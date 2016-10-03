İddianameye göre Gülen'den sonra ikinci isim İsmail Büyükçelebi

Denizli'de ‘FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında ilk iddianame hazırlanarak mahkemeye gönderildi. İddianamede “Denizli'yi 6 eyalete bölen örgütün Fetullah Gülen'den sonra örgütün ikinci adamı İsmail Büyükçelebi'nin Tavaslı olmasından dolayı Tavas'a büyük önem verdiği” ifadeleri yer aldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tavas Cumhuriyet Savcılığı tarafından ‘FETÖ/PDY'nin Tavas'taki mütevelli heyet oluşumu, dershane, yurt, pansiyon ve okullardan oluşan eğitim yapılanması, ilçedeki kadın yapılanması ve ışık evleri yapılanmasına yönelik "Tavas'taki çatı yapılanması" kapsamında başlatılan soruşturma ve yapılan operasyonlar neticesinde toplam 72 şüpheli hakkındaki soruşturma tamamlanarak, iddianame hazırlandı.

Denizli'yi 6 eyalete böldüğü öne sürülen, Fetullah Gülen'den sonra ikinci adamı İsmail Büyükçelebi'nin Tavaslı olmasından dolayı sözde eyaletlerden Tavas'a büyük önem verdiği belirtilen iddianamenin kabul edilmesinden sonra yargılamanın başlayacağı öğrenildi.