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Meryem Koray, Prof. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi (Emekli)
Mesut Arslan, Ar. Gör., Dicle Üniversitesi
Mesut Keskin, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Mesut Keskin, Doktora Öğr., Frankfurt Goethe Üniversitesi
Mesut Yeğen, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Mete Pamir, Dr.
Metin Altıok, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Mevlüt Yaprak, Yrd. Doç. Dr., Trakya Üniversitesi
Mihriban Özbaşaran, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Mine Eder, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Mine Gencel Bek, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Murat Birdal, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Murat Biricik, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Murat Cem Mengüç, Yrd. Doç. Dr., Seton Hall Üniversitesi
Murat Cemal Yalçıntan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Murat Dağlı, Yrd. Doç. Dr., Bilgi Üniversitesi
Murat Emeksiz, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Murat Germen, Öğr. Gör., Sabancı Üniversitesi
Murat Gülsoy, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Murat Kızıl, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Murat Koyuncu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Murat Özbank, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Murat Paker, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Murat Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Mustafa Abbas Yongaçoğlu, Prof. Dr., Ottawa Üniversitesi
Mustafa Akçınar, Doktora Öğr., Zürih Üniversitesi
Mustafa Dikeç, Prof. Dr., Ecole d'Urbanisme de Paris
Mustafa Kalay, Prof. Dr., Mersin Üniversitesi
Mustafa Kemal Bayırbağ, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Mustafa Kemal Coşkun, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Mustafa Koç, Prof. Dr., Ryerson Üniversitesi
Mustafa O. Sinemilloğlu, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Mustafa Sercan, Prof. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Emekli)
Mustafa Şener, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Mustafa Taner Gören, Prof. Dr. , İstanbul Üniversitesi
Mustafa Yavas, Doktora öğr., Yale Üniversitesi
Muttalip Çağlayan, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Muzaffer Kaya, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Müge Ayan Ceyhan, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Müge Özman, Prof. Dr,. Telecom Ecole de Management
N. Ekrem Tüzen, Yrd. Doç. Dr., İzmir Üniversitesi
N. Gamze Toksoy, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
N.Ceren Salmanoğlu, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Naif Bezwan, Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Nalan Erbil, Doktora Öğr., Wisconsin Madison Üniversitesi
Naz Çavuşoğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Nazan Bedirhanoğlu, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Nazan Haydari, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Nazan Üstündağ, Yrd. Doç. Dr. Boğaziçi Üniversitesi
Nazım H. R. Dikbaş, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Nazlı Ökten, Öğr. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Necat Keskin, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Necati Polat, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Nejla Kurul, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Nejla Osseiran, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Nergis Perçinel, Okutman, İstanbul Teknik Üniversitesi
Nergiz Kardaş, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Nermin Kura, Prof. Dr., Roger Williams Üniversitesi
Nermin Biter, Dr., Ege Üniversitesi
Nermin Saybaşılı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Neş'e Bilgin, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Neşe Yıldıran, Dr., FMV Işık Üniversitesi
Neslihan Atatimur, Doktora Öğr., Wisconsin Üniversitesi
Nesrin Sungur Çakmak, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Nesrin Tanç, Öğr. Gör., Duisburg-Essen Üniversitesi
Nevim Borçin, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Nevra Necipoğlu, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nezih Erdoğan, Prof. Dr., İstanbul Şehir Üniversitesi
Nezir Akyeşilmen, Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi
Nihal Oturan, Dr., Paris-Est Üniversitesi
Nihal Saban, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi (Emekli)
Nihan Aksakallı, Yrd. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi
Nil Mutluer, Yrd. Doç. Dr., Nişantaşı Üniversitesi
Nilay Etiler, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Nilay Kaya, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Nilay Özok-Gündoğan, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Nilgün Bayraktar, Yrd. Doç. Dr., California College of the Arts
Nilgün Çelebi, Prof. Dr. (Emekli)
Nilgün Erdem, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Nilgün Toker, Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Nilüfer Göle, Prof. Dr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Nisan Kuyucu, Ar. Gör. , Ankara Üniversitesi
Noemi Levy-Aksu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nora Şeni, Prof. Dr., Paris-8 Üniversitesi
Nur Bekata Mardin, Öğr. Gör., Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
Nur Betül Çelik, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Nuray Ergüneş, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Nuray Mert, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Nurçin İleri, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nurhak Polat, Öğr. Gör., Bremen Üniversitesi
Nurhan Gen, Öğr. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi (Emekli)
Nuri Ersoy, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nursel Şahin, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Nurseli Yeşim Sünbüloğlu, Doktora Öğr., Sussex Üniversitesi
Nüket Esen, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Nükhet Sirman, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Ogeday Çoker, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Oğuz Arıcı, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Ohannes Kılıçdağı, Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Olcay Akyıldız, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Olcay Kunal, Okutman, Galatasaray Üniversitesi
Olcay Yazıcı, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Olga Selin Hünler, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Onur Açar, Doktora Öğr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Onur Baysal, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Onur Buğra Kolcu, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Onur Günay, Doktora Öğr., Princeton Üniversitesi
Onur Hamzaoğlu, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Onur Kapdan, Doktora Öğr., Kaliforniya Üniversitesi
Onur Özgür, Ar. Gör., Tunceli Üniversitesi
Onur Yıldırım, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Onur Yıldız, Dr., Yalova Üniversitesi
Orkun Doğan, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Osman Aray, Yrd. Doç. Dr., Çankaya Üniversitesi
Osman Cen, Dr., Northwestern Üniversitesi
Osman Eroğlu, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Osman İşçi, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Oya Köymen, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi (Emekli)
Ozan Çağlayan, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Ozan Değer, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Ozan Devrim Yay, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Ozan Erözden, Prof. Dr., MEF Üniversitesi
Ozan Giray Şahin, Ar. Gör., Anadolu Üniversitesi
Ozan Kamiloğlu, Ar. Gör., Londra Üniversitesi, Birkbeck
Öget Öktem Tanör, Prof. Dr. (Emekli)
Ömer Aygün, Yrd. Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Ömer Çelebi, Ar. Gör., Yıldız Teknik Üniversitesi
Ömer Faruk Yekdeş, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Ömer Ongun, Öğr. Gör., Özyeğin Üniversitesi
Ömer Tekdemir, Dr., Westminster Üniversitesi
Ömer Turan, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Ömür Harmanşah, Doç. Dr., İllinois Üniversitesi
Öykü Potuoğlu Cook, Okutman, Kaliforniya Üniversitesi
Özel Teraman, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özer Yersüren, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Özge Ejder Johnson, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özge Ertem, Dr.
Özge Korkmaz, Doktora Öğr., Michigan Üniversitesi
Özge Özay, Dr., American Üniversitesi
Özge Özdüzen, Doktora Öğr., Edge Hill Üniversitesi
Özge Sanem Özateş Gelmez , Dr., Hacettepe Üniversitesi
Özge Yaka, Dr., Fondation Maison des sciences de l'homme
Özge Yalta Yandaş, Dr., Bağımsız Araştırmacı
Özgen Yalçın, Ar. Gör. Dr., Adnan Menderes Üniversitesi
Özgül Akıncı, Doktora Öğr., British Columbia Üniversitesi
Özgün Akduran, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Özgün E. Topak, Dr., York Üniversitesi
Özgür Dirim Özkan, Dr., Bağımsız Araştırmacı
Özgür Ekici, Yrd. Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Özgür Gündoğan, Öğr. Gör., Portsmouth Üniversitesi
Özgür Martin, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özgür Müftüoğlu, Yrd. Doç. Dr., Marmara Üniversitesi
Özgür Öztürk, Doç. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Özgür Ünveren, Doktora Öğr., Marburg Üniversitesi
Özlem Albayrak, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Özlem Beyarslan, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi.
Özlem Biçer, Dr.
Özlem Denli, Dr.
Özlem Güçlü, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Özlem Kaygusuz, Dr., Ankara Üniversitesi
Özlem Köseoğlu Örnek, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Özlem Özkan, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Özlem Savaş, Yrd. Doç. Dr., Bilkent Üniversitesi
Özlem Şendeniz, Ar. Gör., Iğdır Üniversitesi.
Öznur Öncül, Yrd. Doç. Dr., Bülent Ecevit Üniversitesi
Öznur Yaşar Diner, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Pedriye Mutlu, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Pelin Çetken, Ar. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi
Pelin Yalçınoğlu, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Pınar Bedirhanoğlu, Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Pınar Ecevitoğlu, Yrd. Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Pınar Dönmez, Dr., Central European Üniversitesi
Pınar Kemerli, Dr., Washington and Lee Üniversitesi
Pınar Kılıçer, Ar. Gör., Leiden Üniversitesi
Pınar Önen, Öğr. Gör., Okan Üniversitesi
Pınar Özdemir, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Pınar Saip, Dr., İstanbul Üniversitesi
Pınar Yolum, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
R. Orkun Güner, Ar. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Rabia Beyza Candan, Ar. Gör., Anadolu Üniversitesi
Rafet Çevik, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Ramazan Kurt, Ar. Gör., Atatürk Üniversitesi
Rana Gürbüz, Yrd. Doç. Dr., Gaziantep Üniversitesi
Raşit Tükel, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Refet Ali Yalçın, Ar. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Reşit Canbeyli, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Reyda Ergün, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Reyhan Tutumlu, Öğr. Gör., Sabancı Üniversitesi
Rezzan Tuncay, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Rıfat Okçabol, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Robert Reigle, Doç. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Roza Kamiloğlu, Yüksek Lisans Öğr., Koç Üniversitesi
Romedi Çelik, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Rukiye Eker Ömeroğlu, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
S. Cankat Tanrıverdi, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
S. Ulaş Bayraktar, Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Saadet Sorgunlu, Öğr. Gör.
Sakine Çil, Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Saladdin Ahmed, Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Salih Can Açıksöz, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi
Saliha Paker, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Samim Akgönül, Prof. Dr., Strasbourg Üniversitesi
Sarphan Uzunoğlu, Öğr. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Savaş Çoban, Dr., Bağımsız Araştırmacı
Savaş Dede, Ar. Gör., Tunceli Üniversitesi
Savaş Ergül, Dr., Hacettepe Üniversitesi
Saygın Salgirli, Yrd. Doç. Dr., British Columbia Üniversitesi
Sebahattin Şen, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Seçil Dağtaş, Yrd. Doç. Dr., Waterloo Üniversitesi
Seçil Doğuç, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Seçil Ercan, Ar. Gör., Marmara Üniversitesi
Seçkin Aydın, Doç. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Seçkin Özsoy, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Seçkin Sertdemir Özdemir, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Seda Altuğ, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Seda Saluk, Ar. Gör., University of Massachusetts Amherst
Sedat Yağcıoğlu, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Sedef Arat-Koç, Doç. Dr., Ryerson Üniversitesi
Sefa Feza Arslan, Prof. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Seher Şen, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Selçuk Ertekin, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Selda Altınok, Ar. Gör., Yalova Üniversitesi
Selda Öndül, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Selda Şen, Ar.Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Selfet Duran, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Selim Badur, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Selim Çakmaklı, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Selim Eyüboğlu, Prof.Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Selim Temo, Yrd. Doç. Dr. , Mardin Artuklu Üniversitesi
Selime Güzelsarı, Doç. Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Sema Bayraktar, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sema Erder, Prof. Dr. (Emekli)
Semih Bilgen, Prof. Dr., Yeditepe Üniversitesi
Semih Savaşal ,Doktora Öğr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Semra Horuz, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sema Sakarya, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Semra Somersan, Doç. Dr.
Senem Aslan, Yrd. Doç. Dr., Bates College
Senem Timuroğlu, Öğr. Gör., Özyeğin Üniversitesi
Senem Yıldız, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Serap A. Kayatekin, Doç. Dr., The American College of Thessaloniki
Serap Özer, Doç. Dr.
Serap Sarıtaş, Ar. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi
Sercan Kıyak, Ar. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Serdar Altok, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Serdar Ay, Doktora Öğr., Institut national des langues et civilisations orientales
Serdar Başçetin, Ar. Gör., Erzincan Üniversitesi
Serdar Çagırga, Ar. Gör., Ankara Üniversitesi
Serdar M. Değirmencioğlu, Prof. Dr., Doğuş Üniversitesi
Serdar Tekin, Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi
Serhan Gül, Ar. Gör., Adnan Menderes Üniversitesi
Serkan Delice, Dr., Londra Güzel Sanatlar Üniversitesi
Serkan Günay, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Serra Hakyemez, Doktora Öğr., Johns Hopkins Üniversitesi
Sertan Batur, Doktora Öğr., Viyana Üniversitesi
Seval Gülen, Ar. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Sevda Bulduk, Doç. Dr., İstanbul Bilim Üniversitesi
Sevgi Adak, Yrd. Doç. Dr., Ağa Han Üniversitesi
Sevgi Uçan Çubukçu, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Sevi Bayraktar, Doktora Öğr., Kaliforniya Üniversitesi
Sevilay Çelenk, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Sevinç Peker, Yrd. Doç. Dr., Arel Üniversitesi
Seyhan Çamlıgüney, Uzman, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sezai Ozan Zeybek, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Sezen Çilengir, Ar. Gör., İstanbul Üniversitesi
Sharo İ. Garip, Yrd. Doç. Dr., Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Sırma Bilge, Doç. Dr., Montreal Üniversitesi
Sibel Bekiroğlu, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sibel Irzık, Prof. Dr., Sabancı Üniversitesi
Sibel Özbudun, Doç. Dr., Yeditepe Üniversitesi
Sibel Özekmekçi, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Sibel Yardımcı, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Simge Hough, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Simten Coşar, Prof. Dr., Hacettepe Üniversitesi
Sinan Aslan, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Sinan Erensü, Doktora Öğr., Minnesota Üniversitesi
Sinan Yıldırmaz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Sinem Adar, Dr., Göttingen Üniversitesi
Sinem Arslan, Ar. Gör., Essex Üniversitesi
Sinem Aydınlı, Ar. Gör., Bahçeşehir Üniversitesi
Sinem Önem Uçkan, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Sinem Seçer, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sinan Birdal, Yrd. Doç. Dr., FMV Işık Üniversitesi
Siyaveş Azeri, Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Solmaz Bunulday, Doç. Dr., Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Sonja Galler, Öğr. Gör., Dicle Üniversitesi
Sönmez Alvanoğlu, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Stefo Benlisoy, Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Suncem Koçer, Yrd. Doç. Dr., Kadir Has Üniversitesi
Suzan Bayhan, Dr., Helsinki Üniversitesi
Suzan Yazıcı, Yrd. Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Süleyman Kızıl, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Süleyman Ulutürk, Doç. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Sümercan Bozkurt, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Süreyya Karacabey, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Süreyya Topaloğlu, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Şadiye Can Gül, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Şahika Yüksel, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi (Emekli)
Şebnem Bahadır, Dr., Mainz Üniversitesi
Şebnem Korur Fincancı, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Şebnem Oğuz, Doç. Dr., Başkent Üniversitesi
Şebnem Yalınay, Prof. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Şemsa Özar, Prof. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Şenay Çınar, Doktora Öğr., Boğaziçi Üniversitesi
Şennur Özdemir, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Şeref Kavak, Doktora Öğr., Keele Üniversitesi
Şule Akköse Aydın, Prof. Dr., Uludağ Üniversitesi
Şule Önsel Ekici, Doç.Dr., Doğuş Üniversitesi
Şükran Çavdar, Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi
Şükrü Aslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Şükrü Boylu, Prof. Dr., İzmir Üniversitesi
Şükrü Ilıcak, Dr.
T. Deniz Erkmen, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Taha Karaman, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Tahsin Söğüt, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Tahsin Yeşildere, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Taner Gören, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Taner Özbenli, Prof. Dr., Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tansel Korkmaz, Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tayfun Kahraman, Öğr. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Taylan Acar, Öğr. Gör., Wisconsin Üniversitesi
Taylan Banguoğlu, Arş. Gör., Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Taylan Koç, Yrd. Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi
Taylan Şahan Tarhan, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tebessüm Yılmaz, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Teoman Pamukçu, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Teoman Tekkökoğlu, Yrd. Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Tezcan Durna, Doç. Dr., Ankara Üniversitesi
Tijen Tunalı, Dr.
Timur Delahaye, Dr., Stokholm Üniversitesi
Tolga Hepdinçler, Yrd. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi
Tolga Tören, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Tuba Akıncılar, Öğr. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Tuba Demirci-Yılmaz, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Tuba İnal Çekiç, Doç. Dr., Yıldız Teknik Üniversitesi
Tuba Kıyan, Yrd. Doç., Yıldız Teknik Üniversitesi
Tuğba Özcan, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tuğba Yıldırım, Doktora Öğr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Tuğçe Çetin, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tuğçe Ellialtı-Köse, Doktora Öğr., Pennsylvania Üniversitesi
Tuğçe Erçetin, Doktora Öğr., Bilgi Üniversitesi
Tuğrul İlter, Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi
Tuna Altınel, Doç. Dr., Lyon I Üniversitesi
Tuna Coşkun, Ar. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Tuna Kuyucu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Turan Keskin, Ar. Gör., Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Turgay Kurultay, Prof. Dr., Yaşar Üniversitesi
Tülay Erkan, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Türkan Yosun, Doktora Öğr., Sabancı Üniversitesi
Uğur Aker, Prof. Dr., Hiram College (Emekli)
Uğur Çetin, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Uğur Kara, Yrd. Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Ülker Sözen, Ar. Gör., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Ülkü Ay, Ar. Gör., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Ülkü Doğanay, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi
Ülkü Güney, Dr., Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ümit Akçay, Doç. Dr., Bağımsız Araştırmacı
Ümit Biçer, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Ümit Çetin, Öğr. Gör., Westminster Üniversitesi
Ümran Roda Suvağcı, Okutman, Hakkari Üniversitesi
Umut Azak, Yrd. Doç. Dr., Okan Üniversitesi
Umut Bozkurt, Yrd. Doç. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi
Umut Şah, Öğr. Gör., İstanbul Arel Üniversitesi
Umut Tümay Arslan, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Umut Yıldırım, Dr.
Uraz Aydın, Dr., Marmara Üniversitesi
Vedat Toprak, Ar. Gör., Anadolu Üniversitesi
Veli Deniz, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Veli Murat, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Veli Polat, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Veli Yadırgı, Dr., Londra Üniversitesi
Verda İrtiş, Doç. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Veysi Altıntaş, Ar. Gör., İstanbul Teknik Üniversitesi
Vildan Seçkiner, Doktora Öğr., Ludwig Maximilian Üniversitesi
Volkan Çıdam, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Welat Zeydanlıoğlu, Dr., Kurdish Studies Journal
Will Day, Öğr. Gör., Bilkent Üniversitesi
Y. Kerem Aslan, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Yahya M. Madra, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Yakın Ertürk, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Emekli)
Yasemin Acar, Dr., Özyeğin Üniversitesi
Yasemin Akış, Arş. Gör., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yasemin Bulut, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Yasemin İnceoğlu, Prof. Dr., Galatasaray Üniversitesi
Yasemin Karaca, Yrd. Doç. Dr., Mersin Üniversitesi
Yasemin Oral, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Yasemin Özgün, Doç. Dr., Anadolu Üniversitesi
Yasin Bedir, Ar. Gör., Dicle Üniversitesi
Yasin Ceylan, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Yasin Durak, Ar. Gör. Ankara Üniversitesi
Yavuz Yaşar, Doç. Dr., Denver Üniversitesi
Yekbun Adıgüzel, Doç. Dr., İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi
Yeşim Edis Şahin, Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi
Yeşim Yaprak Yıldız, Doktora Öğr., Cambridge Üniversitesi
Yıldırım Şentürk, Doç. Dr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yıldız Silier, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Yılmaz Özdil, Yrd. Doç. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Yılmaz Turgut, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Yonca Demir, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yonca Güneş Yücel, Dr.
Yonca Özdemir, Yrd. Doç. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Kuzey Kıbrıs
Yörük Kurtaran, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yücel Candemir, Prof. Dr., İstanbul Teknik Üniversitesi (Emekli)
Yücel Demirer, Doç. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Yücel Yemez, Doç. Dr., Koç Üniversitesi
Yüksel Tarım, Ar. Gör., Hacettepe Üniversitesi
Yüksel Taşkın, Prof. Dr., Marmara Üniversitesi
Z. Gizem Sayın, Ar. Gör., Kadir Has Üniversitesi
Z. Tül Akbal Süalp, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Zafer Demir, Ar. Gör., Luxemburg Üniversitesi
Zafer Yenal, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zafer Yilmaz, Dr., Ankara Üniversitesi
Zafer Yörük, Yrd. Doç. Dr., İzmir Ekonomi Üniversitesi
Zehra Kılınç, Ar. Gör., Dicle Üniversitesi
Zeki Ertuğ, Prof. Dr., Akdeniz Üniversitesi
Zeki Kanay, Yrd. Doç. Dr., Dicle Üniversitesi
Zekiye Sarıkartal, Prof. Dr., Mardin Artuklu Üniversitesi
Zelal Ekinci, Prof. Dr., Kocaeli Üniversitesi
Zeliha Hacımuratlar, Yrd. Doç. Dr., Özyeğin Üniversitesi
Zerrin İren Boynudelik, Dr., İstanbul Üniversitesi
Zerrin Kurtoğlu, Prof. Dr., Ege Üniversitesi
Zerrin Özlem Biner, Dr., Cambridge Üniversitesi
Zeynep Arıkan, Ar. Gör., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Altok, Öğr. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Zeynep Çatay, Yrd. Doç. Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Zeynep Dadak, Dr., Kadir Has Üniversitesi
Zeynep Direk, Prof. Dr., İstanbul Üniversitesi
Zeynep Gambetti, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Gönen, Dr.
Zeynep Güney, Öğr. Gör., Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Zeynep Kadirbeyoğlu, Yrd. Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Kaşlı, Doktora Öğr., Washington Üniversitesi
Zeynep Kıvılcım, Doç. Dr., İstanbul Üniversitesi
Zeynep Korkman, Yrd. Doç. Dr., Arizona Üniversitesi
Zeynep Küçük, Doktora Öğr., İstanbul Üniversitesi
Zeynep Özkazanç, Doktora Öğr., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Zeynep Savaşçın, Ar. Gör., Galatasaray Üniversitesi
Zeynep Songülen İnanç, Doktora Öğr., Paris I Sorbonne Üniversitesi
Zeynep Uğur, Doktora Öğr., Ecole des hautes études en sciences sociales
Zeynep Uysal, Doç. Dr., Boğaziçi Üniversitesi
Zeynep Varol, Ar. Gör., Ege Üniversitesi
Zeynep Yelce, Dr., Sabancı Üniversitesi
Zeynep Yeşim Gökçe, Ar. Gör., İstanbul Bilgi Üniversitesi
Zeyno Pekünlü Öğr. Gör., İstanbul Kültür Üniversitesi
Zuhal Toker, Prof. Dr., Dicle Üniversitesi
Zübeyit Gün Yrd. Doç. Dr., Gediz Üniversitesi
Züleyha Çolak, Öğr. Gör., Columbia Üniversitesi
Zülfü Aşık, Prof. Dr., Orta Doğu Teknik Üniversitesi
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