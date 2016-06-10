15 gün oldu; Hurşit Külter nerede?

Şırnak’ta gözaltına alındığı Özel Harekât polislerine ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan, ancak Şırnak İl Emniyeti’nin gözaltına alınmadığını söylediği DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’den 27 Mayıs'tan bu yana haber alınamıyor.

Haber alınamayan Hurşit Külter için savcılığa başvuru yapan İHD avukatları, “Külter eğer infaz edilmiş ise savcılık ve adli makamlar sorumluluktan kurtulmak istiyor” açıklamasında bulundu. Henüz kendilerine geri dönüşün olmadığını belirten İHD avukatları, yaptıkları başvuruda kayıp olma ihtimali ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat’ın (PÖH) adam öldürmeye teşebbüsü sebebiyle hayati tehlikesinin olduğunu belirttiklerini ifade etti.

Külter'in gözaltına alındığı 27 Mayıs'tan bu yana gün gün yaşananlar ise şöyle:

27 Mayıs:

“BÖF” adlı ve özel harekâtçılara ait olduğu belirtilen bir Twitter hesabından, DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in gözaltına alındığına dair fotoğraflar paylaşılmış, daha sonra bu paylaşım geri çekilmiş ve hesap saatlerce askıya alınmıştı.

28 Mayıs:

Hurşit Külter’in ailesine gönderdiği son mesajında etrafının sarıldığını belirterek, “Hakkınızı helal edin” dediği belirtildi.

Hurşit Külter’in özel harekâtçılarca gözaltına alınmasının üzerine Külter’in ailesi Uludere Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

29 Mayıs:

Avukatların başvurusu üzerine Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Külter’in gözaltında olmadığı yanıtını vermişti.

Şırnak Valiliği’nden de Külter’in gözaltında olmadığı yönünde bir açıklama yapılmış; “Bazı sosyal medya paylaşımlarında Hurşit Külter isimli şahsın emniyet tarafından gözaltına alındığına dair paylaşımlar yapılmaktadır. Söz konusu şahıs, emniyet birimlerimiz tarafından gözaltına alınmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denilmişti.

İHD’li avukatlara da 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı “Bu isimde birisi gözaltında değil” demişti.

30 Mayıs:

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Aycan İrmez, Hurşit Külter’in akıbetiyle ilgili İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle ilgili Meclis’e soru önergesi verdi.

HDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, Hurşit Külter’le ilgili hükümet yetkililerinden İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüştü.

Külter ailesinin Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Savcılığı, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı ve Valiliğe yaptıkları başvurularda, “Bu isimde bir gözaltı kaydı yok bizde” yanıtı verilmesi üzerine avukatlar tarafından Birleşmiş Milletler’e (BM) başvuru yapıldı.

31 Mayıs:

Şırnak’ta 27 Mayıs günü devlet güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan ancak gözaltına alınması kabul edilmeyen DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter’in gözaltısına tanıklık edenler DİHA’ya konuştu. Tanıkların anlatımına göre; Külter, 27 Mayıs akşamı özel harekatçılar tarafından gözaltına alındıktan sonra zırhlı araca bindirilerek Şırnak Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Gümüştepe Özel Harekat Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

1 Haziran:

İHD, Adalet Bakanı’na, İçişleri Bakanı’na, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı’na ve Şırnak Valisi’ne seslenerek; “DBP Şırnak İl Yöneticisi Hurşit Külter nerede?” diye sordu.

3 Haziran:

Hurşit Külter’in kardeşi Ebubekir Külter, Meclis’te CHP ve HDP’li vekillerle ağabeyinin bulunmasında yardımcı olmaları için bir araya geldi. İnsan Hakları Derneği (İHD) avukatları, Hurşit Külter için İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvurdu.

4 Haziran:

Cumartesi Anneleri 584. hafta buluşmalarında 27 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Hürşit Külter’in akıbetini sordu. Cumartesi Anneleri’nin eylemine Külter’in kardeşi Ebubekir de katıldı. Hurşit Külter’in annesi sağlık sorunlarından dolayı katılamazken ses kaydı ile çağrısını yaptı.

5 Haziran:

DİHA’nın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre; Hurşit Külter, Gümüştepe Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde 7 gün boyunca işkencede tutuldu.

DİHA’ya konuşan kaynak ise, Külter’i gördüğünü belirterek, tümenin nezaretinde olduğunu ve gözaltına alındığı 9 gün boyunca işkenceye maruz kaldığını ve bitkin olduğunu gözlemlediğini öne sürdü.

6 Haziran:

Hurşit Külter’in 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda tutulduğu iddialarının Genelkurmay’a sorulması için İHD Şube üyesi avukatlar İl Cumhuriyet Savcılığı’na başvuru yaptı.

Batman Barosu, Diyarbakır Barosu, Hakikat Adalet Hafıza Çalışmaları Derneği, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Şırnak Barosu ve Van Barosu’ndan oluşan 9 insan hakkı örgütü devletten Hurşit Külter’in akıbetinin açıklamasını isteyerek kamuoyuna çağrı yaptı.

Barış Bloku, 11 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi için başta Genelkurmay Başkanlığı olmak üzere tüm yetkililere çağrı yaptı.

8 Haziran:

CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, gözaltında alınmasından bu yana 13 gündür kendisinden haber alınamayan Hurşit Külter’in sağ olarak bulunması çağrısı yaptı.

Barış Bloku’ndan Genelkurmay’a: Hurşit Külter nerede?

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