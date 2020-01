Davutoğlu: Yakılan her TOMA’nın yerine beş TOMA on TOMA alınacak

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobanê eylemlerine ilişkin olarak, "Biz direnmeyi de, provokatörlere karşılık vermeyi de biliriz" dedi. Davutoğlu, "Ne tedbir alınması gerekiyorsa alınacak. Yakılan her TOMA’nın yerine gerekirse beş TOMA on TOMA alınacak" diye konuştu. "Demeye çalıştıkları şu, buralar bize ait, burada ancak siyaseti biz yaparız" diyen Davutoğlu, "Yok öyle şey. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her bir yerinde hem al bayrak olacak hem AK Parti bayrağı olacak" ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, partisinin grup toplantısında konuştu.

Davutoğlu'nun konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bundan sonra her vatandaş başı açık başı örtülü eşit vatandaş olarak omuz omuza bulunabilecekler. Maliye bakanlığımızla kayıt dışı eylem planı hazırladık. Ayrıca devletin şans oyunların tümüyle çekilmesi konusunda karar aldık. Gerek YÖK başkanı gerek MEB temaslarıyla akademisyenlerle araştırma görevlilikleriyle kamuda çalışan memurlar arasındaki farkı giderdik. Akademisyenliği teşvik eden çok önemli adımlar kararlar aldık.

Gördüğünüz gibi daha yasama dönemi başlamadan eylem planı bekleyen bir çok konuda adımları attık. Ayrıca göreve geldikten sonra benim içim sembolik değerli çok yüksek olan Konya İstanbul Söğüt Samsun Malatya ziyaretleri gerçekleştirdim. Selçuklu’nun merkezi Konya’da cihan devletinin başkenti İstanbul’da Ertuğrul Gazi’nin huzurunda Samsun’da meşale şehir dediğim şekilde milli birliğimizin meşalesinin yandığı Samsun’da imanın yeşerdiği ilk şehirlerden olan Malatya’da bu tarihi sürekliliğin izlerini hissettim. Dün 13 Ekim Ankaramızın başkent ilan edilişinin yıl dönümüydü, Ankaramıza da bir kez daha hayırlı olsun diyorum.

Şimdi de ASRIN projesi TANAP’ın imza töreninden geliyor. Türkiye ve Azerbaycan hem ikili ilişkilerini geliştirecek hem de Anadolu coğrafyasını barış coğrafyasını yapacaktır. Gördüğünüz gibi hem çözüm bekleyen sorunlara bir anlamda çerçeve planlar hazırlamaya çalıştık hem de yurtiçi ve yurt dışı ziyaretler gerçekleştirdik.

O 101 gün ki her bir saati saniyesi sadece o rehineler için değil, aileleri için değil bizim içinde bir imtihan sabır sınavı oldu. her saniye onları düşündük. Onların vatanımıza geri döneceği anın planlaması yaptık. Onlarla Ankara’ya indiğimizde Allah’a hamd ettik. 77 milyon o gün bir kez daha bayram yaptı. 101 gün birlikte üzülmüşsek o günde bayram havasıyla buluştuk.

49 rehinenin kurtarılması, burnu kanamadan vatanımıza geri dönmüş olması büyük bir başarı hikayesi olarak tarihe geçmiş oldu. ben bu bayramı bize yaşatanlara teşekkürü bir borç biliyorum. Sorumlu yayıncılık anlayışını sürdüren medyaya da teşekkür ediyorum. Biz tam böyle bir bayramı yaşarken, kriz beklentileri ortadan kalkmış, halkın seçtiği cumhurbaşkanı göreve başlamış ve toplumda olumlu bir atmosfer oluşmuşken, bir takım provokatörler milletin sevincini kursaklarında bırakacak şekilde Vandalizm eşkıyalık faaliyetine giriştiler.

Geçen sene mayıs ayı Türkiye’de üçüncü köprü üçüncü havalimanına imza atılmış. İlk defa IMF’ye borcunu sıfırlamış, dış borç devletini kapatmış bayramı yaşarken birileri Gezi provokasyonu başlatmıştı. Daha sonra 30 Eylül’de demokratikleşme paketleri açıklanıp, başörtülü vekillerimiz özgür şekilde parlamentoya girmenin hazzını yaşarken, vize muafiyet anlaşması imzalanmışken 17 aralık’ta bir başka tuzak kurdular. Birileri bu millete bayramları zehir etmeye çalışıyor. Ahdimiz olsun ki bu millete bayramları yaşatmaya devam edeceğiz.

‘Yine taşeronlar devreye girdiler’

Şimdi de bayram havasını yaşarken bu kez de yine taşeronlar devreye girdiler ve bu bayramı bize zehir etmeye çalıştılar. Biz bu sınavları çok gördük. Direnmeyi de biliriz o provokatörlere gereken hesabı sormayı da biliriz. Bu kez bahane Kobani bahanesiydi. Bu Kobani’yle ilgili tahlile gireceğim. Ama bu aslında 30 Mart seçimiyle cumhurbaşkanlığı seçimiyle darbe yemiş vesayetçilerin perde gerisinde oldukları 2015 seçimlerini ipotek alma çabasıdır.

‘Kütüphaneler, müzeler, Kur’an kursları yakıldı’

Şimdi bu bahaneyle yapılan şiddet terör ve Vandalizm sonucunda 33 vatandaşımız hayatını kaybetti, 2 polisimiz şehit oldu. 214’ü okul olmak üzere 1122 bina yakıldı. Kütüphaneler müzeler kuran kursları iş yerleri var. Baktığınızda bunun, çıkıp televizyonlarda konuşanlar biz şiddete dönüşsün istememiştik diyenler var. Biz bunu görmüyor muyuz zannediyorlar. Üç şey hedef alındı. Bir kamu binaları, kamu otoritesi. İki iş yerlerine. Neden işyerlerine biliyor musunuz? Çünkü, çözüm süreciyle doğuya ve güneydoğuya yatırım dalgası başlamıştı. Oradaki vatandaşlarımız hem barışın hem ekonomik kalkınmanın huzurunu ve semeresini görmeye başlamışlardı. İstihdam artmaya başlamıştı, teşvik paketi içindeki bölgelerimizde milyarlarca dolar yatırım gitmeye başlamıştı. Biliyorlar ki eğer bu bölgelerimiz kalkınırlarsa onların terör çağrılarına cevap vermeyecektir. Üçüncü hedef ise burada onurla aramızda bulunan il ve ilçe belediye başkanlarımıza yönelik olarak sürdürülen saldırılardır yani Ak Partihedef alındı. Bununla şu mesajı vermek istediler, bu coğrafyada bir tek biz oluruz.

‘Şimdi bu üç mesaja bizde buradan üç mesajla cevap veriyoruz’

Birileri çekinebilirler. CHP ancak oraya izinle gidebilir. Bayrak taşımadan Hakkari mitingi yapabilir. MHP çekinebilir. Ama bilsinler ki AK Parti’nin hiçbir ferdi hiçbir şantajdan tehditten korkmaz.

Şimdi bu üç mesaja bizde buradan üç mesajla cevap veriyoruz. Birincisi, kamu düzenine hedef alanlara mesajımız şu. Kamu düzeni her ne olursa olsun kesinlikle teminat altına alınacaktır. Hiç kimse hukuk devletinde hesap sorulamaz değildir. Hiçbir süreç işlenen suçu örtmeye bahane etmez.

‘Yakılan her TOMA’nın yerine gerekirse beş TOMA on TOMA alınacak’

Tek tek her birini hukukun önüne çıkartacağız. Dün bakanlar kurulunda bütün bu gelişmelerin analizini yaptık. Geçen hafta da ki bugünleri görerek, her hafta toplanan bu mekanizmada Genelkurmayımızın ve emniyetimizin katıldığı geniş kapsamlı değerlendirme yaptık. Ne tedbir alınması gerekiyorsa alınacak. Yakılan her TOMA’nın yerine gerekirse beş TOMA on TOMA alınacak.

‘Özgürlüğümüzden fedakarlık etmeden güvenliğimizi güçlendireceğiz’

Şimdi de daha önce güvenlik eksikliğinden şikayet edenler “polis devletine mi dönüyoruz” diye saldırmaya başlayacaklar. Bu ülkede demokrasinin de özgürlüğün de teminatı AK Parti iktidarıdır. Özgürlüğümüzden fedakarlık etmeden güvenliğimizi güçlendireceğiz. Dün içişleri bakanımız kapsamlı sunuş yaptı. AB ülkeleri örnek alınarak, yarın bazı Avrupa merkezlerinde Türkiye otoriterleşiyor diye yayın yapılmasın diye, oradaki uygulamalardan da faydalanarak birçok konuda adımlar atacağız.

‘Yangın yerinde gül yetiştireceğiz’

Kesinlikle emniyet güçlerimizin, yargı sistemimizin olaylara seri ve çabuk şekilde müdahale etmesini garanti altına alacağız. İş yerlerimize gelince dün TOBB’da çok değerli sendika temsilcilerimizle oda temsilcilerimizle bir araya geldik. Bu Vandalizm esnasında zarar görmüş işyerlerimizin zararları tazmin edilecek. Yangın yerinde gül yetiştireceğiz ta ki güneydoğu ve doğu bölgesi tam bir barış diyarı olsun.

‘Bundan sonra o kişiye o zararlar geri dönecek’

Ama yeni düzenlemeler de getirmeyi düşünüyoruz. Bundan sonra o kişiye o zararlar geri dönecek. O ödeyecek. Bizim her bir vilayetimiz için dün de zikrettim. Burada görüldü ki üç tavır var. yakanlar yıkanlar, HDP ve onun arkasından gelenler. İki bu yakanlar yıkanları destekleyen CHP. Bir de inşa eden vizyon kuran AK Parti.

‘Hayali olmayan utansın, rüya görmeyen utansın’

Bizim her bir vilayetimiz için rüyalarımız var. Benim gözümde Mardin canlanıyor. Selçuklunun kadim Mardin’i. Biz isteriz ki öyle bir barış rüzgarı essin ki Toledo gibi Venedik gibi dünyada herkesin görmek istediği yer haline gelsin. Biz isteriz ki Hakkari dağlarında şölenler şenlikler olsun. Hani Vanlılar deniz derler Van gölüne. Aynen İzmir gibi Van’da da o güzelliklerin yaşandığı barış diyarı olsun. Ağrı, ağrı değil sadece Ağrı’nın güzellikleri keşfedilsin. Iğdır üç devlete komşu olmanın diplomasisini tatsın. Kars Ardahan hayvancılığın merkezi olsun. Bakü Tiflis Kars ile herkesin selam verdiği diyar yapsın. Elazığ bütün o güzellikleri arasında kültür merkezi olsun hem de su ürünleri anlamında da önemli yerlerinden biri olsun. Tunceli bütün o bakir dağlarıyla barış turizmine açılsın. Erzurum Anadolumuzun kalesi olarak bütün ilçeleriyle ayağa kalksın. Bizim bu ülkeyle ilgili her bir vilayetiyle her bir ilçesi köyüyle ilgili rüyamız var hayalimiz var. Hayali olmayan utansın, rüya görmeyen utansın.

İş yerlerini bombalayanlar, iş makinelerini yakanlar, barajları engellemeye çalışanlar bu vizyonu engellemeye çalışıyorlar. Mezopotamya’nın ayağa kalkmasını istemiyorlar. Tekrar Diyarbakır bir mürşit şehir olarak öne çıkacak, bütün şehirlerimiz ihya olacak. Onlar yaktılar yıktılar biz inşa edeceğiz, ihya edeceğiz.

Üçüncü mesajlarına cevabımız şudur. Kobani’de de bunu yaptılar. Kendilerine muhalif hiçbir Kürt parti bırakmadılar. Önce kendileri Kobani’de kendileri gibi düşünmeyen aşiretleri partileri baskı altına aldılar. Kürt mülteci kardeşlerimiz PYD baskısından kaçarak geldiler. Şimdi orada yaptıklarını Güneydoğu’da yapmaya çalışıyorlar. Demeye çalıştıkları şu, buralar bize ait, burada ancak siyaseti biz yaparız. Yok öyle şey. Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her bir yerinde hem al bayrak olacak hem AK Parti bayrağı olacak.

‘BDP Sözcüsü dönüp bana şunu sordu…’

Geçen sene bir genel kurulda bir görüşme esnasında bir o zaman BDP idi adları. Bir parti sözcüsü dönüp şunu sordu bana “İstanbul ile Kudüs’ün kaderi bir diyorsunuz. Neden İstanbul ve Diyarbakır’ın kaderi bir demiyorsunuz” dedi. Ona şunu söyledim: Bunu söylemeyi zul addederiz. Çünkü Diyarbakır biziz, biz Diyarbakırız. Oralara da aynen Konya gibi aşkla bağlıyız.

Şimdi onların anladığı dilden de söylüyorum. O al bayrak sadece bizlerin bayrağı değil, Çanakkale’de şehit düşmüş olan sınırlarımız dışında kalan Boşnakların, Arapların Kürtlerin de bayrağıdır. Yemen savaşına giden Kobanili Hasekeli Kürtler o bayrak altında savaşa gittiler. O bayrak ezilmiş halklar için emperyalistlere karşı istiklal mücadelesi veren halkların bayrağıdır.

‘Komor anısı’

Hiç unutmadığım bir anı, Afrika’da büyükelçilikler açtığımızda, Komor’da biri “biz çok küçük bir ülkeyiz, bizde bir tek eski sömürgeci devletin büyükelçiliği var. Benim dedem İstanbul’da okumuştu dedi. Ne olur küçük bir yer açın al bayrağı dalgalandırın. O al bayrak Komor’da dalgalanmadıkça bağımsızlığı tadamayacağız” dedi.

Yiğit AK Parti teşkilatı ve neferleri hem o bölgeyi şehirleri ilçeyi temsil edecekler hem de bu onurlu vazifeyi yürütecekler. Ben buradan bütün bir terör karşısında vakarla mücadele eden AK Parti teşkilatlarının her bir ferdinin alnından öpüyorum.