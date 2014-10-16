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Davutoğlu 10 tane daha alırız dedi, TOMA üreticisinin hisseleri uçuşa geçti

TOMA üreticisi Katmerciler Ekipman şirketinin hisseleri son 3 günde yüzde 20 arttı

16 Ekim 2014 16:46

Siyasi gerginliklerin artması ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun iki gün önce yaptığı konuşmasının ardından Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) üreticisi Katmerciler Ekipman şirketinin hisseleri son 3 günde uçuşa geçti.

Davutoğlu 14 Ekim'de gerçekleştirdiği konuşmasında "Tek tek vandalizmi yapanları hukukun önüne çıkartacağız. Tespitler yapılıyor. İhtiyaçlar giderilecek. Yakılan her TOMA’nın yerine 10 TOMA alınacak" demişti.

Bu konuşma öncesi 2.27 lirada bulunan Katmerciler Ekipman şirketinin hisseleri 3 günde yüzde 20.7 artarak 2.73 liraya kadar yükseldi. Aynı süre içinde BİST 100 ise yüzde 0,2 değer kaybetti.

 

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