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İrlandalı turistin nakavt ettiği esnaf konuştu: Adam makineli tüfek gibi, helal olsun

'Diyorum ben neden başım ağrıyor, meğersem dişim kırılmış'

29 Ağustos 2015 23:46

İstanbul Aksaray’da girdiği bir bakkalda dolaptaki suları deviren Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dabbous'ı darp etmeye çalışan ancak yediği tek yumrukla önce sendeleyip sonrasında da yere düşen Şerafettin Özbey, "Adam makineli tüfek gibi, yine de helal olsun" dedi. Özbey'in, kavga sonrasında iki dişi kırılmış ve damağı patlamıştı.

Show TV'ye konuşan Şerafettin Özbey, dişlerinin kırılmasından dolayı iki-üç gün baş ağrısı çektiğini belirterek, "Sonra görüntüleri izledim. Adam makineli tüfek gibi dedim. Yine de helal olsun. Karşı karşıya gelirsek helal olsun derim" ifadelerini kullandı.

Kavgada en büyük darbeyi alan Özbey, şunları söyledi:

 

"Diyorum ben neden başım ağrıyor. Meğersem dişim kırılmış. Tabi ben kendime geldiğim zaman sersemledim yani. Kendime geldiğim zaman baktım hadise bitmiş. Arkadaş da sağolsun ağır siklet, bir darbeyle yıktı bizi. Adama da helal olsun o kadar sopaya dayandıysa. 

Beklenmedik bir yumruk geldi. Bu yumruğun etkisiyle damağım patladı. Damağımın patlamasıyla iki tane diş köküm kırılıyor, sonra başım ağrıyor. Ben o kadar darbe görmüşüm hiç o kadar sersemlediğimi hatırlamıyorum. İster inanın ister inanmayın iki-üç gün baş ağrısı çektim. Sonra ben görüntüleri izledim. Adam makineli tüfek gibi dedim. Yine de helal olsun. Karşı karşıya gelirsek helal olsun derim."

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irlanalı boksör turistşerafettin özbeyMohammed Fadel Dabbous

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