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Ekonomi

TOMA üreticisinin hisseleri yükseldi

TOMA üreticisi Katmerciler Ekipman'ın hisseleri son 17 günde yüzde 48.6 yükseldi

27 Ekim 2014 17:51

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun Kobanê protestolarının ardından “1 TOMA zarar görürse 10 TOMA alırız” sözlerinin ardından yükselişe geçen TOMA üreticisi  eski AKP Milletvekili İsmail Katmerci'ye ait Katmerciler Ekipman'ın borsada hisseleri bugün yüzde 13,47 yükselişle 3,37 liraya kadar yükseldi.

Hürriyet’te bulunan habere göre, Katmerciler Ekipman hisseleri son 17 günde yüzde 48.6 yükseldi. Şirketin piyasa değeri ise 84 milyon lirayı buldu.  

 

'TOMA ihalesi yapıldı' iddiası

 

Hisselerin yükselmesine sebep olan faktörlerden biri ise geçen hafta 65 TOMA için ihaleye çıkıldığı haberleriydi. Cumhuriyet gazetesinden Çiğdem Toker'in yazısına göre Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) kapsamı dışında tutulan bu ihale davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. Kulislere göre ihalede en uygun teklifi yine eski AKP Milletvekili İsmail Katmerci’nin firması verdi. İhale bedeli ise 40.6 milyon TL'ye kadar ulaştı.

Çiğdem Toker'in yazısına göre Emniyet Genel Müdürlüğü; 20, 20 ve 25 olmak üzere üç parti halinde satın alınması planlanan 65 TOMA ihalesini geçen hafta yaptı. En düşük teklifler; ilk 20’lik partide 620, ikinci 20’lik partide 610, üçüncü 25’lik partide ise 600 bin TL olarak Katmerciler tarafından verildi.

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