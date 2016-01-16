Akademisyenlere polis baskınında doktora tezi de suç delili sayıldı!

Terörle Mücadele şubesi ekipleri "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere 4 ilde 'terör' baskını düzenledi. 21 doçent ve profesör gözaltına alındı, nezarete atıldı. Yeni Yüzyıl'dan Kenan Butakın ve Esra Alus, Bolu’da Prof. Barış Kılıçbay’ın bilgisayarındaki doçentlik tezlerine de el konuldu. Erzurum’da Prof. Ramazan Kurt’un tutuklanması istendi.

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi’nin bildirisine imza atarak, Doğu’da yapılan operasyonlara tepki gösteren birçok akademisyen, görev yaptıkları üniversitelerden uzaklaştırılırken, Kocaeli’nde 16 akademisyen gözaltına alındı. Bolu’da evinde arama yapılan Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay’ın oğlu Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay polislere, içinde doçentlik tezleri bulunan bilgisayarını vermek istemedi. Polisler bilgisayarların imajlarını aldı. Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim görevlisi Ramazan Kurt ise savcılık sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. İlk operasyon Kocaeli’nde gerçekleşti ve 21 akademisyen için gözaltı kararı çıkarıldı. Bunlardan 14’ü Kocaeli’nde, 2’si ise İstanbul’da gözaltına alındı. 5 akademisyenin ise halen arandığı kaydedildi.

Bolu’da 3 evde arama

Bolu’da Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde de, bildiride imzaları bulunan Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Kılıçbay, aynı bölümde görevli Dr. Ülkü Güney, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Selime Güzelsarı hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Üç akademisyenin, Alpagutbey Mahallesi’ndeki villalarına sabah eş zamanlı baskınlar yapıldı. Akademisyenlerin üniversitedeki çalışma odalarında da geniş çaplı arama yapıldı. Aynı bildiride imzası bulunan İktisatçı-Yazar Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, oğlunun evindeki polis aramasına eşlik etti. Barış Bora Kılıçbay’ın avukatı Özaydın Çetin, “Bize arama ve el koyma kararının bir örneği verilmedi. Soruşturmanın ise PKK/KCK propagandası iddiasıyla yürütülmekte olduğunu belirtildi. Evdeki aramanın tamamlanması ve bilgisayarın imajlarının alınması işleminin tamamlanmasının ardından, Kılıçbay’ın arabasında ve üniversitedeki odasında arama yapılacak” dedi.

“Kedileri bile farkında”

Aramaya nezaret eden Eğitim-Sen Bolu Şubesi Hukuk Sekreteri Zehra Kulalı Gezici’nin anlattığına göre, polis Kılıçbay’ın bilgisayarı üzerinde de inceleme yaptı. Gezici, “Barış hoca, içinde doçentlik tezleri bulunduğundan ve başkaları zarar görmesin diye imaj vermek istemedi. Şu an o da çok şaşkın. Bir kedisi omzunda, biri kucağında bekliyor. Kedileri bile durumun vahametinin farkında. Hocayı kimseyle görüştürmüyorlar. Emekli akademisyen olan babası da imzacılar arasında. Onun durumunu bilemiyoruz” dedi.

301’inci maddeden işlem

Kocaeli Üniversitesinde (KOÜ) görevli akademisyenler hakkında TCK 301. Maddeye göre, “Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama” ve TCK 216. madde kapsamındaki “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

Kılıçbaylar’ın tezlerine el kondu

Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay: Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü kökenli. Doç. Dr. Selime Güzelsarı: Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi. Dr. Ülkü Güney: Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Küçük bildiriye imza atan akademisyenler hakkında soruşturma açıldığını belirterek, “21 kişi hakkında ‘Terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Devletin manevi şahsiyetini tahkir etmek’ gibi suçlardan soruşturma açıldı” açıklaması yaptı. Aynı konu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldığı bilgisi verildi.

Baba oğul imzaladılar

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, 1945’te Ankara’da doğdu. Galatasaray Lisesi’ni ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdi. İktisat doktorası yaptı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. Yeni Aktüel, Sabah, HaberTürk gazetelerinde yazdı. Bildiride imzası bulunan ve oğlunun evinde arama yapılan Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay, Birgün gazetesi’nde, 04.03.2015 tarihinde yayınlanan röportajında Kürt sorunuyla ilgili şunları söylemişti: “AKP Kürtlerle anlaşmak zorunda, bu iş yürümüyor ya da Kürtlerin bir takım şeylerine tahammül etmek zorunda. Bir takım tavizler vermek zorunda” Prof. Dr. Barış Bora Kılıçbay, 1996 Ankara Üniversitesi Radyo-Televizyon- Sinema bölümü mezunu. Aynı Üniversitede yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Emekli Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçbay’ın oğlu. Şu an Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

HDP adayı da gözaltına alındı

Prof. Dr. Nilay Etiler: Tıp Fakültesi halk sağlığı bölümünde görev yapıyor. Bir önceki yerel seçimlerde HDP Kocaeli Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayıydı.

Prof. Dr. Zelal Ekinci: Tıp Fakültesi’nde, çocuk sağlığı ve hastalıkları konusunda çalışmalar yürütüyor. Prof. Dr. Mehmet Cengiz Erçin: Tıp Fakültesi’nde tıbbi patoloji bölümünde öğretim elemanı.

Prof. Dr. Ümit Biçer: Adli tıp bölümünde öğretim elemanı. Ayrıca daha önce Adli Tıp Uzmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanlığı da yaptı. Prof. Dr.

Onur Hamzaoğlu: Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nden mezun. Dilovası ve Kandıra’da annelerin sütünde Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanımlanmış sınır değerlerin üzerinde ağır metal saptanan bir araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaşınca yankı yaratmıştı.

Prof. Dr. Veli Deniz: Kimya Mühendisliği Anabilim Dalı’nda öğretim elemanı. Üniversitenin Toplumsal Sorumluluk Projeleri Koordinatörlüğü’nü de yürütüyor.

Doç. Dr. Özlem Özkan: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi. Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirelik Yüksekokulu’ndan mezun.

Doç. Dr. Yücel Demirer: ABD’de de Fisk Üniversitesi’nde Sosyoloji eğitimi gördü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde öğretim elemanı.

Doç. Dr. Aynur Özuğurlu: Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi Mülkiye kökenli.

Doç. Dr. Gül Köksal: Mimarlık, Restorasyon bölümü öğretim üyesi. Yrd. Doç. Dr. Burcu Yakut: Sağlık Yüksekokulu Sosyal Hizmet Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü kökenli.

Yrd. Doç. Dr. Derya Keskin Demirer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Güven Bakırezer: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğretim üyesi.

Prof. Dr. Kuvvet Lordoğlu: Çalışma Ekonomisi öğretim elemanı. Yrd.

Doç. Dr. Mahmut Hakan Koçak: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr. Hülya Kendir Özdinç: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, öğretim üyesi.

Yrd. Doç. Dr: Mehmet Ruhi Demiray: Siyaset Bilimi öğretim elemanı. Araş. Gör. Adem Yeşilyurt: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak çalışıyor.

Hocaların kapıları işaretlendi!

Gazi ve Kırıkkale üniversitelerinde, bildirgede imzası bulunan 3 akademisyenin kapısı işaretlendi. Gazi’de Doç. Dr. Kemal İnal ve Doç. Dr. Betül Yarar’ın kapısına “Gazi İletişim Ülkücüleri” imzasıyla bırakılan kağıtta, “PKK’ya destek veren Betül Yarar’ı üniversitemizde istemiyoruz”, “PKK’ya destek veren Kemal İnal’ı üniversitemizde istemiyoruz” yazıları yazıldı.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Felsefe Bölümü’nden Ramazan Kurt savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Kurt savcılık sorgusunda bildiriye içeriğini tam olarak bilemeden imza attığını, bugün ayrı bildiriye imza atmayacağını da söyledi. Evinden gözaltına alınınan Kurt’un Emniyet’te susma hakkını kullandığı, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Kurt savclık ifadesinde ise şöyle dedi: “Ben bir felsefeci olarak memleketteki fikir ve düşünce hayatını bir nebze de olsa yükseğe taşımak için eleştirel kimliğimi ön plana çıkarmak zorundayım. Toplumsal meselelerle ilgili barıştan, hukuktan ve evrensel ilkelerden hareketle bir tutum ve tavır takınılması gerektiğini, yegane meşru merci olan devletten beklemek zorundayım. Hiçbir örgütle bağım yok. Bunu sadece barışçıl bir niyetle imzalamış bulunmaktayım.”

"PKK’ya çağrı yapılmaması eksiklikti"

SAVCI: Örgütten kastınız ne?

KURT: Orada hangi örgütle çatışılıyorsa o örgüt.

SAVCI: Tam olarak hangi örgüt? KURT: PKK’ya çağrı yapılmaması eksiklikti.

SAVCI: PKK’yı bir terör örgütü olarak görüyor musunuz?

KURT’UN AVUKATI CELAL ZONGULDAK: Böyle bir soru soramazsınız. Bu soru hukuki bir soru değildir. Doğrudan yönlendirmeye çalışıyorsunuz.

SAVCI: Bildiri bugün yayınlansa yine de imzalar mıydınız?

KURT: İmzalamazdım.

SAVCI: Devletin gerçekten kıyım yaptığını düşünüyor musunuz?

KURT: Kanaat ve inanç bildirmeme yönünde olan bu soruya cevap vermek istemiyorum. Ben bir felsefeci olarak memleketteki fikir ve düşünce hayatını bir nebze de olsa yükseğe taşımak için eleştirel kimliğimi ön plana çıkarmak zorundayım. Toplumsal meselelerle ilgili barıştan, hukuktan ve evrensel ilkelerden hareketle bir tutum ve tavır takınılması gerektiğini, yegane meşru merci olan devletten beklemek zorundayım. Hiçbir örgütle bağım yok.