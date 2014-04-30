BMC'ye tek teklif Ethem Sancak'tan

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından 985 milyon lira muhammen bedelle satışa çıkartılan BMC için bugün düzenlenen ihalede tek teklif geldi. Teklif sahibi ise Ethem Sancak'ın sahibi olduğu Es Mali Yatırım ve Danışmanlık. Ancak Sancak'ın ilk teklifi sadece 540 milyon lirada kaldı. İhale Komisyon Başkanı Hamit Sarı'nın ısrarları sonucunda da önce 700 milyon liraya, sonra 725 milyon liraya çıktı. Cuma günü son pazarlıklar yapılacak. Öte yandan ihalede Sancak ile komisyon başkanı Sarı arasındaki pazarlıklar sırasında ilginç diyaloglar gerçekleşti.

TMSF, Çukurova Holding'in Interbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle BMC yönetimine Mayıs 2013'te el koymuş ve arkasından satışa çıkarmıştı. İlk ihalenin 10 Nisan'da düzenleneceği açıklanmış, ancak ihale bugüne ertelenmişti.

İlk teklif 540 milyon lira

Hüriyet'te yer alan habere göre, ihalede tek teklif sahibi olan Es Mali Yatırımlar muhammen bedelin çok altında kalarak 540 milyon TL önerdi. Komisyon Başkanı’nın teklifin çok düşük olduğunu ve artırılması gerektiğini söylemesi üzerine, şirket teklifi 550 milyon liraya yükseltti.

'Yorum yapmak istemiyorum'

Komisyon başkanının yeniden değerlendirilmesini istemesi üzerine Ethem Sancak “bir yorum yapmak” istiyorum dedi ve şunları söyledi:

"BMC ülkemiz için çok önemli bir marka. Kaç zamandır sizin uzmanlar da işin içinde ve bu firma 3-4 yıldır çalışmıyor. Ayağa kaldırılması için de çok büyük bir sermaye gerektiriyor. 5-6 aydır bu işle ilgilendiğimi beyan ediyorum. Bir çok kere gelip inceledik. Bizim kendi açımızdan belirlediğimiz ekonomik değer. Ancak yine de daha mantıklı yaklaşım açımızdan teklifimizi 650 milyon liraya çıkarıyoruz.

BMC 985 milyon liraya satılık

Ethem Sancak'ın konuşması sırasında ağzından yanlışlıkla 700 milyon TL ifadesini kaçırmasının ardından komisyon başkanı gülerek 700 milyon TL'ye çıkartılmasını istedi. Ethem Sancak bu talebin ardından fiyatı 700 milyon TL'ye yükseltti.

Teklifin muhammen bedelin çok altında olması nedeniyle Başkan yine artırılmasını istedi. Bunun üzerine Es Mali Yatırım düşünmek için mola aldı. Moladan sonra Sancak, '710 milyon TL ile final yapıyoruz' dedi.

Son teklif 725 milyon lira

Komisyon başkanının yine fiyat artırılması talebi üzerine Sancak, "Cuma günü zaten bizi pazarlığa çağıracaksınız" dedi. Komisyon Başkanı bunun üzerine "Yeni rakamlar istiyoruz, ne diyorsunuz? Muhammen bedelin altındaki rakamlarda risk oluyor" dedi. Sancak son olarak 725 milyon TL önerdi.

Başkan da ihalenin bu fiyat üzerinden Fon Kurulu'nun onayına sunulacağını ve Cuma günü tekrar görüşüleceğini söyledi.

2010 yılında kuruldu

ES Mali Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Ekim 2010’da kuruldu. İstanbul Ticaret Odası kayıtlarına göre şirketin sermayesi 39 milyon 752 bin TL. Şirketin yönetim kurulu başkanı ise Ethem Sancak.