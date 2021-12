Sessizleştirme Harekâtı-4: İfşa son çaredir

Ertesi gün sabah hacker Pınar Dinç’e yazar. Hacker no: +1 (518) ..., Pınar Dinç no: +46... [10:30, 3/5/2018] +1 (518) ... : How are you? Nasılsın? [10:30, 3/5/2018] +1 (518)...: Now you understand? Şimdi anladın mı? [10:31, 3/5/2018] +1 (518) ...: I like to help you but you not understand me Sana yardım etmek isterim ama sen beni anlamıyorsun. [10:31, 3/5/2018] + 46...: who are you Kimsin sen? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am a hackers umut hire me to hack your Facebook plus WhatsApp Ben hacker’ım. Umut beni tuttu Facebook ve WhatsApp’ını hacklemem için. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when? Ne zaman? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: But when i know you are women then i stop because i don't hack women Ama ben senin kadın olduğunu öğrendiğimde durdum çünkü ben kadınları hacklemem. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when did you hack me Beni ne zaman hackledin? [10:32, 3/5/2018] +46 ...: did you give someone information about me?> Birisine benimle ilgili bilgi mi verdin? [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think but i not tell you Ben çok biliyorum ama sana söylemiyorum. [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 2 Munite but i will not do that Senin Facebook’unu 2 dakikada hacklerim ama bunu yapmayacağım. [10:34, 3/5/2018] +46 ...: but then what do you want me to do? Peki ne yapmamı istiyorsun o zaman? [10:34, 3/5/2018] +1 (518) ...: You are very bad women not understand anything Sen çok kötüsün kadınlar hiçbir şey anlamıyor. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have lost 500$ because umut offer me to hack your Ben 500 Dolar kaybettim çünkü Umut seni hacklememi teklif etti. [10:35, 3/5/2018] +46 ...: can you provide me evidence Bana kanıt sunabilir misin? [10:35, 3/5/2018] +46 ...: so that i can use this Kullanabilmem için [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: So now you send me 500$ via western union or i will hack your Facebook and other social media O yüzden sen şimdi bana 500 Dolar yolla Western Union’la yoksa senin Facebook ve diğer sosyal medyanı hackleyeceğim. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: Yes i have Evet var [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut and my chat conversion i have Umut ve benim chat’imiz var. [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: But without payment i will not give you Ama ödeme yapmazsan sana vermem [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why you block me? Neden beni blokladın? [10:37, 3/5/2018] +46 ...: you say you don't hack women then you scare me Kadınları hacklemem diyorsun ama beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I don't scare you i just respect women but when i get angry i can destory anyone life Ben seni korkutmuyorum ben sadece kadınlara saygı duyuyorum ama sinirlendiğim zaman herkesin hayatını mahvedebilirim. [10:38, 3/5/2018] +46 ...: if you want to protect me because im a woman then provide me evidence so that I can do the necessary things Eğer bir kadın olduğum için beni korumak istiyorsan o zaman bana kanıt sun ki ben de gerekli şeyi yapabileyim [10:38, 3/5/2018] +46 ...: you are scaring me Beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut will lost job Umut işini kaybedecek [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can't do that Bunu yapamam [10:39, 3/5/2018] +46 ...: who are you Sen kimsin? [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have prof of evidence Kanıtım var [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am john can you visit my website then Adım John o zaman web sitemi ziyaret et [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: Hirehacker1.blogspot.com Hirehacker1.blogspot.com [10:51, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut your husband? Umut senin kocan mı? [10:52, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think. Çok şey biliyorum, düşün. [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: Your and other boy id login need to hack Senin ve öteki çocuğun giriş id’lerini hacklemek [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have your conversation of Facebook message Senin Facebook mesajlaşman var bende [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ... Who this? Bu kim? Hacker Pınar Dinç’e Luca’nın fotoğrafını yollar. [11:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: Dont fight umut Umut’la savaşma [11:14, 3/5/2018] +1 (518) ...: Maybe you fight umut and he lost job because of you then you will suffer Belki sen onunla savaşacaksın ve o işini kaybedecek senin yüzünden. O zaman sen acı çekeceksin. [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: I will hack your Facebook plus all login in 5 Munite Senin Facebook ve tüm girişlerini 5 dakika içinde hackleyeceğim [11:15, 3/5/2018] +46 ...: then ask him to pay you this has nothing to do with me O zaman ona [Umut] sor sana para ödemesini, bunun benimle ilgisi yok [11:15, 3/5/2018] +46 ...: keep me out of it Beni bunun dışında tut/beni rahat bırak [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: He allrady pay me O bana zaten ödedi [11:16, 3/5/2018] +46 ...: you said you didnt hack me and you lost 500$! Bana dedin ki seni hacklemedim ve 500 dolar kaybettim [11:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: He pay but i don't hack you but i will maybe you are stupid O ödedi ama ben seni hacklemedim ama belki sen salaksın. [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ... Understand? Anladın mı? [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: You dont speak English? İngilizce bilmiyor musun? [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I hacked umut Facebook WhatsApp twitter PayPal Ben Umut’u hackledim Facebook WhatsApp Twitter PayPal [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: Still i don't back Yine de geri vermedim [Anlaşılmıyor] [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I do same for your maybe you are stupid girls Belki sana da aynısını yapmalı belki siz salak kızlarsınız [11:18, 3/5/2018] +46 ...: is this respecting women? threatening and asking for money Bu mu kadınlara saygı? Tehdit etmek ve para istemek [11:18, 3/5/2018] +46 ...: this has nothing to do with me Bunun benimle ilgisi yok [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he need your Facebook login? O neden senin Facebook’unu istiyor? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Tell me? Söyle bana? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Who are you? Kimsin sen? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: how would i know??? Ben nerden bileyim? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: didnt you ask him when he paid you? Sana para ödediğinde sormadın mı? [11:20, 3/5/2018] +1 (518) ...: Before yesterday Dünden önce [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: You his ex wife? Sen eski karısı mısın? [11:21, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Then? O zaman? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he want your Facebook to hack and ask password Neden senin Facebook’unu hacklemek ve şifreni öğrenmek istedi? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Pinar i am a professional hackers i earn everyday Pınar ben profesyonel hacker’ım her gün para kazanıyorum. [11:22, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 5 Munite it take 5 minutes only you like to see? 5 dakikada hacklerim Facebook’unu, sadece 5 dakikamı alır anlıyor musun?