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Zeynep Aksoy

zeynepaksoy911@gmail.com

17 Ocak 2017

Genç erkeklik halleri

Bir pinpon maçı gibi hızlı ve baş döndüren bir ritmde ilerleyen diyaloglar...

Tobes futbol izlemeyi seven, çiçekçide çalışan genç bir adam…Hayat birden Tobes’a üstüte kötü eller dağıtmaya başlıyor: Sevgilisi onu terkediyor, patronuyla arası bozuluyor ve testislerinde bir süredir farkettiği “oluşum”u doktora göstermekten başka çaresi olmadığını farkediyor. Parasız, terkedilmiş ve artık potansiyel hasta bir genç adam hayatın başına getirdikleriyle nasıl başa çıkar?

Luke Norris’in yazdığı “Growth/İyi Şeyler Olacak Diye Düşün” Dot’un yeni projesi “Dot 7 Serisi”nin ilk oyunu. “İyi Şeyler”i de yöneten Serkan Salihoğlu’nun fikir babası olduğu proje, akşam saat 7’de oynanacak, çok büyük prodüksiyon gerektirmeyen, metne ve oyunculuğa ağırlık veren oyunlardan oluşacak.

Projenin ilk meyvesi “İyi Şeyler” genç bir erkeğin sorunları üzerinden erkekliğe, büyümeye, “adam olmaya” bir bakış atan, testislerdeki rahatsızlığı hem bir sembol hem de bir metafor olarak dibine kadar kullanan, bazen kara bazen düpedüz komik, iyi yazılmış, küçük ve lezzetli bir oyun. Melisa Kesmez’in çevirisi mükemmel, tek bir çeviri kokan satırı yok.

Tobes’u canlandıran Atakan Akarsu ve birkaç karakteri canlandıran Gizem Güçlü’yle Mert Öner hem teknik hem de duygu anlamında çok başarılı oyunculuklarla karşımızda. Bir pinpon maçı gibi hızlı ve baş döndüren bir ritmde ilerleyen diyaloglarda hiçbir fireleri yok, enerjileri ve birbirleriyle ilişkileri çok iyi.

Serkan Salihoğlu metne ve oyunculuğa odaklanmış, oyunun tek aksesuarı olan orkide çiçeğini hem metaforik hem sahneleri bağlamak amaçlı kullanarak, bir oyunun ilk provalarında kullanılan basit eşyayı hatırlatan,  3 adet parlak renkli küpten oluşan basit dekor tasarımında (Serkan Salihoğlu/Özlem Daltaban) sadece yazarın sözcüklerinin ve karakterlerinin parlamasına özen gösteren, tertemiz bir reji yapmış. Başından sonuna enerjisi, temposu bir saniye bile düşmeyen, genç, canlı, dinamik, keyifle izlenen, erkeklik, gençlik ve genç yaşta hastalanmak üzerine düşündüren hoş bir iş çıkmış ortaya. İş çıkışı ve örneğin yemek öncesi bir saati güzel değerlendirmek, yüksek kalite tiyatroya maruz kalmak için mükemmel düşünülmüş bir proje ve projenin ilk oyunu olarak çok iyi seçilip kotarılmış bir “hap” oyun “İyi Şeyler Olacak Diye Düşün.”

Dot kalitesiyle diyelim, çünkü Dot artık çok güvenip asla sorgulamadan aldığımız bazı Alman malları gibi tiyatronun Türkiye’de istikrarlı kalite temsili bir tiyatro haline geldi. Orada ne izlerseniz izleyin, size uysun ya da uymasın, konu ilginizi çeksin ya da çekmesin, üç şeyden gözünüz kapalı emin olarak gidiyorsunuz: İyi bir metinle karşılaşacağım, çok iyi yönetilmiş olacak ve çok iyi oynanacak. Daha ne ister bir tiyatrosever?

www.go-dot.org

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