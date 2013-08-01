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Bilim / Teknoloji

3 boyutlu yazıcıda kulak üretildi

Bilim insanları 3 boyutlu yazıcı ve koyun kıkırdağı kullanarak suni kulak yaratmayı başardı. Plastik cerrahlar tarafından tasarlanan kulak, gerçeğe en yakın şekilde üretildi.

01 Ağustos 2013 20:06

Suni kulak, ABD'de Massachusetts General Hospital’dan Thomas Cervantes ve ekibi tarafından üretildi.
 
Suni kulağın üretimi için koyunlardan alınan kıkırdak hücreleri kullanıldı. Araştırmacılar yeterli sayıda kıkırdak hücresi üretmek için koyunlardan alınan kıkırdak hücrelerini labaratuvar farelerinin deri altına nakletti.
Kulak yapısına elastikiyet kazandırmak için inek kolojenleri enjekte edildi. Tel yardımıyla suni kulağa şekil verildi.
Üretimden önce bir plastik cerrahın yardımıyla 3 boyutlu bir tasarım hazırlandı. Böylece suni kulağın yapısı ve şekli belirlendi. Son tasarım özel bir silikon yardımıyla maket haline getirildi.
 
Bilim insanları şimdi suni kulağı klinik durumlarda ve organ nakillerinde kullanabilmek için hummalı bir çalışma yapıyor.
Araştırmacılar model kulağın başarılı bir şekle kavuştuğunu ve nakledildiğinde derinin kabul edebilecek durumda olduğunu söyledi. Böylece mikrotia (doğuştan kulak yokluğu) gibi hastalıklardan mağdur olanların tedavisinde büyük gelişmeler sağlanabilir. Gelecekte nakil yapılacak kişi için özel kulak tasarlanması da mümkün olacak.
 
Aynı çalışma ekibi daha önce teorik olarak suni kulak yapılabileceğini kanıtlamış ve 2 boyutlu bir çalışma yürütmüştü. Ekip suni kulak üzerinde araştırmalarına devam ederek organ nakline en uygun hale getirmeye çalışıyor. (ntvmsnbc)
 

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