Sessizleştirme Harekâtı - 6: Israrlı takip

Summary of the investigation X's version in brief: X describes that they had a student/teacher relationship in their home country many years ago. Contact between them resumed as a result of X applying to Lund University. X and Y were both single parents and they were soon in daily contact, albeit remotely. During spring 2017, X came to Sweden on a visit and they started a more intimate relationship. However, she was clear from the start of their relationship that she did not want to be his girlfriend; she did not harbour any such feelings. This was accepted by Y. In August 2017, X moved to Sweden and the parties' children also became friends. They socialised a lot and even shared everyday chores. It took a while before a Swedish bank account was organised. Y therefore helped X with certain financial matters that she continuously reimbursed him for. She also drove his car from time to time as he had lost his driving license. She was also introduced to Y's large contact network in the workplace. Everything worked well until the end of November, when she wanted to return to merely having a friendship. Y got very upset as he had fallen in love. Since she ended their romantic relationship, Y has shown behaviours and actions that X has perceived as harassment. Her experience is that he uses various master suppression techniques. E.g. via email/text message; staying physically close by in meetings with other people; wanting X's attention; writing text messages to colleagues that X and Y are in a romantic relationship; wanting to write about their unhappy love affair in a public blog but being stopped by X; vilifying her; blaming her for his actions and his state of mind; hiring a hacker who harasses and extorts; entering her full name in a public EU portal with the intention of damaging her reputation. Regarding the hacker events, the police and security office at the University have been involved and the activities reported to the police. X tried immediately to get Y to accompany her to an IT company to find out about the background but Y refused at the time. Later on, he offered to go but X thinks that it is now too late and everything has been deleted. In early March, she placed a request with the director to change supervisors as she had lost all trust . In her statements and emails to the investigator, X has shown various extracts from parts of their correspondence. These messages show her clear boundary-setting and his acceptance that the relation was to be considered as a friendship despite the intimacy. The way the tone of the emails/text messages changed when the romantic relationship was to turn into a friendship can also be verified. (See appendices 3-7) Y's version in brief: Y describes that he initially did not even remember her as a student but that he heard from a friend that she was applying for a placement in Lund and offered to act as a reference . He had previously helped fellow citizens to come to the University . He himself cannot return to his country for political reasons and is keen to help others find a better life. He had also made similar efforts to support others before X applied to Lund University. Y says that they had an agreement that X was not his girlfriend but that they would support each other as friends and single parents. However, he fell in love and therefore became very upset when she only wanted a friendship. Driven by jealousy and affected by alcohol, he acted in a way he deeply regrets at a Christmas party in December 2017 and apologised for his behaviour. His explanation for the hacker is that Y and X had very frequent contact and could therefore be identified as a suitable "victim" for blackmail. It was also public knowledge that he spent a lot of money on his son's cancer treatments, i.e. has financial resources, which was another reason for his being a suitable victim for blackmail. He tried to find out who and what was behind this with an IT security company, but without success. To the interview questions on whether their health has been negatively affected by what happened, they both replied yes. They also both worry about what will happen in the future and about potential negative consequences from the report. Both state that they feel vilified by the other party. Before the Skype conversation with the former director, the investigator received a document briefly describing what happened at the end of 2013 and during 2014 in connection with Y. No verbal warning was issued but there are emails etc. that describe various perceptions and activities that were carried out at the time. During the interview, it is also mentioned that there is a history of Y being keen to have "disciples". Soruşturma özeti: X [Pınar Dinç]’in kısa versiyonu: Yıllar önce kendi ülkelerinde öğrenci/öğretmen ilişkisi içinde olduklarını anlatır. X'in Lund Üniversitesi'ne başvurması sonucunda aralarındaki temas yeniden başlar. X ve Y [Umut Özkırımlı] bekar ebeveynlerdir ve kısa sürede uzaktan da olsa günlük temas halindedirler. 2017 baharında X, İsveç'e ziyarete gelir ve daha mahrem bir ilişkiye başlarlar. Ancak, ilişkilerinin başından beri onun kız arkadaşı olmak istememekte açıktır; bu tür duygular beslemiyordur. Bu Y tarafından kabul edilir. Ağustos 2017'de X İsveç'e taşınır ve çocukları da arkadaş olur. Hayli sosyalleşir, hatta günlük işleri paylaşırlar. İsveç'te bir banka hesabının düzenlenmesi biraz zaman alır. Bu nedenle Y, sürekli geri ödeme yapan X'e bazı mali meselelerde yardımcı olur. Ayrıca kadın, ehliyetini kaybetmiş olduğu için zaman zaman erkeğin arabasını kullanmıştır. Kadın Y’nin çalışma ortamındaki geniş iletişim ağına da tanıtılır. Kadının sadece bir arkadaşlığa dönmek istediği Kasım ayına sonuna kadar her şey iyi gitmiştir. Y aşık olduğu için çok üzülmüştür. Kadının romantik ilişkiyi sonlandırmasıyla, Y X'in taciz olarak algıladığı davranış ve eylemleri sergilemiştir. Kadının deneyimi, erkeğin ustalıklı baskı tekniklerini kullanmasıdır. Örneğin. e-posta/kısa mesaj yoluyla; diğer insanlarla yapılan toplantılarda fiziksel olarak yakınında durmak; X'in dikkatini istemek; meslektaşlarına X ve Y'nin romantik bir ilişki içinde olduğunu söyleyen mesajlar göndermek; herkese açık bir blogda mutsuz aşkları hakkında yazmak istemek ama X tarafından durdurulmak; onu kötülemek; eylemleri ve ruh hali için onu suçlamak; taciz eden ve şantaj yapan bir bilgisayar korsanı tutmak; itibarını zedelemek amacıyla kadının adını halka açık bir AB portalına yazmaktır. Hacker olaylarıyla ilgili olarak üniversitedeki polis ve güvenlik ofisi müdahil olmuş ve faaliyetler polise bildirilmiştir. X, arka planı öğrenmek için hemen Y'yi bir bilişim şirketine eşlik etmesi için ikna etmeye çalışmış ama Y o anda reddetmiştir. Daha sonra gitmeyi teklif etmiştir ama X artık çok geç olduğunu ve her şeyin silindiğini düşünür. Mart ayının başlarında, kadın tüm güvenini kaybettiği için direktörden danışmanını değiştirme talebinde bulunur. X, araştırmacıya verdiği ifadelerde ve e-postalarında, yazışmalarının bölümlerinden çeşitli alıntılar göstermiştir. Bu mesajlar onun net olarak sınırlarını koyduğunu ve erkeğin de yakınlığa rağmen ilişkinin bir dostluk olarak görmesi gerektiğini kabul ettiğini gösteriyor. Romantik ilişkinin bir arkadaşlığa dönüştüğü durumunda e-postaların/metin mesajlarının tonunun nasıl değiştiği de doğrulanabilir (Ek 3-7). Y'nin [Umut Özkırımlı] kısa versiyonu: Y, başlangıçta kadını bir öğrenci olarak bile hatırlamadığını, ancak bir arkadaşından onun Lund'a da bir iş başvurusunda bulunduğunu ve ona referans olmayı teklif ettiğini anlatır. Daha önce de aynı vatandaşlığa sahip olan (kişilerin) üniversiteye gelmelerine yardım etmiştir. Kendisi siyasi nedenlerle ülkesine dönemez ve başkalarının daha iyi bir yaşam kurmasına yardım etmekte isteklidir. Erkek, X Lund Üniversitesi'ne başvurmadan önce de başkalarını desteklemek için de benzer çabalar göstermiştir. Y, X'in onun kız arkadaşı olmadığı konusunda anlaştıklarını, ancak arkadaş ve bekar ebeveyn olarak birbirlerini desteklemek konusunda ortak kararda olduklarını söyler. Ancak, erkek aşık olmuştur, bu nedenle kadın sadece bir arkadaşlık istediğinde çok üzülür. Kıskançlık ve alkolün etkisiyle Aralık 2017'de bir Noel partisinde şimdi çok pişman olduğu şekilde davranır. Hacker için yaptığı açıklama, Y ve X'in çok sık temas halinde olması ve bu nedenle şantaj için uygun bir "kurban" olarak tanımlanabilmesidir. Ayrıca oğlunun kanser tedavilerine çok para harcadığı, yani mali kaynaklara sahip olduğu da kamuoyu tarafından biliniyordur, bu da şantaj için uygun bir kurban olmasının bir başka nedenidir. Bir IT güvenlik şirketi ile bunun arkasında kim ve ne olduğunu bulmaya çalışmış, ancak başarılı olamamıştır. Mülakatta yaşananlardan sağlıklarının olumsuz etkilenip etkilenmediği sorusuna ikisi de evet cevabını verdi. Her ikisi de gelecekte ne olacağı ve raporun olası olumsuz sonuçları hakkında endişelidirler. Her ikisi de karşı taraf tarafından aşağılanmış hissettiklerini belirtir. Eski direktörle [Leif Stenberg] yapılan Skype görüşmesinden önce müfettiş Y (UÖ) ile ilgili 2013 sonu ve 2014 boyunca neler olduğunu kısaca açıklayan bir belge aldı. Sözlü bir uyarı yapılmamıştır ancak vaktiyle oluşturulan çeşitli algı ve etkinlikleri tarif eden e-postalar vs vardır. Görüşme sırasında Y'nin "mürit" edinmeye istekli bir geçmişi olduğundan da söz edilmiştir.