Aksaray esnafı İrlandalı turisti anlattı: Beton gibiydi, insan gibi vurmuyordu!

Aksaray esnafı, tek başına sopalı 15 kişiyle kavga eden İrlandalı turist için "Beton gibiydi, insan gibi vurmuyordu" yorumunu yaptı. Kavgada İrlandalı turistin attığı yumrukla dişleri kırılan esnaf ise röportaj vermek için dişlerinin yaptırılmasını istedi.

Aksaray Muratpaşa Sokak’ta esnaf ile kavga eden Kuveyt asıllı İrlandalı turist Mohammed Fadel Dobbous’un görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Hürriyet'ten Fırat Alkaç'ın haberine göre, profesyonel boksör olduğu tahmin edilen turistin, birbiri ardına gelen sopa ve sandalye darbelerine karşı yumruklarıyla dakikalarca mücadelesi çok dikkat çekti. Olayın ardından iki taraf da birbirinden şikâyetçi oldu.

Esnaf: İçki yok diye dağıttılar

Aksaray esnafının iddiasına göre İrlandalı turistin bir arkadaşı şarküteriye giderek içki almak istedi. İçki satmadığını söyleyen Şenol Palan ile turist arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. Şarküteriden ayrılan turist daha sonra aynı işyerine arkadaşı Dobbous ile birlikte geldi. Dobbous, su dolabını salladı ve şişeler döküldü. Kavga çıkınca sokak, turistin üzerine saldırdı.

İrlandalı turist: Bütün sokak saldırdı

Dobbous ifadesinde şöyle dedi:

“Dolabın kapağını açtım. Sular yere döküldü. İşyeri sahibi sopayla dışarı çıkıp bağırdı. Sonra sopayla üzerime saldırdı. Bir anda bütün sokak sopalarla saldırdı.”

'İnsan gibi vurmuyordu'

Kavganın yaşandığı şarküteri sahibi Şenol Palan(32), İrlandalı turisti şöyle tanımladı: "Adam çok güçlüydü. Vurduğunu deviriyordu. Sonra çevredeki esnaf yardıma koştu. Beton gibi adamdı. İnsan gibi vurmuyordu. Biraz dinlenip sonra yine kavga etmeye başlıyordu. Görüntüler aslında biraz daha uzun. Polis hepsini aldı."

Turizm firmasında çalışan Nurullah Elkatmış: “Esnaf elinde sopalarla koştu. İşportacı Şeref’e vurduğunu gördüm. Görüntülerde yere düşen adam Şeref. Aldığı yumruk darbesiyle iki dişi kırıldı.”

Lokantacı Necati Tekkul: “Şeref’i dövdükten sonra otele girdi. Biraz dinlendi. Sonra tekrar dışarı çıkıp eli sopalı esnafı dövmeye başladı. Bunu iki defa yaptı.”