Zeynep Aksoy

TARİH
12 Aralık 2017
Türk kavimlerinin yaşantılarından parçalanmış bir düş, saman sarısı, bozkır tozu, bedenin dilsiz ama güçlü anlatımı...Devamını Oku
TARİH
25 Kasım 2017
Beyoğlu'nda bir apartman dairesinde ya da garajda da olsa yeni sahneler açılmadıkça, gelecek birkaç neslin kültürden, sanattan filan anlamasını beklemeyinDevamını Oku
TARİH
21 Kasım 2017
Ataşehir denen uydukent’e harcayacağınız paranın beşte biriyle Kenterler’i, ya da Muammer Karaca’yı adam etseydinizDevamını Oku
TARİH
27 Mart 2017
Murat Daltaban’ı ve Dot’un “Gergedanlar” ekibini uzun, yorucu, bir o kadar da zevkli ve heyecanlı bir süreç bekliyorDevamını Oku
TARİH
13 Şubat 2017
Tarlabaşı, Galata, Beyoğlu, Pera… Geçmişin hayaletleri, yoğun yaşanmışlıkların izleri bu bölgeyi asla bırakmıyor...Devamını Oku
TARİH
01 Şubat 2017
“Balat Monologlar Müzesi” başarılı bir projeDevamını Oku
TARİH
17 Ocak 2017
Bir pinpon maçı gibi hızlı ve baş döndüren bir ritmde ilerleyen diyaloglar...Devamını Oku
TARİH
10 Ocak 2017
“Köpeklerin İsyan Günü” aksaklıklarına rağmen, yeni, günümüze ve bu ülkeye dair bir iş olduğu için izlenesi....Devamını Oku
TARİH
05 Ocak 2017
Senenin kaçırılmaması gereken, disiplinerarası en özgün işlerinden biri...Devamını Oku
TARİH
26 Aralık 2016
Oyun, iki arada bir derede kalınmış sanki, yazarın istekleri ile yeni bir şeyler söyleme arzusu arasında...Devamını Oku
TARİH
06 Aralık 2016
Erkek Parkı her şeyden önce iyi bir komedi olduğu için izlenesiDevamını Oku
TARİH
29 Kasım 2016
Keşke Trump Towers denen alışveriş merkezi cehenneminde değil mesela Beyoğlu’nda bir barda sahnelenseydiDevamını Oku
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