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"Oluk oluk kan akıtacağız" diyen Sedat Peker'e soruşturma

Suçlamalar arasında, “Tehdit, hakaret, iftira, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” bulunuyor

14 Ocak 2016 17:56

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in, “Barış için Akademisyenler İnisiyatifi” üyesi 1128 akademisyene yönelik söylediği, “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız” sözleri nedeniyle yapılan şikâyet üzerine savcılık soruşturma başlattı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre; Bildirinin yayınlanmasının ardından Sedat Peker, kendisine ait internet sitesinde, "Sözde Aydınlar Çanlar İlk Önce Sizin İçin Çalacak" başlıklı bir yazı yazarak, “Oluk oluk kanlarınızı akıtacağız ve kanlarınızla duş alacağız” dedi. 

Peker’in açıklamaları nedeniyle Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar Döndü Ceren Şimşek, Yunus Yüce ve Halil İbrahim Vargün savcılığa başvurdu. 

Avukatlar, Peker’in açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma açılmasını talep etti. Suçlamalar arasında, “Tehdit, hakaret, iftira, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit” bulunuyor.
 

Şiddete çağrı var
 

Savcılığa verilen dilekçede, “Şüphelinin kendi internet sayfasında, kendi imzasıyla paylaşmış olduğu yazı ile imzacı akademisyenleri tehdit ettiği, şiddet kullanma olasılığı yaratacak biçimde toplumsal barışın (kamu düzeni) bozulması tehlikesini doğurduğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ölçütlerine göre de şiddete çağrı niteliğinde ve bu unsurlarla birlikte kamu düzeni için tehlikeli olabilecek bir şekilde, halkı birbirine karşı düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik eder biçimde olduğu aşikârdır” denildi.
 

Soruşturma başlatıldı
 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Basın Suçları Soruşturma Bürosu, avukatlar tarafından verilen dilekçeyi kabul ederek, soruşturma numarası verdi. Böylece Sedat Peker hakkında resmen soruşturma başlatıldı.

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