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18 madenciyi kurtarma çalışmaları sürüyor; 643 vagon hafriyat çıktı

Madencileri kurtarmak için 50'ye yakın kamu kurumu, özel ve sivil toplum kuruluşu alanda çalışmalarını sürdürüyor

06 Kasım 2014 16:20

Ermenek'te göçük altında kalan 18 madenciyi kurtarma çalışmaları ikinci haftasına girdi. Çalışmalarla ilgili olarak AFAD resmi bilgiler paylaştı. AFAD'dan verilen bilgilere göre göçük altında kalan madencilerin kurtarılması için göçük alanından 643 vagon hafriyat malzemesi çıkarıldı.

Tünellerdeki çalışmaların yürütülmesi için ise 113 vagon tahkimat malzemesi kullanıldı. Madencileri kurtarmak için 50'ye yakın kamu kurumu, özel ve sivil toplum kuruluşu alanda çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD tarafından yapılan açıklama şöyle: 

Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek ve çalışma alanının güvenli bir hale dönüştürülmesi için su çekildikten sonra çamur ve hafriyat tahliye ediliyor; gerekli tahkimat (güçlendirme ve tünel açma) çalışması yapılıyor. Alan temizlendikçe pompalar aşamalı bir şekilde daha aşağıya indiriliyor. Çalışmalar, alana kurulan seyyar aydınlatma cihazları ille geceleri de devam ediyor.

 

50 kuruluş seferber

 

Çalışmalar için 50’ye yakın kamu kurumu, özel ve sivil toplum kuruluşu, toplamda 878 kişilik bir ekiple seferber olmuş durumda. Ekipler ile araç ve malzemelerin süratle sevk edilmesi için 3 helikopter ve 2 uçak kullanıldı. Bölgede kesintisiz iletişim sağlanabilmesi için 8 mobil baz istasyonu kuruldu. Mmahsur kalan madencilerin aileleri ile sahada görevli personelin dinlenmesi ve barınması için alanlar oluşturuldu. Psikososyal destek ekipleri, kömür ocağında mahsur kalan madencilerin çocukları için çeşitli etkinlikler düzenliyor, ailelere destek oluyor. Büyük bir özveriyle çalışan ekipler için, alana çok sayıda çadır, battaniye ve uyku tulumu, seyyar mutfak, mobil yatakhane, kumanya sevk edildi. Çalışmalar AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi’nden yönetiliyor. Gelişmeler 7/24 takip ediliyor. 

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