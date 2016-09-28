FETÖ iddianamesinden: Pilot F-16'yı idrarını yaparken düşürdü, paralel yapı üyesi olduğu için seçildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturmasında, Hava Kuvvetleri'ne ilişkin hazırlanan raporda Gülen cemaati mensubu öğretmen ve pilotların tecrübesizliği sonucunda 2 yılda 9 uçak kazasının meydana geldiği belirtildi. 3 adet F-4 ile 6 adet F-16 uçağının karıştığı kazalar sonucunda toplam 7 pilotun şehit düştüğü vurgulandı. Ayrıca raporda, "13 Mayıs 2013 tarihinde Suriye krizi kapsamında sınırda bekleme görevi icra eden F-16 savaş uçağı pilotunun, idrarını yaparken bel kemeri tokasını uçuş kumandası ile sandalye arasına sıkıştırdığı için düştü" denildi. Kazada şehit olan pilotun, 'eğitimde yetersiz görülüp elenmek istenmesine' rağmen 'paralel yapı' mensubu olduğu için F-16 pilotu yapıldığı da yazıldı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, savaş uçaklarında pilotların saatler süren görev sırasında tuvalet ihtiyaçlarını gidermeleri için idrar torbasına benzer paketler bulunuyor. Pilotların tulumları da bu paketleri rahatlıkla kullanabilecek şekilde tasarlanıyor.

Başsavcılığın raporunda yer verilen 9 kaza ve kazalara ilişkin tespitler şöyle:

22 Ocak 2013: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait F-16 gece uçuş için kalkış yaparken pistten çıktı. Uçak ağır hasar gördü. Pilot ve makinist hatası.

13 Mayıs 2013: Suriye krizi kapsamında sınırda bekleme görevi icra eden F-16 savaş uçağının pilotu idrarını yaparken, bel kemeri tokasını uçuş kumandası ile sandalye arasına sıkıştırdığı için uçak düştü. Sebep pilotaj ve eğitim eksikliği. Kazada şehit olan pilot, eğitimde yetersiz görülüp elenmek istenmesine rağmen paralel yapı mensubu olduğu için F-16 pilotu yapıldı.

30 Eylül 2013: Sivas Kangal’da RF-4E uçağı düştü. İki pilot yaralı kurtuldu. Raporda pilot hatası (uçağın pilot tarafından yanlış kumanda ile anormal duruma sokulması) tespit edilmesine rağmen, paralel ekipten olan üs komutanı etkilendiğinden heyet görevden uzaklaştırılarak tekrar rapor yazıldı.

23 Haziran 2014: Merzifon 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir F-16 uçağı inişte pilotun uzun oturmasından (uçağın pist başı yerine daha ileriye teker koyması) dolayı pistten çıkıp kaza kırım geçirdi. İdari ve pilot hatası.

Ağustos 2014: 4. Ana Jet Üs komutanlığı’na ait bir F-16 uçağı Afyon yakınında limitlerin altına inip yüksek gerilim hattına çarptı ve Afyon Meydanı’na acil iniş yaparak düşmekten kurtuldu. Sebep, pilot hatası.

2 Eylül 2014: Diyarbakır 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait F-16 uçağı son yaklaşmada limitlerin altına inerek elektrik direğine çarptı. Pilot atladı, uçak kullanılamaz hale geldi. Sebep, pilotaj hatası.

1 Aralık 2014: 5. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir adet F-16 uçağı kolda iniş alçalmasındayken, bulut içinde tecrübesizlik ve lider hatası nedeniyle his yanılması sonucu uçağın kontrolü kaybedilmiş, pilot atlayarak kurtulmuştur. Uçak kullanılamaz hale geldi.

24 Şubat 2015: Malatya 7. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait 2 adet RF-4E uçağı gece inişe geçerken dağa çarptı. 4 pilot şehit oldu. Sebep, pilot hatası. Hata yer radar operatörüne bağlanmak istendi.

5 Mart 2015: Eskişehir 1. Ana Jet Üs Komutanlığı’na ait bir adet F-4E 2020 uçağı Konya’da düştü. İki pilot şehit oldu. İki farklı filodan, iki aynı devreden pilotun aynı uçakta uçurulması idari hata olup, pilotların uçağı düşürmesi yoğun uçuş baskısı, tecrübesizlik ve aşırı yorgunluk sebebiyledir.