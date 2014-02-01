Bakan ve bürokratlar gitti ilk yerli (3D) yazıcı ortada kaldı

LTS Teknoloji, 2 yıllık Ar-Ge’yle, ilk yerli üç boyutlu (3D) yazıcıyı üretti. Sistemi daha da geliştirdi ve 4 konuda patent de aldı. Bakanlık, “Ürünü birlikte tanıtalım” dedi, 17 Aralık operasyonuyla ortalık karışınca ‘tanıtım’ ortada kaldı.

Türkiye, sanayide birçok yerli üretim projesi geliştirirken bir Türk girişimci, ABD Başkanı Barack Obama’nın geleceğin ‘üretim teknolojisi’ olarak tanımladığı ‘Üç Boyutlu (3D) Yazıcı’yı Türkiye’de üretmeyi başardı. LTS Teknoloji Grup’un sahibi Talat Sam, sadece ABD ve Avrupa’dakilere benzer bir ürün üretmekle yetinmedi, 4 konuda teknolojiye yenilikler ekledi ve 4 patent de aldı. Hürriyet'ten Sadi Özdemir'in haberine göre, Hem yazıcının fiyatı çok ucuzladı hem de yerli yazıcı, hurdadan üretilen granül plastiği kullanabilir kabiliyete kavuştu. Talat Sam’ın, 2 yıllık Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) çalışmasıyla ürettiği ilk yerli üç boyutlu yazıcıyı 9 Aralık 2013’te Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda bürokratlara anlattı. Yetkililer, “Bunu bakanlık olarak birlikte tanıtalım” dedi. Ancak, 17 Aralık operasyonları ile ortalık karışınca tanıtım yapılamadı.

LTS Teknoloji Grup Başkanı Talat Sam, “Seri üretime hazırız. Bizim ürünümüzün muadili 3D printer’lar 10 bin dolara satılıyor. Biz 2 bin 500 dolara satabileceğiz. Kullanılan sarf malzeme (plastik) de yurt dışındaki benzerlerinin 10’da biri fiyata sağlanacak” dedi.

Ne işe yarıyor?

Talat Sam, şunları söyledi: “3D yazıcılar, sanayiden, mimariye; eğitimden, sağlığa birçok sektörde yaygınlaşıyor. Bu makine için, ‘masaüstü imalat’ sistemi de deniyor. Bu teknolojide 3 boyutlu bilgisayar tasarımları, gerçek bir objeye dönüştürülüyor. Bizim bir patentimiz, düşük ısılarda plastiği eriterek işlem sağlayan yeni bir kafa sistemi için. İkinci patentimiz, ısıtmalı taban için Üçüncü patentimiz fotosel sistemi gibi bir sistem için ki, belirli bir yüksekliğe genişliğe ulaşınca makine kendi kendine duruyor. Dördüncü patentimiz ise özel bir şavkül (terazi) sistemi için. Makineye eklediğimiz sistemle makine otomatik olarak 1 santimetrelik bir aralıkta kendini otomatik teraziliyor.

'Kendi parçalarını da kenidisi üretebiliyor'

LTS Teknoloji Grup Başkanı Talat Sam, yerli üç boyutlu yazıcının birçok yedek parçasını bizzat kendisinin üretebildiğini de söylüyor. Üç Boyutlu Yazıcılarda kullanılan plastik hammaddenin 750 gramının 130 TL’ye satıldığını belirten Sam, kendilerinin hurdadan granül plastiğin kullanımını sağlamasıyla 1 kilogram plastik için 15 lira ödeneceğini vurguladı. Talat Sam, “Sam, “Şu anda üç boyutlu yazıcımızla, sanayinin bazı alanlarında kullanılabilecek bir ‘robot’ üretimi üzerinde de çalışıyoruz” dedi.

'Başka konularda 63 patentimiz var'

TALAT Sam, Ar-Ge laboratuvarı ve elektronik, yazılım şirketi sahibi olmanın getirdiği avantajla çok farklı konularda 63 patent sahibi olduklarını da belirterek şöyle konuştu: “Bizde 60 kişi çalışıyor. Maden şirketimiz de var ama o ayrı bir iş kolu ve orada yabancılarla ortağız. Ar-Ge laboratuvarımızda geliştirdiğimiz ürünlerimiz de var. Mesela, saç dökülmesine karşı, İsviçre’den sertifikalandırılmış bir şampuan geliştirdik. 5 aydır piyasada. Kemoterapi gören hastaların dökülen saçlarını daha kısa sürede çıkarmak için ürün geliştirdik. Bir ürün de şeker hastalarının saçları için geliştirdik.”