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Bilim / Teknoloji

3 boyutlu yazıcıyla araba yapıldı

3D yazıcı ile üretilmiş ilk araba olan 'Strati', 65 kilometre hıza kadar çıkabiliyor

10 Ekim 2014 17:23

3D yazıcı ile, omurga ameliyatlarında kullanılmak üzere üretilen iskelet parçaları ve yarış arabalarının yedek parçalarınndan sonra, sokağa çıkabilen, komple bir araba basıldı. “Strati” adı verilen araç, bu anlamda türünün ilk örneği. 
 

Gövdesi 45 saatte basılmış

 

Milliyet’in haberine göre, Local Motors firmasının tasarladığı Strati, İtalyanca’da “katman” anlamına geliyor. 3D yazıcılar nesneleri katmanlar halinde bastığı için araca bu ad verilmiş. Firma, arabanın gövdesini sıfırdan 45 saatte basmış; ardından motor, yürüyen aksam ve elektrik donanımı yerleştirilmiş.

Strati, tamamen elektrik ile çalışan ve saatte maksimum 65 kilometre hıza çıkabilen, üstü açık, spor bir araç. Tam batarya şarjı ile yaklaşık 200 kilometre kadar yolculuk yapabiliyor.

 

Yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek

 

3D yazıcı tekniğini ve tasarımı geliştirip, rafine etmeleri gerekiyor. Ama bu yıl sonuna kadar Strati modelini 18,000 ile 30,000 Dolar arası bir fiyat ile piyasaya sürmeyi planlıyorlar.

Local Motors, Strati için kendilerine gönderilen 200 farklı tasarım içinde bu versiyonu seçmiş. 3D yazım teknolojisi ile gelecekte müşterilere özelleşmiş ve saatler içinde teslim edilebilecek arabalar sunmayı amaçlıyorlar.

 

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