Ethem Sancak'ın aldığı BMC'nin borçları ihaleden önce sıfırlandı mı?

BMC’yi muhammen bedelin 234 milyon TL altında teklifle TMSF’den alan Ethem Sancak’a fiyat dışında da avantajlar sunulduğu iddia edildi. Buna göre, ihaleden önce BMC’nin borçları sıfırlandı, İsrailli ortaktan zırh lisansı hakları devralındı. Böylece Sancak daha BMC’yi devralmadan TMSF tarafından Ortadoğu’daki iş bağlantılarının sözü alındı.

Zaman'dan Burak Kılıç'ın haberine göre, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın "Ethem Abi" dediği Ethem Sancak’ın BMC’yi alması için TMSF ve Savunma Sanayii Müsteşarlığı eliyle firmanın borçlarının sıfırlandığı ve batık şirket sorunsuz hale getirildikten sonra satışının yapıldığı öne sürüldü. Erdoğan’ın talimatı üzerine medyaya girdiğini açıkça dile getiren Sancak’ın TMSF’den, içinde Akşam Gazetesi ve Skyturk360 televizyonunun da bulunduğu Türkmedya’yı yine Başbakan’ın isteği üzerine aldığı iddia ediliyor. Sancak, yolsuzluk soruşturması kapsamındaki dinlemelere de takılmıştı.

30 Mart öncesi internette yayınlanan ses kaydında Sancak’la telefonda konuşan Fatih Saraç, Sancak’a televizyon alıp almayacağını soruyordu. Sancak ise cevaben, “Vallahi ora (Akşam) bana kalacak herhalde. Sen malın iyisini (Show TV) götürdün.” diye cevap veriyordu. 62 milyon dolara Türkmedya’yı satın aldığı için zarar eden işadamının zararlarını karşılaması için borçları sıfırlanan BMC’nin Sancak’a devredilmesi kararlaştırıldı. BMC’nin Sancak’a devredileceği iddialarının hemen ardından açılan ihaleye tek başına katılması manidar bulunmuştu. Sancak, İzmir’de sadece arsa değeri 1,5 milyar TL olan firmanın ihalesini geçtiğimiz günlerde 751 milyon TL teklifle kazandı. Çukurova Grubu’nun borcu sebebiyle yönetimi 16 Mayıs 2013’te TMSF’ye geçen BMC’nin piyasaya olan 608 milyon lira borcu için acil eylem planı devreye sokuldu. İddiaya göre, 2009’da 375 milyon TL karşılığında 468 zırhlı aracın üretimi için SSM ile anlaşan BMC’nin başta işçiler olmak üzere piyasaya borçları TMSF tarafından ödendi. Ardından üretime geçilerek firma iflastan kurtarıldı. Araçların TSK’ya teslim süreci başlatıldı. Böylece SSM’den gelen parayla borcun yarısı kapatılmış oldu.

Füze savunma sistemine de ortak

Halen ihale süreci sonuçlanmayan füze savunma sisteminin ortak üretimle Türkiye’de yapılması öngörülüyor. BMC’nin TMSF’ye devrinden 4 ay sonra 26 Eylül 2013’te yapılan Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısında Türkiye uzun menzilli füze ihalesi için Çin ile sözleşme görüşmelerine başlama kararı aldı. TMSF’nin BMC’yi firmayı satışa çıkarılacağı bilinmesine rağmen ortak üretimle yapılacak füze sisteminin rampalarının siparişinin TMSF’nin el koyduğu BMC’ye verilmesine karar verildi. Bu kararla aylar önce işadamı Ethem Sancak daha satın almadan önce BMC’nin kalan borçlarını da ihale karşılığı kapatarak Sancak’a borçsuz verilmesinin amaçlandığı ileri sürülüyor. Bu kapsamda Türkiye’de üretilecek olan füze savunma sistemlerinin taşınması ve havaya fırlatılması için BMC kamyonlarından yararlanılacak. 250 adet BMC kamyonu füze rampalarının taşıyıcı özelliğine göre modifiye edilecek. Bu siparişin parası SSM’den gelecek.

BMC’nin Sancak’a devri öncesinde sadece firmanın borçları ödenmediği, ayrıca firmanın büyümesi için önemli bağlantılar sağlandığı ortaya çıkmıştı. TMSF, Kirpi’lerin zırhlarını üreten BMC’nin İsrailli ortağı Hatehof Industries ile masaya oturarak firmanın Hetahof’a olan borçlarını kapatarak zırhları Türkiye’de üretmek için lisans almıştı. Bu hamleyle daha önce İsrail’in ambargosu sebebiyle zırhlı araç satılamayan İran’ın yanı sıra Libya, Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkelerine de BMC’nin zırhlı araç satışının önünün açıldığı öğrenildi. Böylece Sancak daha BMC’yi devralmadan TMSF tarafından Ortadoğu’daki iş bağlantılarının sözü bile alındı.

TMSF’nin BMC’nin Sancak’ın sahibi olduğu Es Mali Yatırım AŞ’ye devrine onay vermesinin hemen ardından atağa geçen Ethem Sancak, firmanın sermayesini yüzde 191 artırarak 39 milyon TL’den 300 milyon TL’ye çıkardı. Katar Silahlı Kuvvetleri de Es Mali Yatırım ve Danışmanlık’a ortak olmak için başvuru yaptı. Eğer kurul onay verirse, Sancak’ın BMC’deki yeni ortağı yüzde 50 hisseyle Katar Silahlı Kuvvetleri olacak. Ancak bu ortaklığın BMC’nin devir işlemi tamamlanmadan gerçekleşmesi dikkat çekti.

BMC şirketinin, halen belediyeler tarafından verilmiş 35 otobüs siparişi bulunuyor. Bunun dışında şirket, aynı zamanda TSK’nın yeni aracı olan Kirpi, kamyon ve otobüs gibi zırhlı araç ihtiyaçlarını da karşılıyor. Bugüne kadar BMC’den 293 Kirpi satın alan TSK, 321 yeni Kirpi siparişini bekliyor. Kirpi için sırada bekleyen ancak İsrail ambargosu sebebiyle satış yapılamayan Ortadoğu ülkelerine de çok sayıda zırhlı araç satılması bekleniyor. Ayrıca NATO savunma hattının da bir parçası olacak olan Türkiye füze savunma sisteminin füze rampalarını BMC yapacak.