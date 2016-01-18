'Barış için Akademisyenler'e destek için kendilerini savcılığa ihbar ettiler

İstanbul Adliyesi'ne gelen içlerinde Hrant Dink'in oğlu Arat Dink'in, gazeteci Ceyda Karan'ın ve sanatçı Ferhat Tunç'un da bulunduğu sanatçı, gazeteci ve yazarlar, Barış İçin Akademisyen İnisiyatifi bildirisinden bir bölüm okuduktan sonra, 'kendilerini ihbar etmek' için savcının kapısını çaldılar.

DHA'dan Serpil Kırkeser'in haberine göre “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiri yayınlayan 1128 akademisyene destek veren bazı sanatçı, gazeteci ve yazarlar İstanbul Adalet Sarayı'nın karşısındaki meydanda açıklama yaptı. Grup adına basın açıklamasını Cumhuriyet gazetesi yazarı Ceyda Karan yaptı.

Ceyda Karan 1128 akademisyenin imzaladığı bildiriden bir bölüm okuyarak, “Bu sözlerin altına biz de imzamızı atıyor, doğacak yasal sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu bildiriyoruz” dedi.

Kendilerini şikayet ettiler

Grup basın açıklamasının ardından kendileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Akademisyenlere destek amacıyla kendilerini savcıya ihbar eden isimler şunlar: Hrant Dink'in oğlu Arat Dink, Ayşegül Devecioğlu, Bahadır Altan, Ceyda Karan, Erol Önderoğlu, Ferhat Tunç, Gürhan Ertür, Halim Bulutoğlu, Mehmet Bülent Deniz, Melek Özman, Necmi Demir, Necmiye Alpay, Nergiz Savran, Pınar Aydınlar, Şanar Yurdatapan ve Zeynep Tanbay

Savcılık ifade aldı

Akademisyenlere destek amaçlı suç duyurusunun işleme konulduğu, savcılığın 16 ismin ifadelerinin alınması işleminde sona geldiği öğrenildi.