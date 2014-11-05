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Bakanlık önünde Ermenek protestosuna 17 gözaltı

Ermenek'teki maden kazasında 18 maden işçisine henüz ulaşılmamasına ve işçi ölümlerine dikkat çekmek isteyen DİSK üyeleri Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı

05 Kasım 2014 15:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde işçi ölümlerini ve maden kazalarını protesto etmek isteyen DİSK üyesi 17 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Karaman Ermenek'te meydana gelen maden kazasında 18 maden işçisine henüz ulaşılmamasına ve işçi ölümlerine dikkat çekmek isteyen  DİSK üyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne geldi. 'Çalışma Bakanı istifa, Çalışırken ölmek istemiyoruz' yazılı pankart asan grup  DİSK üyeleri, 'Üreten biziz yöneten de biz olacağız,  işçi katili bakan istifa' sloganları attı.

Yapılan basın açıklamasında, son yıllarda Soma'da yaşamını yitiren 301 maden işçisi ve diğer iş kazalarına ölen işçilerin sorumlusu olarak Çalışma Bakanı sorumlu gösterildi.  Açıklamanın ardından Bakanlık girişine 'İşçilerin can güvenliğini sağlamayan T.C. Çalışma Bakanlığı işçiler tarafından mühürlenmiştir' yazılı pankart asan grup üyeleri yetkili biri gelmedikçe  bakanlığa kimseyi sokmayacaklarını belirtti. Bunun üzerine emniyet güçlerinin uyarılarını dikkate almayan işçilere polis tarafından müdahale edildi. Polisin müdahalesine direnen 17 kişi gözaltına alındı.

 

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