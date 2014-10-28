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Ekonomi

Davutoğlu '10 TOMA alırız' dedi, TOMA ihalesini AKP'li eski vekil kazandı

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı TOMA ihalesini 13 milyon 675 bin 500 Euro'ya eski AKP Milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketi Katmerciler Ekipman kazandı

28 Ekim 2014 21:04

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yaptığı TOMA ihalesini 13 milyon 675 bin 500 Euro'ya (yaklaşık 40 milyon lira) eski Ak Parti İzmir Milletvekili İsmail Katmerci'nin şirketi Katmerciler Ekipman kazandı. Şirket KAP'a yaptığ açıklamada sözleşmenin imzalandığını duyurdu.

Milliyet'te yer alan habere göre  Katmerciler şirketinden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada sözleşmenin imzalandığı bildirildi.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada  "Emniyet Genel Müdürlüğü' nün 65 Adet Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA-3) alımına ilişkin olarak beş firma fiyat teklifi vermiştir. En düşük fiyat teklifi toplamda 13.675.500 Euro olarak şirketimiz tarafından verilmiş olup, sözleşme imzalanmıştır" denildi.

 

Ahmet Davutoğlu: 10 TOMA alırız

 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kobani protestolarının ardından '1 TOMA zarar görürse 10 TOMA alırız' sözlerinin ardından TOMA üreticisi Katmerciler Ekipman’ın hisseleri yükselişe geçmişti.

Açıklamadan sonraki 17 günlük süreçte yüzde 50'ye yakın yükselen, son 1 hafta içinde ise en düşük 2.65 TL, en yüksek 3.39 TL arasında işlem gören Katmerciler hisseleri bugün ise günü yüzde 3.59'luk kayıpla 3.22 TL'den kapattı.

 

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