Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu yazıcıyla 100 dolara robot el üretildi

Türk şirketi “5 Dakika”, "3D Print Dünyası" projesi kapsamında, Türkiye'de ilk defa 3 boyutlu yazıcıyla ihtiyaç sahipleri için protez üretti. Protez elin en önemli özelliği ise, benzerlerinden çok daha ucuz olarak, 100 dolardan başlayan ücretlerle mâl edilebilmesi.

“E-nablıng The Future” hareketiyle dünyada son yıllarda hızla yayılan 3 boyutlu yazıcılarla protez üretimi ile ihtiyacı olanlara yardım etmeyi amaçlayan sivil toplum örgütünden etkilenen 3D Print Dünyası, kâr amacı gütmeden, kişiye özel ölçü ve niteliklerde kullanılabilir robot eller sağlamayı amaçlıyor.

Medikal müdahaleye gerek olmadan ve parmak, el, kol gibi uzuvlar için mümkün olan protezleri kullananlar ise hızlı bir adaptasyon süreci geçiriyor. Ancak üreticiler protezin doğru kullanılabilmesi için fizyoterapistlerin eşlik etmesini tavsiye ediyor.

Artık bisiklete binebiliyor, top tutabiliyor

Sağ el fonksiyonunun bir kısmını kaybeden ve Türkiye’de bu protezi kullanan Mehmet neler hissettiklerini anlattı. Geçirdiği kazadan 7 ay sonra robot eli kullanarak ihtiyaçlarını giderebilmeye başlayan Mehmet, artık bisiklete binmek, top, bardak tutmak gibi yapamadığı fonksiyonları da yapabilir hale geldi.

5 Dakika bu protezler aracılığıyla, “Dünyadaki örneklerden esinlenerek kurguladığımız proje ile ülkemizin her köşesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmeyi hedefliyoruz. Böylesine bir projeyle Türkiye’de uzuv problemlerinin büyük ölçüde ortadan kaldırılabileceğine, bu vatandaşlarımızın gündelik hayata kazandırılabileceğine inanıyoruz” açıklaması yaptı.

5 Dakika kendisini anlatıyor

5 Dakika olarak hem gerçek hem sanal ortamda çalışan bir ekibiz. 11 yıldır “Deneyim tasarımı” (Experience Design) hizmeti veriyoruz… Ürün, süreç, hizmet, etkinlik ve mekânlar tasarlıyoruz. Tasarım kavramını, mikroda ve makroda; ölçekten, içerik ve biçimden bağımsız, rasyonel bir süreç olarak benimseyerek kendimizi “tam servis çözüm ortağı” olarak tanımlıyoruz.

3D Print Dünyası ise en güncel projemiz; 2.5 yıldır bu dünyanın içinde 3 boyutlu yazıcılarla çalışıyoruz. 3D Printer / 3 boyutlu yazıcılarla ilgili; makine yapmaktan filament akışını kontrol etmeye, fonksiyonel / sanatsal obje tasarlayıp basmaktan bu alanda kullanılan her çeşit programı kullanmaya kadar FDM (Eklemeli üretim) teknolojisiyle çalışan 3 boyutlu yazıcılarla ilgili pek çok parçayı denedik, çoğu uygulamayı kullandık, neredeyse her baskıyı gerçekleştirdik. Süreç sırasında 3dpd.co 3dprintdunyasi.com kurx.com ve sosyal medya aracılığıyla deneyimlerimizi paylaştık.

www.3dpd.co / www.5dakika.com

info@3dprintdunyasi.com / info@5dakika.com

Ayrıntılı Bilgi İçin:

Zeynep Karagöz – 5 dakika Proje Koordinatörü / zeynep@dokun.tv

Tel. (212) 327 99 13 Dâhili 16