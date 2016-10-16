'FETÖ' çatı iddianamesinden: Kodlar deşifre edildi; MİT 'Kübra', polis 'Pelin', jandarma ise 'belediye'

'FETÖ' çatı iddianamede, örgütün polis yerine 'Pelin', Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma yerine “Kübra” ve “Belediye” gibi kod isimler kullandığı iddia edildi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre, 'FETÖ' çatı iddianamesinde gizliliği büyük önem veren örgütün devlet kurumlarına eleman yerleştirme sırasında kod isim uygulamasının yanında güvenlik kurumlarına da müstear adlar verdiği ortaya çıktı. “Kamu Kurumlarındaki Paralel İllegal Yapılanmalar” başlıklı bölümde 'FETÖ’cülerin polis yerine “Pelin”, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Jandarma yerine “Kübra” ve “Belediye” gibi kod isimler kullandığı iddia edildi. İddianamede örgütün kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilen personel için çalışma sistemini ise şöyle anlatıldı:

“FETÖ, kamu kurum kuruluşlarına yerleştirdiği personelin aile yaşamlarına dahi müdahale ederek şahısların kiminle evleneceğine karar vermektedir. Örgüt mensuplarının, abi veya ablanın önereceği ya da onayladığı kişiler arasından evlilik yapması gerekmektedir. FETÖ mensubu olmayan erkeklerin, FETÖ mensubu kızlarla evlendirilmeleri suretiyle örgüte kazandırılmaları sağlanmaktadır. Bu faaliyetler için FETÖ dershanelerde ya da okullarda eğitimgören kızlar arasından hassas görevlerde çalışanlarla evlendirilmek üzere bayanlar seçilmekte ve bunlar için ise ‘özel kodlar’ verilmektedir. Öğrencilerden asker, polis, hakim ve savcılarla evlendirilecekler için 51-52, sağlık Bakanlığı için 63, zabıt katipliği ve icra memurluğu için 64 kod numaraları kullanılmaktadır.”

Dindar insan profili

'FETÖ’nün devlet kurumlarında kadrolaşma ve kurumu yönetecek hale gelmesini ‘fethetme’ olarak tanımladığı, 'FETÖ' mensuplarının gizlenmek için türlü numaralara başvurduğu ileri sürülen iddianamede 'FETÖ’cülerin kendilerine zarar verecek herhangi bir müdahaleyi hissettiklerinde nasıl davrandıkları ise şöyle anlatıldı:

“Gerektiğinde inançlarına ters olmasına rağmen alkol kullanmaktan, eşinin başını açmaktan ya da muhafazakâr kesimlerin bulunmaktan kaçındıkları ortamlara girmekten imtina etmemiştir. Tedbir adı verilen bu yöntem sayesinde, siyasi iktidarlar ya da yönetimler değişse de her dönemden kazançlı çıkmasını bilmişlerdir. Bazıları ise FETÖ mensubu oldukları bilinmesine rağmen ‘İşinde gücünde, dinine bağlı zararsız bir insan’ profili çizerek faaliyetlerine devam etmiştir. FETÖ mensuplarından bazılarıysa yaşanan son süreci en az zararla atlatmak amacıyla kendilerini milliyetçi-muhafazakar, sosyal demokrat, Nurcu (Okuyucu-Yazıcı), adıyaman Menzil grubuna mensup dindar bir şahıs olarak lanse etme gayretine girmişlerdir. Askeri okullara ve polis akademisine alınacak şahıslar özel olarak ‘seçilmekte’, ‘kod’ isim kullanan abi ve ablalar, ışık evlerine gelen öğrencilere, sınav sorularının cevaplarını sınavdan birkaç gün önce ‘fetih okutma’ diyerek ezberletmekte, hangi gün sağlık muayenesine gitmesi gerektiğini de yine önceden belirtmektedirler. Gerekli durumlarda aday öğrenciler, önceden FETÖ’ye bağlı ya da anlaşmalı bir sağlık kuruluşunda ön muayeneye tabi tutulmakta, gerekli ayarlamalar yapılmaktadır.”

Sahte isimle ameliyat

'FETÖ'nün askeri okullara giriş sınavlarında sağlık muayenesinde sorun yaşaması muhtemel öğrencileri sahte isimlerle muayeneden geçirdiği, sağlık sorunları nedeniyle sınavlardan geçemeyecek olan adayların önceden belirlendiği, problemli olanların da gerektiğinde sahte isimlerle ameliyat edildiği de vurgulandı.