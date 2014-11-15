151 'zırhlı' TOMA ihalesi Ethem Sancak'a mı verildi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Talimat verdim. Yakılan her bir TOMA yerine 10 TOMA alınacak” sözünün hemen ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alımına karar verdiği 316 TOMA’dan 151’inin AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak’ın Katarlı AFIC şirketi ile birlikte sahibi olduğu BMC’ye verildiği iddia edildi.

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in köşesinden aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gizli, davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yaptığı 65 TOMA ihalesini, 40.6 milyon TL toplam bedelle eski AKP Milletvekili İsmail Katmerciler’in almasının ardından 251 TOMA daha alınması için ihale gerçekleşti. İhaleye ilişkin iddiaları sorular halinde köşesine taşıyan Toker, “251 TOMA’nın diğer TOMA’lardan farklı olarak zırhlanıp zırhlanmayacağı, ve toplam maliyetinin 150 milyon TL’yi geçip geçmediği” sorularını dile getirdi.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet gazetesinde “151 TOMA kime gitti?” başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Başbakan Davutoğlu’nun “Talimat verdim. Yakılan her bir TOMA yerine 10 TOMA alınacak” sözünün hemen ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gizli, davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yaptığı 65 TOMA ihalesini, 40.6 milyon TL toplam bedelle Katmerciler’in aldığını bu köşede duyurmuştuk.

Birkaç gün ses çıkmadı. Ne Emniyet’ten ne de şirketten...

Ancak Katmerciler halka açık bir şirket olduğu için, sözleşme imzalanınca eninde sonunda durumu Borsa İstanbul’a bildirmek zorundaydı. Paylaştığım bilgiler, bu yasal zorunluluk sayesinde kesinleşerek kamuoyuna mal oldu.

25 Ekim tarihli o yazımda, Emniyet’in 251 TOMA daha alacağını, ihalenin ise bir sonraki hafta yapılacağı duyumuna da yer vermiştim.

Ne var ki, 65 TOMA ihalesinin, eski AKP vekili İsmail Katmerciler’in sahibi olduğu şirkette “kalması”, kamuoyunda büyük ses getirince, Emniyet de 27 Ekim’de yapmayı planladığı asıl büyük ihaleyi iptal etti...

Aslında 316 yeni TOMA hedefini baştan koymuş olan Emniyet’in, bu ihaleyi öyle ya da böyle yapacağını tahmin etmek güç değildi.

Nitekim, Emniyet’in 251 TOMA’lık o ihaleyi 7 Kasım’da gerçekleştirdiğini duyduk...

Yine “duyduk ki” diyorum ve bunun altını çiziyorum.

Zira yine gizli ve yine davet yöntemiyle yapılan bu ihaleyle ilgili bilgileri kamuoyuna şeffaf biçimde aktaracak bir yetkili veya kurum mevcut değil... Ancak ulaştığım bilgiler, sırf doğrulatılmadığı için paylaşmaktan vazgeçilecek türden de değil.

Çok önemli...

Dolayısıyla, son büyük TOMA ihalesi konusunda, Ankara kulislerinde konuşulanları, bu köşeden sorular halinde yönelteceğim:

- 251 adetlik son ihalenin yine davet yöntemiyle Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında 7 Kasım Cuma günü yapıldığı ve akşam geç saatlerde bittiği doğru mu?

- Yapılan ihalede 50 TOMA Nurol, 50 TOMA Volkan İtfaiye, 151 TOMA ise BMC Şirketi’nde mi kaldı?

- Önceki TOMA ihalelerinden farklı olarak, bu kez ihale şartnamesine TOMA’ların üretim sırasında zırhlandırılması maddesi konuldu mu?

- Yeni TOMA’lar baştan zırhlı olarak üretilecekse, bir adedinin fiyatı, son ihaledeki birim fiyat olan 600 bin TL’nin ne kadar üzerine çıktı? Toplam maliyet 150 milyon TL’yi geçiyor mu?

Bu soruların doğrulanması halinde, ortaya hayli enteresan bir tablo çıkacak.

Zira söz konusu ihaleyi bugüne kadarki TOMA ihaleleri arasında çok önemli kılan unsur, yalnızca sayısal olarak fazlalığı değil.

Doğru; bir önceki 65 siparişle birlikte düşünüldüğünde, önümüzdeki yıl için toplamda 316 yeni TOMA hedefi, Türkiye’yi kesinlikle başka bir lige taşıyacaktır!

Tabloyu çarpıcı kılan asıl unsur ise 151 TOMA’yı, ihalenin kesinleşmesi durumunda BMC’nin üretecek olması.

Meraklısı bilir; Çukurova Holding bünyesindeki BMC, 2013 Mayıs’ında TMSF’ye geçtikten sonra Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Es Mali Yatırım’a satıldı. Sancak, AKP’nin üç ombudsmanından biri olma sıfatını taşıyan “güçlü” bir işadamı.

TMSF’nin 985 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığı BMC’yi 751 milyon TL’ye satın alan Sancak, şirketin yüzde 49 hissesini geçen Haziran ayında Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’ne satmıştı.

Rekabet Kurumu’nun 2 Haziran’da onayladığı bu satışın ardından kısa adı AFIC (The Qatar Armed Forces Industry Committee) olan Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi de onayı kendi web sitesinden duyurdu.

Özeti, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden birinde son beş aydır -çoğunluk hissesiyle olmasa bile- yüzde 49 gibi önemli bir oranda Katar Hükümeti’nin ortak olduğu bir vakadır.

Dolayısıyla eğer BMC, 151 zırhlı TOMA ihalesini Emniyet’ten aldıysa....

Devam etmeyeyim isterseniz. Önce şu soruların bir yanıtı gelsin.