3D yazıcıyla makineli tüfek basıldı

Kar amacı gütmeyen internet tabanlı oranizasyon Defense Distributed, mühendislik yazılımlarıyla tasarlanan ürünleri işleyerek fiziksel hale sokan 3D yazıcıyla AR-15 makineli tüfek bastı. Organizasyon isteyen herkesin katılımıyla geliştirilecek olan bir silah üretmek istediğini açıkladı.

‘Wiki Weapon’ adı verilen silahın özelliği, tasarımının internetten indirilebilmesi ve 3D yazıcıda basılabilmesi olacak. Proje başarıya ulaştığı zaman evinde veya ofisinde 3D yazıcı bulunan herkes bu silahı evinde basabilecek!

Kulağa tartışmalı gelse de, Defense Distributed silahı geliştirme yolunda önemli bir adım atmış durumda. Şirketin makineli tüfeğin görüntülerini içeren üçüncü videosunda, testi gerçekleştiren kişi tam 600 mermi harcıyor.

(ntvmsnbc)