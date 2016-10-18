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15 Temmuz Darbe Girişimi

15 Temmuz'un ilk iddianamesinden: Naziler de "Hareket" diyordu; Gülen'e göre fuhuş bile mübah

"Kafalama, örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, himmet vermeye razı edilmesidir"

Muş’ta Fethullah Gülen’e temsili idam

18 Ekim 2016 12:12

15 Temmuz'da TSK içindeki bir grup cuntacı askerin düzenlediği darbe girişiminin ardından hazırlanan ilk iddianamede, örgütün kullandığı kavramlar da anlatıldı. İddianamede 'FETÖ' ile Nazi benzerliği olduğu görüşü savunulurken "Gülen'e göre, örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira atmak, hırsızlık gibi suçlar, haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işlemek mubahtır" dendi.  

15 Temmuz'un ardından Denizli Başsavcılığı'nca hazırlanan ilk darbe iddianamesinde, 'FETÖ' yapısına ilişkin kavramlar tanımlandı. Sabah'tan Ersan Atar'ın haberine göre, iddianamede yer alan ifade şöyle:

"Naziler de 'Hareket' diyordu"

"FETÖ / PDY son ilahi ordu olma, ahir zamanda ortaya çıkma ve seçilmiş olma gibi öğretilerden hareket eder. Kendilerini 'hizmet hareketi' kavramıyla ifade ederler. Naziler de kendilerini ifade ederken 'parti' yerine, 'hareket' ifadesini kullanırdı.

360 TV’de yayınlanan ‘Aklınızda Kalmasın’ programında şarkıcı Nihat Doğan’ın “FETÖ’nün magazin imamı” olduğu öne sürüldü:

"Fuhuş bile mübah" 

"Gülen'e göre, örgüte zarar gelmemesi için yalan söylemek, iftira atmak, hırsızlık gibi suçlar, haram sayılan içki, kumar, fuhuş gibi günahları işlemek mubahtır. Onun verdiği emre göre 'gerekirse Allah'ı bile inkâr etmek' mümkündür.

"Kafalama"

"Örgütle organik bağı olmayan bir kişinin, himmet vermeye razı edilmesidir.

"Parlatma"

"Belli bir kadroya getirilmesi düşünülen örgüt üyesi hakkında öyle bir algı oluşturulur ki atamayı yapacak makamlar, o makam için ülkedeki en uygun kişi olduğu kanaatiyle hareket eder.

"Fetih, fethetme, fetih okutma"

"Kamu idarelerinde kadrolaşmaya denir. Fetih okutma ise kamu sınavlarındaki soruların elde edilerek, öğrenci veya gençlere önce yemin ettirip, sonra da cevaplarıyla birlikte çözdürerek sınavı kazanmalarının sağlanmasıdır."

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