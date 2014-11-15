T24 LogoT24 Logo
Gündem

151 'zırhlı' TOMA ihalesi Ethem Sancak'a mı verildi?

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Emniyet'e 251 yeni TOMA alımı için yapılan ihaleye dair kulislerde konuşulan iddiaları köşesine taşıdı

15 Kasım 2014 12:41

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Talimat verdim. Yakılan her bir TOMA yerine 10 TOMA alınacak” sözünün hemen ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün alımına karar verdiği 316 TOMA’dan 151’inin AKP’ye yakınlığı ile bilinen iş adamı Ethem Sancak’ın Katarlı AFIC şirketi ile birlikte sahibi olduğu BMC’ye verildiği iddia edildi. 

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker’in köşesinden aktardığına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gizli, davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yaptığı 65 TOMA ihalesini, 40.6 milyon TL toplam bedelle  eski AKP Milletvekili  İsmail Katmerciler’in almasının ardından 251 TOMA daha alınması için ihale gerçekleşti. İhaleye ilişkin iddiaları sorular halinde köşesine taşıyan Toker, “251 TOMA’nın diğer TOMA’lardan farklı olarak zırhlanıp zırhlanmayacağı, ve toplam maliyetinin 150 milyon TL’yi geçip geçmediği” sorularını dile getirdi.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet gazetesinde “151 TOMA kime gitti?” başlığıyla yayımlanan (15 Kasım 2014) yazısı şöyle: 

Başbakan Davutoğlu’nun “Talimat verdim. Yakılan her bir TOMA yerine 10 TOMA alınacak” sözünün hemen ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün gizli, davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yaptığı 65 TOMA ihalesini, 40.6 milyon TL toplam bedelle Katmerciler’in aldığını bu köşede duyurmuştuk.
Birkaç gün ses çıkmadı. Ne Emniyet’ten ne de şirketten...
Ancak Katmerciler halka açık bir şirket olduğu için, sözleşme imzalanınca eninde sonunda durumu Borsa İstanbul’a bildirmek zorundaydı. Paylaştığım bilgiler, bu yasal zorunluluk sayesinde kesinleşerek kamuoyuna mal oldu.

25 Ekim tarihli o yazımda, Emniyet’in 251 TOMA daha alacağını, ihalenin ise bir sonraki hafta yapılacağı duyumuna da yer vermiştim.

Ne var ki, 65 TOMA ihalesinin, eski AKP vekili İsmail Katmerciler’in sahibi olduğu şirkette “kalması”, kamuoyunda büyük ses getirince, Emniyet de 27 Ekim’de yapmayı planladığı asıl büyük ihaleyi iptal etti...

Aslında 316 yeni TOMA hedefini baştan koymuş olan Emniyet’in, bu ihaleyi öyle ya da böyle yapacağını tahmin etmek güç değildi.

Nitekim, Emniyet’in 251 TOMA’lık o ihaleyi 7 Kasım’da gerçekleştirdiğini duyduk...

Yine “duyduk ki” diyorum ve bunun altını çiziyorum.
Zira yine gizli ve yine davet yöntemiyle yapılan bu ihaleyle ilgili bilgileri kamuoyuna şeffaf biçimde aktaracak bir yetkili veya kurum mevcut değil... Ancak ulaştığım bilgiler, sırf doğrulatılmadığı için paylaşmaktan vazgeçilecek türden de değil.

Çok önemli...

Dolayısıyla, son büyük TOMA ihalesi konusunda, Ankara kulislerinde konuşulanları, bu köşeden sorular halinde yönelteceğim:

- 251 adetlik son ihalenin yine davet yöntemiyle Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında 7 Kasım Cuma günü yapıldığı ve akşam geç saatlerde bittiği doğru mu?

- Yapılan ihalede 50 TOMA Nurol, 50 TOMA Volkan İtfaiye, 151 TOMA ise BMC Şirketi’nde mi kaldı?

- Önceki TOMA ihalelerinden farklı olarak, bu kez ihale şartnamesine TOMA’ların üretim sırasında zırhlandırılması maddesi konuldu mu?

- Yeni TOMA’lar baştan zırhlı olarak üretilecekse, bir adedinin fiyatı, son ihaledeki birim fiyat olan 600 bin TL’nin ne kadar üzerine çıktı? Toplam maliyet 150 milyon TL’yi geçiyor mu?

Bu soruların doğrulanması halinde, ortaya hayli enteresan bir tablo çıkacak.

Zira söz konusu ihaleyi bugüne kadarki TOMA ihaleleri arasında çok önemli kılan unsur, yalnızca sayısal olarak fazlalığı değil.
Doğru; bir önceki 65 siparişle birlikte düşünüldüğünde, önümüzdeki yıl için toplamda 316 yeni TOMA hedefi, Türkiye’yi kesinlikle başka bir lige taşıyacaktır!

Tabloyu çarpıcı kılan asıl unsur ise 151 TOMA’yı, ihalenin kesinleşmesi durumunda BMC’nin üretecek olması.
Meraklısı bilir; Çukurova Holding bünyesindeki BMC, 2013 Mayıs’ında TMSF’ye geçtikten sonra Ethem Sancak’ın sahibi olduğu Es Mali Yatırım’a satıldı. Sancak, AKP’nin üç ombudsmanından biri olma sıfatını taşıyan “güçlü” bir işadamı.
TMSF’nin 985 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardığı BMC’yi 751 milyon TL’ye satın alan Sancak, şirketin yüzde 49 hissesini geçen Haziran ayında Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi’ne satmıştı.

Rekabet Kurumu’nun 2 Haziran’da onayladığı bu satışın ardından kısa adı AFIC (The Qatar Armed Forces Industry Committee) olan Katar Silahlı Kuvvetleri Endüstri Komitesi de onayı kendi web sitesinden duyurdu.

Özeti, Türkiye’nin en köklü şirketlerinden birinde son beş aydır -çoğunluk hissesiyle olmasa bile- yüzde 49 gibi önemli bir oranda Katar Hükümeti’nin ortak olduğu bir vakadır.
Dolayısıyla eğer BMC, 151 zırhlı TOMA ihalesini Emniyet’ten aldıysa....

Devam etmeyeyim isterseniz. Önce şu soruların bir yanıtı gelsin.

 

ETİKETLER

tomazırhihalekatmerciethem sancakçiğdem toker

İlgili Haberler

BMC'ye tek teklif Ethem Sancak'tan

985 milyon lira muhammen bedel ile satışa çıkarılan BMC için düzenlenen ihalede tek teklif 725 milyon lira ile Ethem Sancak'tan geldi

Ethem Sancak'ın aldığı BMC'nin borçları ihaleden önce sıfırlandı mı?

Kamuoyunda tartışmaya yol açan BMC’nin satış sürecinde usülsüzlük yapıldığı öne sürüldü

Davutoğlu: Yakılan her TOMA’nın yerine beş TOMA on TOMA alınacak

'Türkiye topraklarının her yerinde hem al bayrak olacak hem AK Parti bayrağı olacak'

Davutoğlu 10 tane daha alırız dedi, TOMA üreticisinin hisseleri uçuşa geçti

TOMA üreticisi Katmerciler Ekipman şirketinin hisseleri son 3 günde yüzde 20 arttı

Davutoğlu '10 TOMA alırız' dedi, TOMA ihalesini AKP'li eski vekil kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı TOMA ihalesini 13 milyon 675 bin 500 Euro'ya eski AKP Milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketi Katmerciler Ekipman kazandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24