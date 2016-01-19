Yunanistanlı meslektaşlarından 'Barış için Akademisyenler' bildirisine imza atanlara destek

'Barış için Akademisyenler'in bildirisine imza attıkları için AKP ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hedef haline getirilen ve Terörle Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan akademisyenlere İngiltere’den sonra Yunanistan’dan da akademisyenler bir açıklama yaparak meslektaşlarına destek olduklarını açıkladı.

Evrensel'in haberine göre akademisyenlerin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Bilindiği gibi Ankara yönetimi uzun süredir Kürt halkına ve kendisine yönelen her türlü muhalefete karşı büyük bir saldırı başlatmış bulunuyor. Kürt şehirleri savaş uçakları ve tanklarla bombalanmakta, on binlerce asker ve özel kuvvetler ev ev, sokak sokak operasyonlar yaparak silah kullanmakta ve tutuklamalar gerçekleştirmektedir. Bütün bunlar devlet terörü sınırlarını aşmıştır. Barış, demokrasi ve özgürlük talep eden direniş seslerine ve Kürt hareketine karşı savaş başlatılmıştır. Yüzlerce kadın, çocuk, genç ve yaşlı katledilmişken hükümet operasyonların devam edeceğini açıklamaktadır.

Bu barbarlığa karşı çıkan 1300 akademisyen ortak bir bildiri yayınlayarak hükümetten katliamın, tutuklamaların ve operasyonların hemen durdurulmasını talep etmiş, ayrıca suça ortak olmayacaklarını belirtmişlerdir. Bu onurlu tutum Erdoğan ve Türk hükümetinin gazabına uğramıştır. Erdoğan akademisyenleri “terörist” ilan etmiş, arkasından tutuklamalar ve üniversitelerden uzaklaştırmalar başlatılmıştır. Ancak linç girişimleri akademisyenleri terörize edememiş tersine imzalar 2000’i geçmiş ve giderek artmaya devam etmektedir.

Gazeteciler, yayınevleri, sanatçılar ve geniş bir aydın kesimi devamlı olarak barış isteyen bir bildirinin altına imza atmak suçsa bu suçu işlemeye devam edeceğiz demektedirler.

Katliam ve operasyonlar hemen durdurulmalıdır. Akademisyenlere karşı başlatılan ceza içerikli bu saldırılar suçtur. Akademisyenleri ve düşüncelerini savunuyor ve onlarla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.

Akademisyenler yalnız değildir.”

Kurumsal destekler

Yunanistan Yüksek Öğrenim Akademisyenleri ve Araştırmacıları Federasyonu Yürütme Sekreterliği (POSDEP) ve Tarih Ve Toplumları Araştırma Kurumu (OMIK) da bir karar alarak kurumsal olarak Türkiye’deki akademisyenlerle dayanışma içinde olduklarını belirtti.

"Dşünce özgürlüğü cezalandırılamaz"

POSDEP tarafından yapılan açıklamada “Saldırılarla karşı karşıya bulunan Türk akademisyenlerle dayanışma içindeyiz. Son günlerde Türkiye devleti, altına imza atılan ve uluslararası alanda da destek bulan bir açıklamayı gerekçe göstererek yüzlerce Türk akademisyenine karşı saldırılar başlattı.”Bu suça ortak olmayacağız” başlığını taşıyan açıklama hükümete; Kürt halkına yönelik olarak başlatılan operasyonların durdurulması çağrısını içermektedir. Yunanistan Yüksek Öğrenim Akademisyenleri Ve Araştırmacıları Federasyonu (POSDEP) yürütme kurulu olarak, düşünce alanı ve üreticisi olan üniversitelerde, düşünce özgürlüğünün cezalandırılmasının hemen son bulması gerektiğini belirtiyoruz. POSDEP yürütme kurulu olarak Türk meslektaşlarımızla dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz.” dendi.

Tarih ve Toplumları Araştırma Kurumu (OMIK) “Son günlerde düşünce özgürlüğüne ve demokratik uygulamalara bütünüyle ters olan cadı avcılığını hayretler içinde izlemekteyiz.” diyerek “Türk meslektaşlarımızın imzaladığı bildiri metninin her kelimesine sahip çıkarak bizde imzamızı atıyoruz.” açıklaması yaptı.