Sessizleştirme Harekâtı-4: İfşa son çaredir

Bu yazıda, önceki yazımda yayınladığım yazılı uyarı kararının dayandığı olaylar dizisine yer vereceğim. Yazışmalar ve belgeler Pınar Dinç'in şikâyet dosyasından alınmıştır. Dolayısıyla bu belgeler Pınar Dinç'in kurum içindeki hak arayışının belgeleridir. Ne var ki Türkiye'de kadının üstünde ifşa baskısı o kadar arttı ki bu hak arayışı zaman içinde yalan, iftira lekesine dönüştü. Aynı anda hem kanıt isteyen hem de kanıtları görmeye katlanamayan kimilerinin düştüğü çifte standardı tamir etmek mümkün değil. Ama bir kadının nasıl bu noktaya geldiğini anlamak için bu yazışma ve belgeleri yayınlamak zaruri hale geldi; hele ki onun yazışmaları, mailleri ortalığa saçılmışken. Akademisyen karakterlerin burjuva yaşamı kimilerine aşırı kişisel, şımarıkça geliyorsa varın merdiven altı bir konfeksiyon atölyesinde bir ustabaşı erkekle, işçi bir kadın arasında geçen bir olaymış gibi okuyun bunları. Sözgelimi olay yeri Noel partisi olmasın da mahalle düğünü olsun, üniversite ofisi olmasın da fabrika olsun. Erkek "şerefsizim bunu yaptıysam, kurbanın olayım" falan desin, kadın içine içine "la havle" çeksin. Bilindiği gibi, olgu hiç değişmiyor.

İfşa

Pınar Dinç son yazışmasında Umut Özkırımlı ile yeni bir mesafe almak için duruma neşter atmıştır. Ama huzursuzdur. Bu gerilimi dostane bir şekilde söndürmeye çalışıyordur. Kuşkusuz böyle durumlarda ifadeler abartılı hale gelir. İğnelemeler, somurtmalar, sahte nezaket, zorlama gülümsemeler her iki taraf için zordur. Pınar Dinç çıkabilecek sorunları olabildiğince azaltacak çözümler üretmeye başlar. Hep böyle değil midir zaten, insan önce temenni eder ardından o temenniyi inanç haline getirir.

15 Aralık 2017

Gündelik hayatta karşılaşmalar normal seyrinde devam ediyorken 15 Aralık akşamı bir olay patlak verir. O akşam yaklaşık 40 kişinin katıldığı bir Noel partisi düzenleniyordur. Herkes neşeli. Bol bol içki içilen, müzikli, keyifli bir parti ortamı. Pınar Dinç parti öncesinde Umut Özkırımlı'yı uyarmış, kendisiyle mesafesini korumasını söylemiştir. Pınar partiye gittiğinde Umut Özkırımlı çoktan orada. Pınar Dinç arkadaşlarıyla eğlenmeye başlıyor. Bildik şakalaşmalar, sohbetler. Pınar Dinç ondan uzak kalmasını talep etmiştir zaten, birbirlerine temas etmeyecek şekilde kendine bir çember çizer. Kötü davranmıyordur. Ama yakınlık da göstermez.

Parti mekânı, malikane tipi küçük bir binanın geniş mutfağı. İçeride 40 kişi eğleniyor. Odanın bir köşesinde Umut Özkırımlı, diğer köşesindeki Pınar Dinç'e mesajlar gönderiyor.

Şikâyet dosyasından WhatsApp yazışmaları

[2017-12-15, 20:39:53] Umut: neden benden vebaliymisim gibi kaciyorsun pinar? biliyorum ikimiz de sarhosuz ama... [2017-12-15, 20:54:51] Umut: biliyosun "seni yememl'"di mi? [2017-12-15, 20:55:11] Pinar: ??? [2017-12-15, 20:55:17] Pinar: Viraz alkolluyim [2017-12-15, 20:55:23] Pinar: Anneme mesakatmaya calisiyotim "...mesaj atmaya çalışıyorum." [2017-12-15, 20:55:54] Umut: forget it. i am learning a lesson forget it. "Boşver. Bir ders alıyorum. Unut gitsin." [2017-12-15, 20:56:13] Umut: a good one to be honest "Dürüst olmak gerekirse iyi bir ders." [2017-12-15, 20:58:10] Umut: insan dostu olarak gordugu birinin yanina iki saniyeligine bile gelmez mi? nasilsin diye sormaz mi? [2017-12-15, 20:58:20] Umut: sormazmis sanirimp [2017-12-15, 20:59:24] Umut: sarhosum ozur dilerim [2017-12-15, 21:01:39] Umut: beni uzen su. sevgilim olmak icin ekstra caba sarfetmedim. hayatini kolaylastirmak istedim, ve bunu kendim icin yaptim. [2017-12-15, 21:03:26] Umut: ama nedense sen benim varligimi, duygularimi hie umursamiyorsun. aramizda somut bir iliski olmadigini elbette biliyorum. ama butun gece benden vebali gibi kacmak? [2017-12-15, 21:04:07] Pinar: Sathosum [2017-12-15, 21:04:12] Umut: sence bencilligin de (ki kabul edilebilir bir sey) bir siniri yak mu [2017-12-15, 21:04:16] Umut: ben de [2017-12-15, 21:04:16] Pinar: Please Please "Lütfen Lütfen" [2017-12-15, 21:05:12] Umut: do you whatever you like. you are a free woman. i am nobody "Ne istersen yap. Sen özgür bir kadınsın. Ben hiç kimseyim." [2017-12-15, 21:05:17] Umut: really "Gerçekten" [2017-12-15, 21:05:34] Umut: i know this now "Şu an biliyorum." [2017-12-15, 21:05:57] Umut: i am fucking noboty "Ben lanet olası bir hiçim." [2017-12-15, 21:08:14] Umut: seni asla asla kisitlamicam. hakkim olmadigim icin degil, boyle olmasi gerektigine inandigim icin [2017-12-15, 21:09:21] Umut: (zaten kisitlama hakkim olmadigini gecelim) [2017-12-15, 21:16:35] Umut: hikayimi yarin yollicam. aksamustu. kopenhagdan dondugunde okursun muhtelemelen.

Not: Bu hikâyelere önceki yazımda değinmiştim.

[2017-12-15, 21:21:42] Umut: sevgilin olamayacagimi biliyordum. bana en azindan simdilik asik olmayacagini da. ama bana saygi duyacagini umuyordum. [2017-12-15, 21:27:30] Umut: senin sevgilin degilim, hie olmadim. ama bir sey paylastik ve bu duygular gizli degildi. 6 ay, evet tam 6 ay paylastik bunlari. zone'deki hicbir seye referans vermiyorum bak. ama bir zone vardi paylastigimiz. ve sen sadece bir dost bir insan olarak deger verdigin kisiye bu kadar i deger vermiyorsun? [2017-12-15, 21:30:28] Pinar: Sacmaliyorsun [2017-12-15, 21:30:35] Pinar: Ve cok kizginim [2017-12-15, 21:30:39] Pinar: Yazma [2017-12-15, 21:30:40] Umut: ben bu kadar yok muyum senin icin? insan olarak, dost olarak, birak her seyi. seks partneri olarak degil. 6 ay boyunca senin icin sadece bir ... muydum? ... birinin biri doldurabilecegi bir bosluk mu dolduruyordum? sevgiden saygidan vazgectim, [2017-12-15, 21:31:14] Umut: hep sen kizginsin cunku hep se haklisin [2017-12-15, 21:32:08] Umut: kizgin olma hakkin yon cunku ozgursun [2017-12-15, 21:34:37] Umut: sarhosum [2017-12-15, 21:34:45] Umut: sen de sarhossun

Onlarca mesajdan sonra Pınar Dinç bitkin hisseder. İçkinin tesiriyle çabuk sarhoş olur. Biraz dinlenmek için üst kata çıkıp ofislerden birinde kestirmeye karar verir. Gözünü açtığında Umut Özkırımlı yanında. Gelişigüzel sarılmış elinde kanama var. Öbür eliyle Pınar Dinç'in başını okşuyor. Kanla şefkatin yan yana geldiği bu beklenmedik anın ürkütücülüğünü az çok kafamda canlandırabiliyorum. Sonra odaya meslektaşlardan biri girer. Öfkeyle Umut Özkırımlı'nın derhal odadan çıkmasını ister ve Pınar'a partiye inip keyfine bakmasını söyler. Başka bir meslektaş Umut Özkırımlı'yı acil servise götürür.

Mesajlar gece, Umut Özkırımlı'nın beklemekte olduğu acil servisten devam eder: [2017-12-15, 23:52:39] Umut: T. says she'll be back soon "T. birazdan döneceğini söylüyor." T, onu hastaneye götürmüştür. Geri dönecektir. Yalnız kaldığında yazmaya devam ediyor olmalı. [2017-12-15, 23:52:53] Umut: pis tell tim "Lütfen söyle ona." [2017-12-16, 00:26:11] Pinar: Cok cok ama cok endiseliyim [2017-12-16, 00:26:17] Pinar: Yaptigin seyi anlayamiyorum [2017-12-16, 00:34:12] Umut: bir sey yapmadim ki. kazaydi [2017-12-16, 00:35:42] Umut: tina rai [2017-12-16, 00:36:13] Umut: bu ne anlamadim [2017-12-16, 00:40:57] Pinar: Sen yazmissin [2017-12-16, 00:41:04] Pinar: Bilmiyorum umut [2017-12-16, 00:41:09] Pinar: Konusmayalim [2017-12-16, 00:41:12] Pinar: Su anda [2017-12-16, 00:44:26] Umut: pinar su anda bana bagirma cagirma hakkin yok. ben bir sey yapmadim. sarhostum, disarida yanlislikla elimi kestim. beni merak edip nasil oldugumu soracagina, ya da yanimda olacagina bana trip atacaksan sorry. there is a limit "Pardon. Bir sınır var." [2017-12-16, 00:44:44] Umut: i've done nothing wrong nothinf "Yanlış hiçbir şey yapmadım." [2017-12-16, 00:45:19] Umut: sirf sen rahatsiz olma diye yanina bile gelmedim, daha ne yapayim [2017-12-16, 00:47:15] Umut: gecenin birinde acilde dr bekliyorum. elimde bir yarik. kicimi yirtiyorum hala sen alinma, bozulma diye. yine laf yiyorum. ayiptir gunahtir [2017-12-16, 00:47:50] Umut: her seyi birak ya.. her seyi [2017-12-16, 00:47:55] Umut: bi nasilsin de [2017-12-16, 00:48:01] Umut: nasilsin umut de [2017-12-16, 00:48:19] Pinar: Cok endiseliyim zaten [2017-12-16, 00:48:19] Umut: ara [2017-12-16, 00:48:25] Umut: bi ara [2017-12-16, 00:48:26] Pinar: Ve cok uzgunjm [2017-12-16, 00:48:33] Pinar: Ve beni suclamaya kala [kalkma] [2017-12-16, 00:48:35] Pinar: Kalma [2017-12-16, 00:48:46] Umut: ne suclicam [2017-12-16, 00:48:53] Umut: elimi kestim [2017-12-16, 00:49:10] Umut: sadece bi nasilsin [2017-12-16, 00:55:17] Umut: eek acayip bi sey bu pinar. 6 aylik bir hukuk, 4 aylik bi yakinlik ve seni aradigimda telefonu S.. acip seninle konusmamam gerektigini soyluyor. S... beni 20 senelik arkadasim

Pınar Dinç mahkeme ses kaydından

"Ancak Umut'un garip ve rahatsız edici davranışları devam etti. Burada detaylarına girmeyeceğim kadar çok şey var ama kasım ayının sonundan mart ayında şikâyette bulunduğum döneme kadar geçen sürede, raporda da belirtildiği gibi beni manipüle eden, kontrol etmeye çalışan, bana rahatsızlık veren onlarca şey yaptı. Mesela bunlardan bir tanesi; bir personel partisinde bir araya geldiğimizde bana sinirlenip elinin kesilmesi, aynı toplantıda (…) isimli başka bir meslektaşımızla flört ettiğimi düşünüp onu tehdit etmesi, zaten üniversitenin verdiği kararda da bir meslektaşı tehdit ettiği yazılı. Bundan sonra benden çok özür diledi."

Ertesi gün [2017-12-16, 20:13:50] Pinar: Baska kimlere senin sevgilin oldugumu, benden uzak durmalari gerektigini soyledin, merak ediyorum [2017-12-16, 20:14:37] Umut: Kimseye [2017-12-16, 20:15:15] Umut: Dun icin ozur dilerim. Ne kadar kizgin oldugunu biliyorum. I’ll fix it "Düzelteceğim." [2017-12-16, 20:15:48] Umut: Dun de planli degildi, sarhostum (mazeret degil). [2017-12-16, 20:16:32] Umut: Zaten anladigim kadariyla basim belaya girmis. Dolayisiyla kimsenin bir sey bildigi yok From what I understand I am in trouble. "Anladığım kadarıyla başım belada" [2017-12-16, 20:16:55] Pinar: Basin neden belaya girmis [2017-12-16, 20:17:19] Umut: Harassment.. "Taciz" [2017-12-16, 20:17:27] Umut: Bir sey olmayacak sanirim [2017-12-16, 20:17:35] Pinar: Ben sikayet etmedin [2017-12-16, 20:17:37] Pinar: Etmem de [2017-12-16, 20:17:46] Pinar: Neye gore olucak [2017-12-16, 20:18:02] Umut: Ama kendime cok zarar verdim (sana verdigimi saymiyorum) [2017-12-16, 20:18:09] Umut: Pinar [2017-12-16, 20:18:29] Pinar: Bence de kendine zarar verdin [2017-12-16, 20:18:38] Umut: Hakliligini tartismamiza gerek yok, bilyorum. It is not only about you "Bu sadece seninle ilgili değil." [2017-12-16, 20:18:47] Umut: Ben gercekten tukenmisim [2017-12-16, 20:19:01] Umut: Kendimi kontrol edemez hale gelmisim. I need to fix this "Düzeltmem lazım." [2017-12-16, 20:19:06] Umut: And I will "Düzelteceğim." [2017-12-16, 20:19:14] Umut: For Luca etc "Luca için, vs." [2017-12-16, 20:19:44] Umut: Zaten bir sure gorusmeyecegiz [2017-12-16, 20:19:51] Umut: Annen iyi gelecektir [2017-12-16, 20:20:06] Umut: Dostlugunu, guvenini kazanicam [2017-12-16, 20:20:16] Umut: O zamana kadar islere yogunlasma sadece [2017-12-16, 20:20:27] Umut: Tekrar ozur dilerim [2017-12-16, 20:20:36] Umut: For what is worth "İşe yarar mı bilmiyorum ama" [2017-12-16, 20:20:53] Umut: bi de [2017-12-16, 20:21:02] Umut: elimi kestim! [2017-12-16, 20:21:16] Umut: hayatimda kendime zarar vermedim, vermem [2017-12-16, 20:21:19} Umut: asla [2017-12-16, 20:21:34] Umut: acisini cekiyorum zaten [2017-12-16, 20:21:44} Umut: bok gibi kesilmis (2017-12-16, 20:21:49] Umut: 6 dikis ? [2017-12-16, 20:21:54] Pinar: Duydum. (2017-12-16, 20:22:04] Pinar: Bilerek mi kestin anlamadim (2017-12-16, 20:22:17] Umut: ya ne yazdim sana? [2017-12-16, 20:22:23] Umut: hayatta yapmam (2017-12-16, 20:22:27] Pinar: Elimi kestim yazdin [2017-12-16, 20:22:33] Umut: manyak miyim (2017-12-16, 20:22:39] Umut: kesildi yani [2017-12-16, 20:22:50] Umut: ayaga kalkmaya calisirken sendeledim (2017-12-16, 20:22:57] Pinar: Ergenler gibi sise kirarsan kesersin (2017-12-16, 20:23:01] Pinar: Neyse (2017-12-16, 20:23:04] Umut: yere tutundum kirik bira sisesinw (2017-12-16, 20:23:22] Pinar: Gecmis alsun (2017-12-16, 20:23:35] Umut: tamam. lutfen zaman icinde affet (2017-12-16, 20:23:37] Pinar: Ben yukarida uyuyardm haberim yak. [2017-12-16, 20:23:59] Umut: I'll get my act together [2017-12-16, 20:24:18] Pinar: Elini bilerek kesmenle esit salaklikta seyler yaptin. Hem beni hem kendini kucuk dusurdun. [2017-12-16, 20:24:42] Umut: biliyarum. saylemene gerek yak (2017-12-16, 20:24:44] Umut: biliyarum (2017-12-16, 20:24:52] Pinar: Bunu gastere gastere yaptin. Haftalardir buna dagru geliyarduk (2017-12-16, 20:25:00] Umut: self-destructive "Öz yıkım" [2017-12-16, 20:25:02] Pinar: Engel almaya calistim ama ise yaramadi [2017-12-16, 20:25:31] Umut: tamam iste, bundan sanra alamaz artik. bu kadar bedel adenmeseydi iyiydi [2017-12-16, 20:25:50] Pinar: Beni de rezil ettin umut. [2017-12-16, 20:26:07] Pinar: Kendine ettiklerine daha cak uzulsem de beni de rezil ettin [2017-12-16, 20:26:23] Pinar: Neyse. lyi aksamlar [2017-12-16, 20:26:26] Umut: Bence kendimi rezil ettim.. [2017-12-16, 20:26:40] Umut: Ve azur dilemekten baska bir sey gelmiyor [2017-12-16, 20:27:06] Umut: lyi seyler de yaptim katu seyler de [2017-12-16, 20:27:12] Umut: I'll fix it "Düzelteceğim" (2017-12-16, 20:27:23] Umut: I promise "Söz veriyorum" (2017-12-16, 20:27:52] Pinar: lyi aksamlar (2017-12-16, 20:28:02] Umut: lyi geceler

Bu olayla ilgili 5 Haziran 2020 Umut Özkırımlı'nın açıklaması:

"Kasım 2017'de Dinç ilişkimizi arkadaşlığa çevirme kararı aldı. Ayrılık sürecinin zorluklarına rağmen aynı ortamda çalışmaya, birlikte proje üretmeye devam ettik. Aralık sonundaki bir partide alkolün de etkisiyle Dinç'le ilgilendiğini düşündüğüm bir erkek meslektaşa aramızda Kasım ayına kadar devam eden bir ilişki olduğunu söyleyen bir mesaj attım. Ertesi gün hem kendisinden, hem mesajı yolladığım kişiden, hem de partideki diğer meslektaşlardan yazılı ve sözlü olarak özür diledim. Konu kapandı."

Oysa konu kapanmamıştır. Noel partisinde yaşananlara tanık onlarca meslektaş, olayın taciz olduğunu Pınar'a anlatmaya çalışırlar. Ona şikâyette bulunmasını ve derhal Umut Özkırımlı'yı danışmanlıktan çıkarmasını salık verirler. Pınar bunu yapamaz. Luca'yı düşünür, Umut Özkırımlı'nın akademik desteğini düşünür, yaptığı yanlıştı ama dersini almıştır, diye düşünür. Başkaları için edilgin gelen sabrının kökünde çocuklar, çocukların birbiriyle kurduğu bağlar da var. Pınar bu olaydan sonra iyice mesafe almaya çalışır, ancak elbette çocuklarının arkadaşlığı devam eder. Hatta Luca'yla annesi Erica'yı evlerine davet eder, kızının yaş gününü kutlamak için.

Ancak olaylar son bulmaz. Örneğin bu olaydan sadece üç gün sonra Pınar, ofisten bir meslektaşının veda partisinden sosyal medya paylaşımları yapar. Paylaşımı gören Umut Özkırımlı, bu partinin Pınar'ın uzayan bursu ile ilgili olduğunu düşünür. Uzak durmak istediğini apaçık söylemiş olmasına rağmen, Umut Özkırımlı sitem ederek Pınar Dinç'e yine mesaj atar. Sitemin bazı kapıları zorlayabilen en güçlü koçbaşlardan biri olduğunu anımsatırım. Aşağıdaki mesajlarda çok açık. Pınar Dinç sürekli borçlu hissetmekten, minnete itilmekten bezmiştir. Attığı her adımı açıklamak zorunda hissetmek onu kızdırıyordur.

Şikâyet dosyasından WhatsApp yazışmaları [2017-12-19, 21:09:43] Umut: It is sad to be "absent" (not physically but metaphorically, not even being mentioned) from such a celebration. We should have been able to separate the two. I've never done anything wrong professionally.. Anyway, congrats again "Böyle bir kutlamada "yok" olmak (fiziksel olarak değil, mecazi olarak, adımın bile geçmemesi) üzücü. İkisini ayırabilmeliydik. Profesyonel olarak asla yanlış bir şey yapmadım… Neyse, tekrar tebrikler" [2017-12-19, 22:02:11] Pinar: Si scholarship’i reddedip turkiyye donecegim "İsveç Enstitüsü bursunu reddedip Türkiye’ye döneceğim." [2017-12-19, 22:02:32] Umut: Ne??? [2017-12-19, 22:02:51] Pinar: Salak salak mesajlar atmaya devam edersen s.ktirip gidicem [2017-12-19, 22:03:44] Umut: Tamam, sakin ol. Iyi geceler [2017-12-19, 23:06:55] Pinar: S.kerler bursu da supervision’u da [2017-12-19, 23:07:30] Pinar: Istiyosan yaz ve bursu geri alin dr [de] [2017-12-19, 23:07:32] Pinar: Yeter [2017-12-19, 23:07:40] Pinar: Istemiyorum [2017-12-19, 23:07:55] Pinar: Ben bunun icin gelmedim buraya

Ertesi gün Pınar Dinç yine de açıklama yapar, Umut Özkırımlı'nın üzerinde kurmaya çalıştığı baskıya imalı yanıtlar yazmaya devam eder.

[2017-12-20, 10:40:10] Pinar: Dunki olay bir kutlama degildi. Senin de davetli oldugun S...'in vedasiydi [2017-12-20, 10:41:50] Pinar: Benim icin toplanilmadi.Ama si ile ilgili nasil bir minnet mektubu yazmami istiyorsan yazip verirsen tum cmes takimina yollarim. Workshopta da tesekkur etmedigime bozulmustun, boylece hepsini affettiririm. Ne dersin? [2017-12-20, 12:08:29] Umut: Bilmiyordum, kutlama sanip uzuldum (Luca'nin gogsunde bir agri oldugu icin gergindim). Agresif kufurlu mesajlar yerine S…'in kutlamasi yazman yeterli olurdu. Neyse, onemli degil, kusura bakma. Acil durumlar disinda yazmayacagim. Belki zamanla ofken azalir, daha saglikli iletisim kurariz. lyi gunler.. [2017-12-20, 12:21:06] Pinar: S...'in olayini biliyordun. Davetliydin. Hatirlatmak zorunda degildim. Sabah farkina vardim oyle sandiginin. Sana biraz iletisim kurma dedikten sonra bana hala imalarda bulunman sacmalik. Bence de acil durumlar ve luca related seyler haric yazma. Gogsundeki seyi merak ettim onemli bir seyse soyle.

Blog hikâyeleri

Noel partisinden sonra İngiltere'ye giden Umut Özkırımlı bir blog açmıştır. Pınar Dinç'i sürekli huzursuz eden meselelerden biri de budur. Umut Özkırımlı kendini anlatırken hayatına giren kadınları, onların psikolojik problemlerini, cinsel karakteristiklerini, kendisinin onlarla kurduğu mutluluğu-mutsuzluğu anlatan yazılarını bu blogda yayınlamaya başlar. Sevgililer geçmişten bugüne kronolojik olarak anlatılıyordur.

[2017-12-20, 19:46:17] Pinar: O hikayenin devaminda ben varim ve sakin ama sakin benim kismimi oraya o sekilde koyma umut. Cok rica ediyorum. [2017-12-20, 19:47:16] Umut: Tabii ki koymicam sakin ol [2017-12-20, 19:47:20] Pinar: Blogunu okumuyorum. Son postunu gorunce hissettim bana yolladigin seyi paylastigini. Anonim demekle anonim olmuyo bu yazilar. Lutfen ozenli ol benim kismima geldiginde [2017-12-20, 19:47:36] Umut: Hicbir seyden korkma ve cekinme. [2017-12-20, 19:49:12] Umut: Lutfen is ve Luca disinda beni unut bir sure. Hicbir seyden cekinmene gerek yok. Hersey "zaman icinde" yeni bir normale oturacak. Su an sadece kendimi iyilestirmekle mesgulum. Baskalariyla degil, seninle de degil [2017-12-20, 19:49:26] Umut: lyi geceler (... ve annene selamlar) [2017-12-20, 19:50:20] Umut : Ve lutfen unutma, kendimi iyilestirmekten kastettigim bir suru sey. Sen ve yaptiklarim bir suru seyin sonucu, semptomu. [2017-12-20, 19:56:54] Pinar: Lutfen is ve Luca disinda beni unut bir sure.--> sana uzun suredir bunu soyluyorum simdi benden boyle bir ricada bulunmanin anlamini kavrayamadim. Arna [ama] neyse. Ben is anlaminda bile unutmak istiyorum su anda. Sana ofkemi tahmin bile edemezsin. Uzak durmak cok ii fikir. Bye [2017-12-20, 19:57:55] Pinar: Kendini iyilestirirken afise etmemeye dikkat et. Nacizane tavsiye... [2017-12-20, 19:58:09] Pinar: Tekrar bye [2017-12-20, 20:00:29] Umut: Tamam, o zaman senin dedigine geldigimi varsayalim. Ofken konusunda bir sey yapamam. Denedikce (konustukca) daha kotu oluyor. Tek aklima gelen cozum zamana birakmak. [2017-12-20, 20:02:19] Umut: Kendimi de koruyabilirim merak etme. Utanilacak bir insan degilim. Kizdigin icin bunu unutmus olsan da. Hatalariyla sevaplariyla kafasi karisik bir insanim. O kadar. [2017-12-20, 20:02:24] Umut: Bye bye [2017-12-20, 20:03:07] Pinar: Neyse. Bye [2017-12-20, 20:08:32] Pinar: Sana guvenmiyorum [2017-12-20, 20:08:48] Pinar: Hikayenin sonunda kendime dair tek bir sey bile gormek istemiyorum. [2017-12-20, 20:09:06] Pinar: Ve simdi yazdiklarina bakmak zorunda kalacagim icin ayrica da sinirliyim [2017-12-20, 20:10:01] Umut: Seninle kavga etmeyecegim Pinar. Bosuna ugrasma. Tamam, devamini da yayinlamam, okumazsin. Ok mi? [2017-12-20, 20:10:35] Pinar: Benimle kavga etmen icin "ugrastigimi" mi saniyorsun? [2017-12-20, 20:10:48] Pinar: Dedigime geldigini "varsaydigin" gibi [2017-12-20, 20:10:50] Pinar:? [2017-12-20, 20:11:08] Pinar: Hakikaten hayretlerden hayretlere savuruyosun beni [2017-12-20, 20:11:11] Umut: Pinar, ne istiyorsan soyle yapayim [2017-12-20, 20:11:13] Pinar: lnanamiyorum [2017-12-20, 20:12:01] Pinar: Benim kismima asla gelme. E...'de kalsin o hikaye. [2017-12-20, 20:12:07] Pinar: Illa yayinlayacaksan [2017-12-20, 20:14:01] Pinar: Beni yaptigim her seye (senle konsmak sana guvenmek bu yaptiklarini yapmayacagina inanip buraya gelmek vs vs ) pisman etme daha fazla [2017-12-20, 20:14:02] Umut: Cok buyuk bir hata yaptim; kendime ve sana zarar verdim. Utaniyorum, kendimi duzeltmeye calisiyorum. O hata yuzunden alti aydir tanidigin birini tanimadigini iddia etmeni de anlamiyorum. Arna anlamam gerekmiyor. Senin hiseettiklerini hissedemem. O yuzden ne istersen yaparim diyorum. Tamam mi? [2017-12-20, 20:14:35] Umut: Ozur dilerim ozur dilerim ozur dilerim [2017-12-20, 20:15:31] Pinar: Kendine iyi gelecek bir sey yaptigini dusunmuyorum. Hala. Bence hala hayal alemindesin ve iyilesmiyosun su anda. Kendine zarar vermeue devam ettigine inaniyorum tum kalbimle. Ve perisan olmani istemiyorum. Arkadasin olarak soyluyorum bunu. Hala yanlis yoldasin. [2017-12-20, 20:15:50] Umut: Tamam, ne yapayim? [2017-12-20, 20:16:07] Umut: Kendimden nefret etmek disinda ne yapayim? Cunku o saglikli degil [2017-12-20, 20:16:17] Pinar: Keske bilsem. Arna bu yaptigin degil. Tum samimiyetimle soyluyorum. Blog buyuk hataydi. Zamanlama olarak. [2017-12-20, 20:16:38] Pinar: Bu yuzden hie bakmadim hie okumadim bugune kadar [2017-12-20, 20:17:04] Umut: Peki. Sana zarar verme algisi yarataeak bir sey bile yapmak istemiyorum. Sadeee kanser hikayesini anlatieam bundan sonra

Araya noel ve yılbaşı tatilleri girer, Lund sessizleşir. Şubat ayı başında yaptıkları Marie Curie başvurusunun olumlu sonucu gelir. Pınar Dinç çok sevinir ama Umut Özkırımlı ile iki yıl daha yakın çalışmaya devam edecek olmasından ötürü huzursuzdur. Fiziki olarak daha uzak kalabilmek için merkezin ikinci binası Norlind'e taşır ofisini. Her şeye rağmen ona değer veriyordur. Onun bir baba olarak yaşadığı trajediyi yakından paylaşan bir anne olarak, profesyonel mesafede ve arkadaşlıkta ilişkiyi sürdürmek ister. Bu kolay olmasa da çabalar.

İlk yazıda söz etmiştim. İki insan arasında,

hem meslektaşlık,

hem birer anne baba olarak çocuklar etrafında birbirlerine gösterdikleri dostluk,

hem çocukların birbirine bağlanmış olmasıyla gelişen yeni bir dinamik,

hem iki akademisyen arasındaki hiyerarşik gerilim,

ilişkiyi dolaşık hale getirmişti. Doğrudan Pınar Dinç'in aleyhine çalışan bu yaşam biçimi, onu hayatının kontrolünü kaybetme korkusuyla baş başa bırakır. Aşağıdaki yazışmada bu dolaşıklık apaçık görülüyor. Noel partisinde yaşananların bıraktığı gelişmelerden ötürü, bir erkek meslektaşın şikâyet etmesi sanıyorum, ikisini de etkilemiştir.

Şikâyet dosyasından WhatsApp yazışmaları 26 Ocak 2018 [2018-01-26, 21:26:01] Pinar: yaptigin seylerin etkisi suruyor umut [2018-01-26, 21:27:03] Pinar: anlatamiyorum umut [2018-01-26, 21:27:05] Pinar: bosver [2018-01-26, 21:27:12] Pinar: uzun hikaye [2018-01-26, 21:27:17] Pinar: konusmak istemiyorum bunu [2018-01-26, 21:27:20] Umut: kendini hirpalamana gerek yok. zaten su anda aramizda buyuk mesafe var [2018-01-26, 21:27:31] Pinar: anlamiyosun [2018-01-26, 21:27:33] Umut: ayip edecek, haksizlik edecek bir konumda degiliz [2018-01-26, 21:27:40] Pinar: yaptigin sey oldu bitti saniyosun [2018-01-26, 21:27:55] Pinar: dusunmuyosun mesela bu crafoordun bana nasil zulum oldugunu su anda Not: O dönem başka bir fona başvurmak için hazırlık yapılıyordur. Pınar Dinç üniversitede kadrolu olmadığı için fon başvuruları onun için elzemdir. Bu fon konusuna yeri gelince değineceğim, "fona çökmek" diye bayağılaştırılan konunun ne kadar gerçek dışı yansıtıldığını da. [2018-01-26, 21:28:10] Umut: hayir, sanmiyorum. ben de sana bunu kac kez soylemeliyim bilmiyorum [2018-01-26, 21:28:20] Pinar: ya da senle haftasonu program yapmamanin lucayi da gormemek oldugu icin bana hissettirdigi suclulugu anlamiyosun [2018-01-26, 21:28:30] Pinar: nasil arada, bombok bir yerde kaldigimi goremiyosun [2018-01-26, 21:30:15] Pinar: daha hala senle yuzlesmedigimiz seyler oldugu halde iki gun once odama gelip "benim de hatalarim oldugunu onlari bana anlatacagini" soylediginde bende yarattigin asabiyetin farkinda bile diilsin [2018-01-26, 21:31:49] Umut: pinar.. yedigim b.ku geri alamam. yuz kere knoustuk, konusacak bir sey kalmadi sanirim ve sen de konusmak istemiyorsun zaten. surekli yeni seylerle, ozellikle de anlamamakla sucluyorsun. bir kere, birak seni anlamayi, benim kendime yaptiklarimin bedeliyle bile hesaplasmam suruyor. sana karsi surekli alttan aliyor, kendimi affettirmek, affettirmek mumkun olmasa da olayi senin deyiminle sonumlendirmek icin elimden geleni yapiyorum [2018-01-26, 21:32:12] Umut: o yuzden artik beni anlamiyorsun kismini birak [2018-01-26, 21:32:14] Umut: lutfen [2018-01-26, 21:32:47] Umut: arada yanlis bir sey soyler ya da yaparsam aninda tepki veriyorsun zaten ve hemen geri adim atiyorum [2018-01-26, 21:33:18] Pinar: tamam ama bu benim bayildigim bir sey degil umut [2018-01-26, 21:33:22] Umut: tamam, hata yaptim. hata buyuk. hata unutulmadi. hepsi tamam [2018-01-26, 21:33:24] Pinar: bunun sonunu biliyorum ben [2018-01-26, 21:33:33] Pinar: "eeeeh yeter ulan" diiceksin sen bunun sonunda [2018-01-26, 21:33:53] Umut: ama sen de seninle basvuru yapmak istemiyorum, sunu yapmak istemiyorum, lucayla bulusmak istemiyorum ... [2018-01-26, 21:33:53] Umut: kendimi bocek gibi hissettiriyorsun [2018-01-26, 21:34:03] Pinar: cunJu sence bitmesi gereken bir nokta olucak, bende daha bitmemis olucak . simdi dedigin gibi diiceksin ki surekli alttan aliyorum [2018-01-26, 21:34:14] Pinar: lucayla bulusmak istemiyorum demedim [2018-01-26, 21:34:25] Pinar: seninle bulusmak istemedigim icin lucayi gorememek canimi yakiyor dedim [2018-01-26, 21:34:27] Umut: hatasinin farkinda olan, elinden geleni yapan biriyim iste [2018-01-26, 21:34:30] Umut: yapmiyorum farkindaysan [2018-01-26, 21:34:32] Pinar: tam tersi [2018-01-26, 21:34:33] Umut: ugrasiyorum [2018-01-26, 21:34:44] Pinar: ben lucayi asla ama asla bu kavganin bir parcasi yapmam o benim canim [2018-01-26, 21:34:59] Umut: iste onu kastettim [2018-01-26, 21:35:14] Umut: benimle gorusmek o kadar travmatik ki, lucayi bile gormeyebilirsin [2018-01-26, 21:35:22] Umut: yeter ulan filan demiyorum ama [2018-01-26, 21:36:14] Pinar: hayir, sen-ben-bade-luca olmak o kadar yanlis bir goruntu ki su anda benim icin, sirf lucayi gormek istedigim icin bunu yapacak olduguma, bana bunlari dusundurttugun icin de sana kiziyorum [2018-01-26, 21:36:15] Umut: ama ben de zaten yaptigim yuzunden hala kendime bedel odetiyorum [2018-01-26, 21:36:22] Umut: seni kaybettim (arkadasligini) [2018-01-26, 21:36:36] Pinar: bak simdi bir sey dicem, bunu dedigim herkes deliriyodu ama [2018-01-26, 21:36:42] Umut: yine de tamam saygisiz bir uslupla degil ama [2018-01-26, 21:36:54] Pinar: bu benim sorunum degil. sen yaptin bedeli sen oduyor olabilrsin. bu senin meselen [2018-01-26, 21:37:01] Pinar: bana kendi odedigin bedelleri anlatmanin faydasi yok [2018-01-26, 21:37:01] Umut: surekli vebali muamelesi goruyorum [2018-01-26, 21:37:17] Pinar: isin i kaybetseydin diyelim, sf!n mi olacakti n sence bedel odeyen? "İşini kaybetseydin diyelim sadece sen mi olacaktın bedel ödeyen? [2018-01-26, 21:37:19] Pinar: ben ne olacaktim? [2018-01-26, 21:37:27] Pinar: ne bok yiyecektim? [2018-01-26, 21:37:35] Pinar: is acisindan degil, o hisle ne bok yiyecektim [2018-01-26, 21:37:43] Umut: ben sana bedelimin hesabini sormuyorum. sana farkinda oldugumu anlatmak icin soyluyorum bunu [2018-01-26, 21:38:07] Pinar: farkindayim diip odamda bana senin hatalarini da sana anlaticamyaziyorum diyosun [2018-01-26, 21:38:26] Pinar: ozur diliyosun ama sen S...layken de baskalariyla olmussun diye yanlis hatirladigin seyi anlatiyosun bana [2018-01-26, 21:38:42] Pinar: la'de neden soyledin diyosun [2018-01-26, 21:39:41] Umut: ne yapmak istiyorsun peki pinar? [2018-01-26, 21:39:561 Umut: ben elimden geleni yapiyorum [2018-01-26, 21:39:56] Umut: soyle ne istedigini [2018-01-26, 21:40:12] Umut: ciddiyim. sakince soruyorum [2018-01-26, 21:40:41] Umut: yukarida soyledigini de soyledin bana, sustum, kusura bakma dedim.. [2018-01-26, 21:42:31] Pinar: bilmiyorum umut. tek bir sey degil istedigim, yollar bulmaya calisiyorum surekli mucadele halindeyim iste [2018-01-26, 21:42:36] Pinar: bu da beni hirpaliyor [2018-01-26, 21:42:37] Pinar: hepsi bu [2018-01-26, 21:43:02] Pinar: anlatsam bir suru vak'a anlatirim, belki bazisinda hakliyim bazisini ben yanlis yorumluyorum [2018-01-26, 21:43:08] Pinar: ama istemiyorum [2018-01-26, 21:43:14] Pinar: sadece dururmumu soyledim proje yazmam lazim onun icin de vaktim yok [2018-01-26, 21:57:15] Pinar: hayir bitch olmamaya calisiyorum [2018-01-26, 21:57:57] Pinar: crafoord basvurusunda seni bypass gecmenin haksizlik olacagini dusunuyorum [2018-01-26, 21:58:05] Pinar: bunun icin alternatif yollar bulmaya calisiyorum [2018-01-26, 21:58:12] Umut: gee, benim icin farketmez [2018-01-26, 21:58:27] Pinar: olmaz, beraber yazdik biz o ilk proposal'i seni yak sayamam [2018-01-26, 21:58:29] Umut: benim icin bir seyi "zorla" yapman cok daha gurur kirici [2018-01-26, 21:58:36] Pinar: hataya hatayla karsilik veremem [2018-01-26, 21:58:43] Pinar: ya da baska bir [2018-01-26, 21:58:46] Umut: e tamam, supervisor olucam iste' [2018-01-26, 21:59:15] Umut: ya tamam, supervisor olucam ve ben, proje sahibi olarak senin basvuru yapmana ok veriyorum [2018-01-26, 21:59:22] Umut: sadece crafoord da degil. baska konularda da [2018-01-26, 21:59:41] Pinar: sen proje sahibi diilsin [2018-01-26, 21:59:52] Pinar : bak yine yapiyosun ayni seyi [2018-01-26, 22:QQ:25] Pinar: ben beraber yazdik diyorum sen "proje sahibi olarak" diyosun ve bunu da kacinci kez soyluyosun [2018-01-26, 22:02:07] Pinar: bunu yuzune de soyledim, proje sahibi sen oldugunu dusunuyosan ben birakirim su anda [2018-01-26, 22:02:08] Umut: degil. sen boyle algiliyorsun. benim kastettigim budegil [2018-01-26, 22:02:08] Umut: yuz kere me senin dedim [2018-01-26, 22:02:14] Umut: bunlari da kaydetsene [2018-01-26, 22:02:20] Pinar: ya ne kaydedicem [2018-01-26, 22:02:53] Pinar: proje sahibi olarak diip sonra me senin dedigin zaman buyuk kucugu yiyo [2018-01-26, 22:03:00] Umut: Pinar! [2018-01-26, 22:03:03] Umut: son kez [2018-01-26, 22:03:01] Pinar: anlamsizlasiyo ikinci dediin [2018-01-26, 22:03:28] Pinar: yanlislikla acaip arrogant oluyosun [2018-01-26, 22:03:40] Pinar: seni tanidim az biraz, bilerek olmadigina eminim [2018-01-26, 22:03:44] Pinar: ama oluyosun.... [2018-01-26, 22:04:12] Umut: ben oyle bir sey demiyor, kastetmiyorum. sen hassassin. bunun olayla da ilgisi yok, kendinin de bahsettigin ozguvenle de ilgisi var. you dent need approval. buyuk kucuk yok. ortak isler var, senin islerin var "Onaya ihtiyacın yok." [2018-01-26, 22:04:29] Umut: tamam, oyle algilama artik [2018-01-26, 22:04:53] Umut: bir yere kadar degisebilirim ama seni tatmin edecek kadar degisemem [2018-01-26, 22:04:53] Umut: o yuzden yanlis algilama [2018-01-26, 22:05:02] Umut: in bold "Büyük karflerle" [2018-01-26, 22:06:07] Umut: ENVIRONMENT PROJESI ORTAK! FIKIR BENDEN CIKTI. SEN GELISTIRDIN, YOKTAN VAR ETTIN. YAPACAK OLAN SENSIN. SEN BIRAKIRSAN BEN BU FIKRI GOMERIM. DOLAYISIYLA BU PROJEDE BENIM INTEL. PAYIM %30 ISE SENIN %70?

Özür makinesinin işlevi

Bu yazışmalardan yola çıkarak önemsediğim bir konuya değinmek isterim. Özür dilemenin dünyanın en soylu davranışlarından biri olduğunu sanıyorum kimse yadsıyamaz. Özür hem bir dönüşüm mekanizmasıdır hem de geleceği değiştirecek kökten bir geri adım. Özür her iki tarafı nefretten, öfkeden, kinden koruyan incelikli bir sözleşmedir. Bir tür helalleşme rejimidir. Tarafları inattan, inkârdan, mevcut kötü durumun katılaşmasından korur. Özür yanlış giden bir şeyi tümüyle bitirmek içindir. Özeleştiri yapmak, kendi ruhsallığını açıklamak, bu yüzden çok önemlidir. Doğrusu yukarıdaki yazışmada bu yöndeki ifadeleri okudukça saygı duymamak acımasızlık olur. Umut Özkırımlı, teslim ettiği açık yürekli sözlerle Pınar Dinç’e yaşattığı sıkıntının farkında görünüyor. Yarattığı gerilim için defalarca özür diliyor. Ne kadar kızgın olduğunu biliyorum, düzelteceğim diye söz veriyor. Kendine çok zarar verdiğinin bilincinde, sana verdiğim (zararı) saymıyorum, diyecek kadar. Kadının haklılığını tartışmaya gerek olmadığını biliyor. Böylece özrünü anbean pekiştiriyor. Kendimi kontrol edemez hale gelmisim, diye içini açıyor. Düzeltmem lazım diyerek yine söz veriyor. İşe yarar mı bilmiyorum, diyerek bir daha söz veriyor. Utandığını saklamıyor. Hatasının farkında olan, elinden geleni yapan biri olarak tanımlıyor kendini. Yediğim b.ku geri alamam diyerek nedamet getiriyor.

Peki şimdi ne oldu bütün bu özürlere? Bu mahcubiyetler hiç yaşanmamış gibi havaya mı karıştı? Pınar Dinç'e yaşattıkları, sözgelimi başka bir erkeği örtük tehdit ederek kadını mülküymüş gibi işaretlemesi hiç önemli değil mi artık? Kendini yaralayarak yarattığı dram, peş peşe mesajlar atarak kadını boğmasının mahcubiyeti geçti mi? Neden şimdi onca özrü yoğa sayacak öfkeli bir dil tutturuyor Umut Özkırımlı? Sadece olanları değil şu konuşmalar boyunca dilediği özürleri de inkâr etmiş olmuyor mu şimdi? Kadın kendi hakkını savunmaya başladığında o teslimiyetçi açık yüreğin üstüne çarpı koyan hınç nedir? Özrün ilkesel bir özür olmasıyla mahrem bir ağıt olması arasındaki fark nedir? Tüm bu ifadelerin gerçekten birer özür, hakiki bir mahcubiyet olamaması mı yoksa?

Böyle durumlarda özür konuyu kapatmak için çalışan bir taktiğe döndüğünde tek işlevi karşısındakini bir süreliğine yatıştırmaya yarar. Sözleşme yapar gibi yapıp sonra o sözleşme hiç yokmuş gibi devam etmeyi sağlayan, kadına yaşatılan gerilimi sürdürülebilir kılan bir tür refleks bu. Özrün huya dönüşmesinden öte özrün araçsallaştırılması. Gelin başka bir tonda işitin bu dediklerimi, sokağı, çarşıyı, ev içlerini, akrabaları anımsayın. Hiç fiziksel şiddet görmeden günbegün solan, psikolojisi bozulan, psikosomatik hastalıklarla doktor doktor çare arayan kadınları anımsayın.

Böyle durumlarda erkek masaya özrü koyarken başka şeyler de koyar; kendi kederini, sınır tanımazlığını, yıkıcılığını, öfkesini kontrol edemeyişini, borçlarını, alkolizmini, daha başka birçok şeyi. Ne ki dile döktüğü özeleştirinin şuurunda değildir. Bir mağduriyet kanalında çalıştırır özrü. Tekrarlanan özürlerle tekrarlanan sınır aşımlarını böylece doğallaştırır. Sözde diz çöktüğü halde hiç bedel ödemediği bir dünyası vardır onun. Yarattığı ikiliğin bir tahakküm aracı olduğunu idrak etmeyi reddeder.

Benzer döngü dişini sıkarak sabreden kadın için de geçerli. Kendi edilgen sabrını umut rejimine dönüştüren kadınların çoğu ya deneyimsizlikten ya da anadan atadan devraldıkları ruhsal kalıplar yüzünden, durumu alttan ala ala, kapıldıkları dişlilerde sıkışa sıkışa değişime inanmak isterler. O yüzden feminizm yaşamsal bir ihtiyaçtır kadın için, bir kadın içini kemiren sabrı terk ettiğinde dünyasını değiştirmeye başlar. Yara alarak, yenilerek, kendini yıka yıka yol alır. Bir kadının başkaldırması kültüre yeni bir uygarlık fikri aşılayan bozguncu bir darbedir. Bu yüzden rahatsız edicidir çoğunluk için.

Pınar Dinç'in üniversitede yer değiştirmesi, Şubat 2018

Hikâyeye geri dönersek, Pınar Dinç'in çalışma ortamını değiştirmiş olması onun için bir ara çözümdür. Gelgelelim Umut Özkırımlı sık sık Norlind binasına gelmeye başlar. Bu yeni durum öbür meslektaşların dikkatini çeker. Umut Özkırımlı yedi yıl içinde belki iki üç kez gelmiştir oraya. Pınar'ın taşınmasıyla günde iki kez gelmeye başlar. Noel partisinde yaşananlara tanık olan meslektaşlar Pınar'ı ciddiyetle uyarırlar. Artık olaya el koyması gerekiyordur. Pınar Dinç yine de direnir. Zaman içinde duyguların yatışacağına inanmak ister. Ama çok geçmeden ürkütücü bir olay yaşanır.

Hacker olayı, 4 Mart 2018

Pınar Dinç bir gün Facebook'ta kendisine arkadaşlık isteği gönderen bir hesaptan mesaj alır.

"BAZI İNSANLAR SENİN FACEBOOK HESABINI VE WhatsApp NUMARANI HACKLEMEM İÇİN BENİ TUTTU" (...) GÖRÜŞMEK İÇİN BENİ WhatsApp'a EKLE"

Hacker Bunnie Lombardo Pınar Dinç'i tuzağa düşürmek için, Pınar Dinç'in telefon numarasını gösteren paylaşımın ekran görüntüsünü verir. Hacker, hacker uyarısı yapıyor. Bu dijital dünya inanılmaz.

Pınar Dinç mesaja yanıt vermez. Ama sonra Umut Özkırımlı'nın Facebook sayfasının hacklendiğini öğrenir. Hem de çok tuhaf bir HACK mesajıyla

"UMUT BENİ PINAR DİNÇ'İ HACKLEMEM İÇİN TUTTU.

AMA BEN UMUT'U HACKLEDİM"

Umut Özkırımlı sayfasından 2. hack mesajı şöyle:

KADINLARA SAYGI DUYAN HACKER'LA CANLI SOHBET İÇİN WhatsApp

Bu gelişmeyi ortak tanıdıklar Pınar Dinç'e, Pınar Dinç Umut Özkırımlı'ya haber verir. O akşam Umut Özkırımlı facebook sayfasından şu mesajı yayınlar.

Pınar Dinç'in üniversiteye şikâyet dosyasında bu post tırnak içinde aktarılmış.

Umut Özkırımlı: "Sevgili arkadaşlar, bazılarınızın fark etmiş olabileceği gibi, bugün Facebook hesabım geçici olarak saldırıya uğradı. Sorun şu anda çözülmüş görünüyor. Bu olay hakkında yerel polisi de uyardım. Adı hacker'ın paylaşımlarında geçen meslektaşım Pınar Dinç'ten ve Facebook'taki arkadaşlarımdan bu durumun verdiği rahatsızlıktan dolayı özür dilerim"

Ancak kendisi bu mesajı ertesi gün siler.

Ertesi gün sabah hacker Pınar Dinç’e yazar. Hacker no: +1 (518) ..., Pınar Dinç no: +46... [10:30, 3/5/2018] +1 (518) ... : How are you? Nasılsın? [10:30, 3/5/2018] +1 (518)...: Now you understand? Şimdi anladın mı? [10:31, 3/5/2018] +1 (518) ...: I like to help you but you not understand me Sana yardım etmek isterim ama sen beni anlamıyorsun. [10:31, 3/5/2018] + 46...: who are you Kimsin sen? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am a hackers umut hire me to hack your Facebook plus WhatsApp Ben hacker’ım. Umut beni tuttu Facebook ve WhatsApp’ını hacklemem için. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when? Ne zaman? [10:32, 3/5/2018] +1 (518) ...: But when i know you are women then i stop because i don't hack women Ama ben senin kadın olduğunu öğrendiğimde durdum çünkü ben kadınları hacklemem. [10:32, 3/5/2018] +46 ...: when did you hack me Beni ne zaman hackledin? [10:32, 3/5/2018] +46 ...: did you give someone information about me?> Birisine benimle ilgili bilgi mi verdin? [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think but i not tell you Ben çok biliyorum ama sana söylemiyorum. [10:33, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 2 Munite but i will not do that Senin Facebook’unu 2 dakikada hacklerim ama bunu yapmayacağım. [10:34, 3/5/2018] +46 ...: but then what do you want me to do? Peki ne yapmamı istiyorsun o zaman? [10:34, 3/5/2018] +1 (518) ...: You are very bad women not understand anything Sen çok kötüsün kadınlar hiçbir şey anlamıyor. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have lost 500$ because umut offer me to hack your Ben 500 Dolar kaybettim çünkü Umut seni hacklememi teklif etti. [10:35, 3/5/2018] +46 ...: can you provide me evidence Bana kanıt sunabilir misin? [10:35, 3/5/2018] +46 ...: so that i can use this Kullanabilmem için [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: So now you send me 500$ via western union or i will hack your Facebook and other social media O yüzden sen şimdi bana 500 Dolar yolla Western Union’la yoksa senin Facebook ve diğer sosyal medyanı hackleyeceğim. [10:35, 3/5/2018] +1 (518) ...: Yes i have Evet var [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut and my chat conversion i have Umut ve benim chat’imiz var. [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: But without payment i will not give you Ama ödeme yapmazsan sana vermem [10:36, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why you block me? Neden beni blokladın? [10:37, 3/5/2018] +46 ...: you say you don't hack women then you scare me Kadınları hacklemem diyorsun ama beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I don't scare you i just respect women but when i get angry i can destory anyone life Ben seni korkutmuyorum ben sadece kadınlara saygı duyuyorum ama sinirlendiğim zaman herkesin hayatını mahvedebilirim. [10:38, 3/5/2018] +46 ...: if you want to protect me because im a woman then provide me evidence so that I can do the necessary things Eğer bir kadın olduğum için beni korumak istiyorsan o zaman bana kanıt sun ki ben de gerekli şeyi yapabileyim [10:38, 3/5/2018] +46 ...: you are scaring me Beni korkutuyorsun. [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut will lost job Umut işini kaybedecek [10:38, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can't do that Bunu yapamam [10:39, 3/5/2018] +46 ...: who are you Sen kimsin? [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have prof of evidence Kanıtım var [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: I am john can you visit my website then Adım John o zaman web sitemi ziyaret et [10:39, 3/5/2018] +1 (518) ...: Hirehacker1.blogspot.com Hirehacker1.blogspot.com [10:51, 3/5/2018] +1 (518) ...: Umut your husband? Umut senin kocan mı? [10:52, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: I know lot think. Çok şey biliyorum, düşün. [10:52, 3/5/2018] +1 (518) ...: Your and other boy id login need to hack Senin ve öteki çocuğun giriş id’lerini hacklemek [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ...: I have your conversation of Facebook message Senin Facebook mesajlaşman var bende [10:53, 3/5/2018] +1 (518) ... Who this? Bu kim? Hacker Pınar Dinç’e Luca’nın fotoğrafını yollar. [11:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: Dont fight umut Umut’la savaşma [11:14, 3/5/2018] +1 (518) ...: Maybe you fight umut and he lost job because of you then you will suffer Belki sen onunla savaşacaksın ve o işini kaybedecek senin yüzünden. O zaman sen acı çekeceksin. [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: I will hack your Facebook plus all login in 5 Munite Senin Facebook ve tüm girişlerini 5 dakika içinde hackleyeceğim [11:15, 3/5/2018] +46 ...: then ask him to pay you this has nothing to do with me O zaman ona [Umut] sor sana para ödemesini, bunun benimle ilgisi yok [11:15, 3/5/2018] +46 ...: keep me out of it Beni bunun dışında tut/beni rahat bırak [11:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: He allrady pay me O bana zaten ödedi [11:16, 3/5/2018] +46 ...: you said you didnt hack me and you lost 500$! Bana dedin ki seni hacklemedim ve 500 dolar kaybettim [11:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: He pay but i don't hack you but i will maybe you are stupid O ödedi ama ben seni hacklemedim ama belki sen salaksın. [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ... Understand? Anladın mı? [11:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: You dont speak English? İngilizce bilmiyor musun? [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I hacked umut Facebook WhatsApp twitter PayPal Ben Umut’u hackledim Facebook WhatsApp Twitter PayPal [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: Still i don't back Yine de geri vermedim [Anlaşılmıyor] [11:18, 3/5/2018] +1 (518) ...: I do same for your maybe you are stupid girls Belki sana da aynısını yapmalı belki siz salak kızlarsınız [11:18, 3/5/2018] +46 ...: is this respecting women? threatening and asking for money Bu mu kadınlara saygı? Tehdit etmek ve para istemek [11:18, 3/5/2018] +46 ...: this has nothing to do with me Bunun benimle ilgisi yok [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he need your Facebook login? O neden senin Facebook’unu istiyor? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Tell me? Söyle bana? [11:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Who are you? Kimsin sen? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: how would i know??? Ben nerden bileyim? [11:20, 3/5/2018] +46 ...: didnt you ask him when he paid you? Sana para ödediğinde sormadın mı? [11:20, 3/5/2018] +1 (518) ...: Before yesterday Dünden önce [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: You his ex wife? Sen eski karısı mısın? [11:21, 3/5/2018] +46 ...: no! Hayır! [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Then? O zaman? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he want your Facebook to hack and ask password Neden senin Facebook’unu hacklemek ve şifreni öğrenmek istedi? [11:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Pinar i am a professional hackers i earn everyday Pınar ben profesyonel hacker’ım her gün para kazanıyorum. [11:22, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can hack your Facebook id in 5 Munite it take 5 minutes only you like to see? 5 dakikada hacklerim Facebook’unu, sadece 5 dakikamı alır anlıyor musun?

Yaklaşık 6 saat sonra Hacker ile Pınar Dinç arasında bir yazışma daha [17:10, 3/5/2018] +1 (518) ...: Hello Merhaba [17:10, 3/5/2018] +1 (518) ...: Where is umut? Umut nerede? [17:11, 3/5/2018] +1 (518) ...: You kill him? Onu öldürdün mü? [17:11, 3/5/2018] +1 (518) ...: Why he not response? Neden bana cevap vermiyor? [17:11, 3/5/2018] +46 ...: I dont know what connections you have with him. Please leave me alone Onunla ne gibi bağlantıların olduğunu bilmiyorum. Beni rahat bırak. [17:12, 3/5/2018] +1 (518) ...: You dont harm him Sen ona zarar verme [17:12, 3/5/2018] +1 (518) ...: I don't hack your Facebook id Ben de senin Facebook’unu hacklemeyeyim [17:12, 3/5/2018] +46 ...: So now you are friends? Yani şimdi arkadaş mı oldunuz? [17:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: Not just he hire me to hack your Facebook and WhatsApp Hayır sadece o beni senin Facebook ve WhatsApp’ını hacklemem için tuttu [17:13, 3/5/2018] +1 (518) ...: But i don't hack women Ama ben kadınları hacklemem [17:14, 3/5/2018] +46 ...: Thanks. And he paid you Teşekkürler. Ve o sana para ödedi [17:14, 3/5/2018] +46 ...: Why do you protect him now Sen şimdi neden onu koruyorsun? [17:14, 3/5/2018] +1 (518) ...: Right but i like to back his money Evet ama ona parasını geri vermek istiyorum [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: But i don't know where his now Ama nerede olduğunu bilmiyorum [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: Tell me to cotact me Söyle bana ulaşsın [17:15, 3/5/2018] +1 (518) ...: I like to back his Facebook account twitter and PayPal Ona Facebook Twitter ve Paypal hesaplarını geri vermek istiyorum [17:15, 3/5/2018] +46 ...: I cannot. I dont contact him Yapamam. Onunla iletişim kurmuyorum [17:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: His son suffering cancer? Oğlu kanser mi? [17:16, 3/5/2018] +1 (518) ...: He said Öyle dedi [17:16, 3/5/2018] +46 ...: Am i not the victim here Ben burada mağdur değil miyim? [17:17, 3/5/2018] +46 ...: Keep me out of it Beni dışında tutun [17:17, 3/5/2018] +46 ...: Did he hire you or not? Seni tuttu mu tutmadı mı? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: Then why he hire me to hack your Facebook O zaman neden beni tuttu senin Facebook’unu hacklemem için? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: Can i hacked now? Hackleyebilir miyim şimdi? [17:17, 3/5/2018] +1 (518) ...: It take 5 Munite 5 dakikamı alır [17:19, 3/5/2018] +46 70 ...: How would i now? I am the victim here Ben nerden bileceğim? Ben burada mağdurum [17:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: Maybe you are not serious i will hack your Facebook id Belki sen çok ciddi değilsin Facebook’unu hackleyeceğimden [17:19, 3/5/2018] +1 (518) ...: And i will put your number to international crime website Ve senin telefon numaranı uluslararası suç websitesine koyacağım [17:20, 3/5/2018] +46 ...: And what? What do you want from me? Ne yani? Ne istiyorsun benden? [17:20, 3/5/2018] +1 (518) ...: I need 500$ 500 Dolara ihtiyacım var [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Because i am going to back umut money Çünkü Umut’a parasını iade edeceğim [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Do western union now Şimdi Western Union yap [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: Or you will suffer Yoksa acı çekeceksin [17:21, 3/5/2018] +1 (518) ...: I can damage anyone life Herkesin hayatına zarar verebilirim.

Pınar Dinç hacker ile mesajlaştığı sıra kızını almaya kreşe doğru gidiyordur. Görüşme bittiğinde zihninde kalan son cümleler, "Yoksa acı çekeceksin. Herkesin hayatına zarar verebilirim." Kreşten adım atarken artık kendini tutamaz. Kızına sarıldığında boğulasıya ağlamaya başlar.

Devamı gelecek.