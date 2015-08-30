15 esnafı döven İrlandalı turistin kafasında da kırık çıktı!

İstanbul Aksaray'da çıkan kavgada 15 esnafı döven Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dobbousi’nin başında kırık olduğu ve ameliyat edildiği ortaya çıktı.

Gençliğinde boksla ilgilenen Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammed Fadel Dobbousi’nin Aksaray’da 15 esnafı dövdüğü görüntüler başta Türkiye ve Büyük Britanya olmak üzere tüm dünyada gündeme oturmuştu.

Dobbousi’nin yumruğundan payını alan esnaflardan birinin iki dişi kırılmış, İrlandalı turistin ise kolu kırılmıştı.

Ülkesine dönmek için alçının alınmasını bekleyen Dobbousi’yle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dobbousi’yle söyleşi yapmak için arayan Habertürk muhabiri Kübra Par, İrlandalı turistin kafasında kırık olduğunu öğrendi.

Kübra Par, Dobbousi’nin sağlık durumuyla ilgili şunları yazdı:

İrlandalı turist Mohammed Fadel Dabbous ile dün röportaj yapmak üzere sözleştik fakat kendisi acilen hastaneye yattığı için buluşamadık. Durumunu sormak için avukatı Gökhan Cindemir’i aradım. Gökhan Bey de durumu teyit etti ve Dabbous’un başından aldığı darbe nedeniyle kafatasında kırık olduğunu, durumun yeni fark edildiğini söyledi. “Bir haftadır başındaki kırıkla dolaşıyormuş, fark etmemişler. Sabah çok acı çekiyordu, hastaneye gitti. Ameliyata alınması gerektiğini söylediler. Şu an anestezi altında yatıyor” dedi.