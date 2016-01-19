Akademisyenlere "Kanlarınızla duş alacağız" diyen Sedat Peker hakkında ikinci soruşturma

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış için Akademisyenler inisiyatifinin yayınladığı "Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan 1128 akademisyene yönelik "Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız" tehdidinde bulunan suç örgütü lideri Sedat Peker hakkında soruşturma başlattı.

Miliyet'te yer alan habere göre, soruşturmanın A.A adlı bir vatandaşın suç duyurusu üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Müşteki A.A'nın, "Sedat Peker'in, internet sitesi üzerinden yayınladığı bir yazıda, bildiriyi imzalayan akademisyenleri tehdit ederek panik duygusu yaratmaya çalıştığını ve akademisyenleri hedef haline getirdiğini" belirterek, suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Peker'in ifadeye çağrılacağı öğrenildi.

Peker hakkında 5 gün önce Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Döndü Ceren Şimşek, Yunus Yüce ve Halil İbrahim Vargün şikâyeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da bir soruşturma başlatılmıştı.