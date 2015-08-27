İrlandalı turist: Ben bu ülkeye kavga etmeye gelmedim, biraz erkek olup ellerini kullansalardı keşke!

İstanbul Aksaray’da girdiği bir bakkalda dolaptaki suları devirdiği için kendisine saldıran esnafla kavga eden Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dabbous, “Ben bu ülkeyi kavga etmeye gelmedim. Sandalyelerle, sopalarla, ellerine ne geçtiyse saldırdılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Biraz erkek olsalar keşke. Ellerini kullansalar daha adaletli olur” dedi.

Show Haber’in ulaştığı İrlandalı turist Dabbous, boksör olmadığını da belirterek olayı şöyle anlattı:

"Sarhoş değildim, kafam yerindeydi, sopalarla üstüme saldırıdılar. Nedir yani bu siz dükkan sahibi misiniz kasap mı? Onlardan korkmadım. Ellerine ne geçtiyse saldırdılar. Ellerini kullansalar daha adaletli olurdu.Boksör değilim sadece antrenman yapıyorum. Gerekmedikçe boks maçı yapmıyorum.

Sadece yanlış adama rastladılar. Anlıyor musun? Bunun kahraman ya da zayıf olmakla alakası yok sadece antrenman.

Su almak istedim. Kapıyı açtım. Her şey üzerime döküldü. Özür dilemeye çalıştım. Sarhoş değildim. Kafam yerindeydi. O anda şoka girdim üzerime sopalarla saldırdılar nedir yani bu siz market misiniz kasap mı?

Sandalyelerle, sopalarla, ellerine ne geçtiyse saldırdılar. Ne yapmaya çalışıyorlar? Biraz erkek olsalar keşke. Ellerini kullansalar daha adaletli olur

Ağır olduğum için ayakta kalmayı başardım belki ama önemli olan şu ben bu ülkeye kavga etmeye gelmedim. Seviyorum Türkiye’yi.