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Dünya
Deutsche Welle

Doktorlardan akademisyenlere destek

Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Birliği'nden de Türkiye'deki akademisyenlere destek geldi.

19 Ocak 2016 18:39


Nükleer Savaşa Karşı Uluslararası Hekimler Birliği (IPPNW), tutuklanan akademisyenlerin serbest bırakılmasını istedi.

Akademisyenlerin sadece barış çağrısı yaptığını belirten Berlin merkezli organizasyon, Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier'in de tutuklu akademisyenlerin serbest bırakılması için çaba göstermesini istedi.

"Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan çok sayıda akademisyen hakkında adli ve idari soruşturmalar başlatıldı.

Haklarında "teröre destek" suçlaması ile soruşturma açılan akademisyenlerden 27'si tutuklandı. Bildiride 1128 akademisyenin imzası bulunuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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