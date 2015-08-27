İrlandalı turistin kavga ettiği esnaf: Biz de bir şeyler yaptık ama o görüntüleri kesmişler!

İstanbul Aksaray’da girdiği bir bakkalda dolaptaki suları deviren Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dabbous'la kavga eden esnaf Şenol Palan görüntülerin bir kısmının kesildiğini öne sürerek, "Biz de karşılık verdik tabii. Ancak bunlar görüntülerde yok. Ben zaten darbe almıyorum. Ama yere düşen kişinin dişleri kırıldı" dedi.

Show Haber'e konuşan İrlandalı turist Dabbous, boksör olduğu iddialarına, "Boksör değilim sadece antrenman yapıyorum" açıklamasını yapmıştı.

Birgün'de Erk Acarer'in imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Aksaray’da esnafla ‘su kavgasına’ tutuşup vurduğunu yıkan ‘İçimizdeki İrlandalı’ Muhammed Fadel Dubbous’un karıştığı vukuatın ardından Şehremini Polis Merkezi’ne götürüldüğü öğrenildi. ‘Yıkan İrlandalının’ dosyası savcılığa intikal etti. Ancak Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı günler önce, kendi isteğiyle Türkiye’den ayrıldı. Olayın da ağustos ayının başında yaşandığı öğrenildi.

Ülkesine dönen İrlandalı ile konuşma fırsatı bulamasak da olayın diğer muhataplarından bilgi aldık. Kavganın başladığı Aksaray Yusufpaşa’daki dükkânın işletmecisi Şenol Palan gazetemize konuştu.

‘O iş öyle olmadı’



Dükkân sahibi, olayın farklı bir şekilde yaşandığını ifade ederek, ilginç bilgiler verdi. Palan, şunları paylaştı:

“Olay televizyona ve sosyal medyaya yansıdığı gibi olmadı. Daha önce o turistin iki arkadaşı geldi. Ben inançlarım nedeniyle dükkânımda içki satmam. Bunu bildikleri halde içki istediler, zaten sarhoştular. Tartıştık. Görüntülerini seyrettiğiniz kişi, onların çağırması üzerine kasten gelip, mahsus dolaptaki suları döktü. O da sarhoştu. Kavga sırasında üç defa oteline girdi ancak her seferinde hırsını alamayıp dışarı çıktı.”

Görüntülerin bir kısmını kestiklerini de söyleyen Palan şunları anlattı:

“Biz de karşılık verdik tabii. Ancak bunlar görüntülerde yok. Ben zaten darbe almıyorum. Ama yere düşen kişinin dişleri kırıldı.”

Türk tipi dayanışma



Açıkça; “Erdoğan’ın esnafı mısın, o sopa dükkânda ne arıyor” diye sorduğumuz Palan şöyle konuştu:

“Ben bunlardan anlamam. Kimsenin esnafı değilim. Sadece ekmeğimizin peşindeyiz. Burada turist çok! Hepsi arıza çıkarır. Ne yapayım, mecburen kendimizi koruyoruz. Kavga çıktığında haliyle yardıma koştular. Bir Türk dayanışması oldu tabii. Yandaki binaya mal indirmeye gelenler ve esnaf arkadaşlar vardı. İster istemez müdahil oldular.”

İşletmeci Palan, turistten şikâyetçi olduklarını da ekledi:

“İki kişi şikâyetçi olduk. Karakolda tutanak tutuldu. Ancak o turist ülkesine döndü. Bu olaydan sonra dükkânıma denetimler de arttı. Yan tarafta, vergi alınmadan çalışan Suriyelilerin dükkânı var. Ama bu olaydan sonra belediyenin nefesi ensemizde! Bir anlam veremiyorum. Üstelik bu olay bir ay önce yaşandı. Kamera görüntüleri televizyona niye verilmiş ve neden kesilerek yayınlanmış. Bu konuda da şikâyetçi olacağım.”