Alanya esnafı İrlandalı turistin gelme ihtimaline karşı 'bedava su' kampanyası başlattı

İstanbul Aksaray'da çıkan kavgada 15 esnafı döven Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dobbous için Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Murat Ersoy, yaşanan olayı unutturmak ve Türk misafirperverliğini yaşatmak amacıyla Dobbous ve eşine istedikleri zaman bir hafta boyunca İstanbul veya Antalya'da tatil hediye ederken, Alanyalı bir esnaf Dobbous'un tatil için ilçeye gelme ihtimalini göz önüne alarak, "İrlandalı turiste su beleş" kampanyası başlattı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Okurcalar Mahallesi'nde market işleten Muharrem Korkmaz, İstanbul Aksaray'da marketin dolabından su aldığı sırada suları yere düşüren ve bunun üzerine onlarca esnafın saldırısına uğrayan, ancak 15 esnafı döverek adeta kahraman ilan edilen Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dobbous için tedbir aldı.

Korkmaz, buzdolabı ve dışarıdaki su deposundaki suların üzerine dayak yeme ihtimaline karşı 'İrlandalı turiste su beleş' yazılı kartonlar yapıştırdı. Esnafın bu şekilde aldığı tedbir vatandaşlar ve yazıyı tercüman yolu ile öğrenen turistler arasında gülüşmelere neden oldu. Kuveyt asıllı İrlanda vatandaşı Mohammed Fadel Dobbous, Antalyalı bir turizmci tarafından tatil yapması için kente davet edilmişti.