T24 LogoT24 Logo

Zeynep Aksoy

zeynepaksoy911@gmail.com

TARİH

12 Aralık 2017

Şamanlar, bozkır ve soyutlama estetiğinin cazibesi

Türk kavimlerinin yaşantılarından parçalanmış bir düş, saman sarısı, bozkır tozu, bedenin dilsiz ama güçlü anlatımı...

Devamını Oku

TARİH

25 Kasım 2017

Metropolün kültüre aşık çocukları adına

Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde ya da garajda da olsa yeni sahneler açılmadıkça, gelecek birkaç neslin kültürden, sanattan filan anlamasını beklemeyin

Devamını Oku

TARİH

21 Kasım 2017

Tiyatroya gidememe katastrofisi

Ataşehir denen uydukent’e harcayacağınız paranın beşte biriyle Kenterler’i, ya da Muammer Karaca’yı adam etseydiniz

Devamını Oku

TARİH

27 Mart 2017

DOT, Edinburgh ve Gergedanlar

Murat Daltaban’ı ve Dot’un “Gergedanlar” ekibini uzun, yorucu, bir o kadar da zevkli ve heyecanlı bir süreç bekliyor

Devamını Oku

TARİH

13 Şubat 2017

Pera’nın prensesleri

Tarlabaşı, Galata, Beyoğlu, Pera… Geçmişin hayaletleri, yoğun yaşanmışlıkların izleri bu bölgeyi asla bırakmıyor...

Devamını Oku

TARİH

01 Şubat 2017

Balat'ın dile gelen hayaletleri

“Balat Monologlar Müzesi” başarılı bir proje

Devamını Oku

TARİH

17 Ocak 2017

Genç erkeklik halleri

Bir pinpon maçı gibi hızlı ve baş döndüren bir ritmde ilerleyen diyaloglar...

Devamını Oku

TARİH

10 Ocak 2017

İsyandan önce Nişantaşı'nda

“Köpeklerin İsyan Günü” aksaklıklarına rağmen, yeni, günümüze ve bu ülkeye dair bir iş olduğu için izlenesi....

Devamını Oku

TARİH

05 Ocak 2017

Yalnız traktörle dev yumağın masalı

Senenin kaçırılmaması gereken, disiplinerarası en özgün işlerinden biri...

Devamını Oku

TARİH

26 Aralık 2016

İki arada bir derede orkideler

Oyun, iki arada bir derede kalınmış sanki, yazarın istekleri ile yeni bir şeyler söyleme arzusu arasında...

Devamını Oku

TARİH

06 Aralık 2016

Eşler alışverişte görsün

Erkek Parkı her şeyden önce iyi bir komedi olduğu için izlenesi

Devamını Oku

TARİH

29 Kasım 2016

Hedwig, Trump cehenneminde bir cevher

Keşke Trump Towers denen alışveriş merkezi cehenneminde değil mesela Beyoğlu’nda bir barda sahnelenseydi

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24