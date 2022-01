Sessizleştirme Harekâtı-5: Öfkenin akı, öfkenin karası

Merhaba Per Uzun zaman oldu, bu yüzden kendime hatırlatmam gerektiğini düşündüm! Ciddi bir şekilde dün sosyal medya hesaplarım geçici olarak hacklendi ve birisi birkaç saatliğine Facebook'umun kontrolünü ele geçirdi. Bu arada benim zaman tünelimde kendisini bir meslektaşımın (Pınar Dinç) hesabını hacklemesi için tuttuğumu yazdı ve "hack hizmetlerini" ilan etti. Bu bir para koparma girişimiydi, bu yüzden kendi messenger'ım aracılığıyla benimle iletişime geçti ve gönderileri silip hesabımı geri vermek için 1000 USD istedi. Aptalca, bunu meslektaşımı koruyabileceğimi düşünerek yaptım. (Ayrıca, aramızda kalsın, cuma günü oğlumun kanserinin üçüncü kez nüksettiğini öğrendik; bu sefer fazla zamanı yok ve bildiğimiz bir tedavi de yok. Bu yüzden kendimde değildim ve panik içinde adamdan kurtulmak için parayı gönderdim). Ama sabah onu [Pınar Dinç] taciz etmeye başladı ve onu tuttuğumu kanıtlayan "konuşmalar" karşılığında 500 USD istedi. Bugün ikimiz de polise giderek olayı bildirdik. Polise tüm detayları bildirdim; ödemenin sosyal media paylaşımlarından sonra yapıldığını kanıtlayan banka hesabımı onlara verdim. Ve söylemeye gerek yok, böyle bir konuşma yok. Polis benden bilgisayar korsanıyla etkileşime girmememi istedi, bu yüzden onu engellendim. Ama meslektaşım bu işin özüne inmek istiyor ve onunla hâlâ temas halinde. Görünüşe göre bu gece adam ona onunla temasa geçmem gerektiğini söylemiş. Yani burada gerçekten zor durumdayım. Ben asıl kurbanım; tüm hesaplarımı güvence altına almak için elimden geleni yaptım ve her şeyi polise bildirdim. Ama meslektaşımın bu adama inandığından şüpheleniyorum. Gösterebileceği bir şey yok ama ben -Türkiye'den ve Rusya'dan- iyi bilgisayar korsanlarının "kanıt" üretebileceğini biliyorum (Türkiye'de yüksek profilli bir davada, bir muhalefet milletvekili Twitter'da teröristlerle sohbet etmekle suçlandı. Bunun tamamen fabrikasyon olduğunu kanıtladı ama leke kalıyor). Herhangi bir öneri? Bunun neden ve nasıl olduğu hakkında hiçbir fikrim olmadığı için pek bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Polise de makul gelen bir teori, sosyal medyada görünür olduğum için dikkat çekmem ve oğlumun tedavisi için on gün içinde 250.000 USD toplamamın hikayesinin her yerde, İsveç gazeteleri de dahil olmak üzere, büyük haber olması. Hatta oğlumun adına bağış isteyen sahte bir Instagram hesabı olduğunu öğrendik! Ve arkadaşımın [Pınar Dinç] dahil olmasının nedeni muhtemelen birkaç ay öncesine kadar yakın temas halinde olmamızdı. Bilgisayar korsanı sohbetlerimi gözden geçirseydi, onun iyi bir hedef olabileceğini fark ederdi (geçen yıl içinde yakın temasta olduğum başka kadın yok -- BU PARÇA GİZLİDİR; ama her şey hakkında bilgi sahibi olman gerektiğini düşündüm.) Her neyse, güvenlik görevlilerimiz her ihtimale karşı seni de bilgilendirmemi istedi. Benimle konuşmak istersen yarın öğleden sonra ve çarşamba müsaitim. Sonra oğlumun tedavisi için Barselona'ya uçuyorum. Uzun e-posta için özür dilerim. En iyi dileklerimle, Umut.