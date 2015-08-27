Aksaray esnafını yere seren İrlandalı turistten özür dilediler

Aksaray’da kendisine saldıran esnafı döven İrlandalı turist hem Türkiye’de hem de İngiltere’de gündeme oturdu. TÜRSAB ve TESK başkanları sektörleri adına özür dilerken, esnafın saldırgan davranışını kınadı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Aksaray'da dolaptan su almak için kapağı açtığında içerideki tüm suların dökülmesi üzerine esnafın saldırdığı İrlandalı turistin yaşadıkları İngiliz basını tarafından “Kung Fu filmlerini andırıyor” diye değerlendirildi. İngiltere'nin önde gelen gazeteleri The Mirror, Independent, Daily Mail gibi mecralarda detaylarıyla yer alan haberler hem esnafı hem de turizm sektörünü tedirgin etti. Sektör temsilcileri, İrlandalı turiste yapılanlardan ötürü özür diledi.

TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu yaşananlar Türk misafirperverliğine yakışmıyor, Türk turizmi adına özür dileriz” diye konuştu. Olayın tamamen istem dışı bir kazadan ötürü çıktığını hatırlatan Ulusoy, “Yerli ya da yabancı fark etmez. Tamamen kaza olan bir olaya bu kadar tepkisel cevap vermek yanlış. Bu kadar kavgaya yatkın ve tepkisel olmaktan vazgeçmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu. İlgili kişileri kınadığını belirten Ulusoy, yerli ya da yabancı kim olursa olsun bu tür bir davranışa maruz kalmanın yanlış olduğunu vurguladı. Ulusoy, “Bize yakışmamıştır, hicap duyuyor ve kınıyorum” dedi.

'Üyemiz değil, ama zan altında kaldık'

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, söz konusu tepkiyi veren kişinin üyeleri olup olmadığını araştırdıklarını, ancak bir kayda rastlamadıklarını belirterek “Üyemiz olsa şimdiye kadar siciline ulaşırdık, işyerinin sahibi değil, çalışan olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu. Habertürk'ün haberine göre, “Üyemiz ya da değil, maalesef bizi de zan altında bırakıyor” diye devam eden Palandöken, “Bu kişiler esnaf değil, hareketleriyle esnaf ismini karalıyorlar, ne olursa olsun 2-3 milyonluk bir kitleden böyle tek bir insan bile çıkması çok utanç verici” şeklinde konuştu.