Doktorlardan akademisyenlere destek



Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW), tutuklanan akademisyenlerin serbest bırakılmasını istedi.

Akademisyenlerin sadece barış çağrısı yaptığını belirten Berlin merkezli organizasyon, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi.

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan çok sayıda akademisyen hakkında adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.

Haklarında "teröre destek" suçlaması ile soruşturma açılan akademisyenlerden 27'si tutuklandı. Bildiride 1128 akademisyenin imzası bulunuyor.