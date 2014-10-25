65 TOMA ihalesinde en yüksek teklifi AKP'li İsmail Katmerci mi verdi?

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “1 TOMA zarar görürse 10 TOMA alırız” sözlerinin ardından geçen hafta 65 TOMA için ihaleye çıkıldı. Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) kapsamı dışında tutulan bu ihale davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yapıldı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Çiğdem Toker, “Kulislere göre ihalede en uygun teklifi yine eski AKP Milletvekili Katmerci’nin firması verdi” dedi.

Çiğdem Toker’in Cumhuriyet’te “Adrese teslim TOMA” başlığıyla yayımlanan (25 Ekim 2014) yazısı şöyle:

Adrese teslim TOMA

Üzerinden 11 gün geçti.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Kobani protestolarını kastederek “Talimat verdim, yakılan her TOMA’nın yerine 5, gerekirse 10 TOMA alınacak” demişti.

Bu sözün ardından İzmirli bir şirket olan ve geçen yıl Gezi olayları sırasında kazandığı TOMA ihalesiyle gündeme gelen Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi AŞ’nin hisseleri borsada tavan yaptı.

Davutoğlu’nun konuşması öncesinde 2.27 TL olan Katmerciler hisseleri, 3 günde yüzde 20.7 oranında artarak 2.73 TL’ye kadar yükseldi.

Bu gelişme üzerine şirket, halka açık olmasının gereğince açıklama yapmak durumunda kaldı ve “Olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak SPK’nin Özel Durumların Kamuya Açıklanması Tebliği’ne göre kamuya açıklanmamış bir özel durumu mevcut değildir” denildi.

Açıklama tarihi olan 17 Ekim’de gerçekten kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktu belki. Ne var ki Davutoğlu’nun talimatının, Emniyet’çe hızla hayata geçirildiğini ve geçen hafta 65 TOMA alımı için ihaleye çıkıldığını duyduk.

Gizli ihalede 40.6 milyon TL

“Duyduk” diyorum çünkü TOMA ihaleleri, kamuoyundan gizleniyor.

Açık, şeffaf ve rekabetçi koşullarda gerçekleştirilmiyor.

Deline deline kevgire dönmüş olan Kamu İhale Kanunu’nun kapsamı dışında tutulan bu ihalenin, geçen yıl Gezi olayları sırasında yapılan TOMA ihalesi gibi davet usulü ve açık eksiltme yöntemiyle yapıldığı da konuşuluyor Ankara kulislerinde.

Dahası, Nurol, Standart ve eski AKP İzmir Milletvekili İsmail Katmerci’nin sahibi olduğu Katmerciler olmak üzere üç firmanın davet edildiği ihalede en uygun teklifleri yine Katmerciler’in verdiği de...

Emniyet Genel Müdürlüğü; 20, 20 ve 25 olmak üzere üç parti halinde satın alınması planlanan 65 TOMA ihalesini geçen hafta yapmış.

En düşük teklifler; ilk 20’lik partide 620, ikinci 20’lik partide 610, üçüncü 25’lik partide ise 600 bin TL olarak Katmerciler tarafından verilmiş.

TOMA başına hesapladığınızda ilk parti 13.4, ikinci parti 12.2, üçüncü parti de 15 milyon TL’ye mal olacak.

Toplamda 40.6 milyon TL’lik bir TOMA alımı paketinden söz ediyoruz.

Sözleşme imzalama süresi henüz devam ettiği için, bu ihale, hukuken kesinleşmiş sayılmıyor. Halka açık bir şirket olmasına karşın, Katmerciler’in hafta boyunca Kamuyu Aydınlatma Platformu’na herhangi bir “Özel Durum” açıklaması yapmaması da bundan. Yani olası bir uyuşmazlıkta sözleşmenin imzalanmama, yahut ihalenin yenilenme ihtimali teorik olarak mevcut.

İşin bu kısmı, en çok savaş sever yatırımcıları ilgilendiriyor şüphesiz. Bizleri ise neredeyse kesilecek her ağacın başına dikilen TOMA sayısının artışındaki vahamet. Bütçe kaynaklarının harcanma biçimi.

Kim ölecek, kim zenginleşecek?

Zira, konuyla ilgilenen çevrelerin anlatımına göre TOMA alımı daha bitmemiş.

Emniyet’in 27 Ekim Pazartesi günü akşam saatlerinde büyük ölçekli bir TOMA ihalesi daha yapacağı söyleniyor. Yine “söyleniyor” diyorum mecburen, zira ceset torbası, bilgisayar kamerası ihalelerini internet sitesinde paylaşan Emniyet, bu ihaleleri saklıyor.

Kaynaklarımın anlattığına göre, hafta başı yapılacak ihale ise 250 TOMA için. 600 bin TL’yi emsal alırsanız bu parti de en az 150 milyon TL demek.

Gazetecilik görevim gereği paylaştığım bu bilgilerin ardından kamuoyu adına soralım:

Emniyet 2015 yılı için, toplam -en az- 200 milyon TL harcama yaparak, 315 yeni TOMA satın alacak mı?

Bu ihaleler hakkında toplumu aydınlatmayı düşünüyor musunuz?

Yoksa eski AKP’li milletvekilinin sahibi olduğu bir şirketin yanı sıra, spekülasyonlar ve toplumsal çatışma beklentisi üzerinden BIST’te dar bir grubu daha mı zenginleştirmeyi tercih ediyorsunuz?