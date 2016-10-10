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BBC Türkçe

15 Temmuz'un ilk iddianamesinden: 60 şüpheli için üç kez ağırlaştırılmış müebbet

Denizli Başsavcılığı, 15 Temmuz darbe girişimi hakkında hazırlanan ilk iddianameye ilişkin detayları açıkladı. İddianamede, 60 şüpheli hakkında "üç kez ağırlaştırılmış müebbet" istendi.

10 Ekim 2016 22:34

15 Temmuz darbe girişimi hakkında Denizli'de hazırlanan ilk iddianamede, 60 şüpheli hakkında "üç kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası" istendi.

Doğan Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame ile şüpheliler 4 ayrı suçtan yargılanacak:

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, 20 klasör ve 143 sayfadan oluşan iddianameyle ilgili detayları, bugün Denizli Adalet Sarayı'nda bir basın açıklamasıyla duyurdu.

60 şüphelinin 42'si tutuklu yargılanacak. Bir şüphelinin ise hâlâ arandığı bildirildi.

Şüpheliler arasında, 11'inci Komanda Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır da bulunuyor.

Başsavcı, 15 Temmuz girişimi sırasında 11'inci Komando Tugay Komutanlığı'ndan çok sayıda askeri personelin Çardak Havalimanı'nı ele geçirip Ankara'ya gitmeye çalıştıklarını belirtti.

Başsavcı, TSK İç Hizmet Kanununu'na istinaden, karar yetkisi bulunmayan, sadece verilen emri yerine getiren, tatbikat olduğu düşüncesiyle silah kullanmayan erler hakkında "soruşturma açılmadığını, tanık olarak ifadelerine başvurulduğunu" söyledi

DHA, darbe girişimin ertesi günü, Denizli'de 410 er ve erbaş gözaltına alınmıştı.

Başsavcı Mustafa Alper, karar yetkisi bulunmayan, sadece verilen emri yerine getiren veya tatbikat olduğu düşüncesiyle silah kullanmayan ve askerlik görevini yerine getiren erler hakkında soruşturma açılmadığını ancak tanık olarak ifadelerine başvurulduğunu söyledi.

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