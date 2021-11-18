Umut Özkırımlı'dan Sema Kaygusuz'un T24'teki yazısına yanıt

Akademisyen Umut Özkırımlı, meslektaşı Pınar Dinç'le yaşadığı ve İsveç'te soruşturma/dava konusu olan "ısrarlı takip, taciz" tartışmasıyla ilgili olarak yazar Sema Kaygusuz'un "Sessizleştirme Harekâtı-5: Öfkenin akı, öfkenin karası" başlıklı yazısına yanı verdi.

Özkırımlı'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar şöyle:

"Sn Sema Kaygusuz senaryo yazmayı, @t24comtr sitesi de bu asılsız iddiaları yayınlayarak hem devam eden hukuk sürecini baltalamayı, hem de özel hayatın gizliliğini ihlal etmeyi sürdürdüğü için yine cevap hakkı doğdu. @KaygusuzSema @DOGANAKINT24 1/

Her yazıda belge ve mahkeme tanıklıklarıyla çoktan çürütülmüş sayısız maddi hata/çarpıtma var. 1,5 sene boyunca "sessizleştirildiğim" için 6 Ağustos 2020'de paylaşılan belgelerden de pek çok kişi haberdar değil. Bu nedenle sadece tartışma yaratan birkaç detaya yanıt veriyorum. 2/

Kaygusuz idari/hukuki değeri olmayan, usulsüzlükler nedeniyle defalarca reddettiğim, polis raporuyla çürütülen iddialara dayanan bir belgeden MAHKEME KARARINI DA TANIMAYARAK suç çıkarmaya çalışıyor. Kendisine tavsiyem İsveç'e gelip temyizde davalı lehine tanıklık yapmasıdır. 3/

Bu şekilde hem üniversite, polis ve IT firmalarını atlatarak nasıl bir hacker tuttuğumu, kurulduğu 2017 yılından beri kişisel bloğum olarak tanıttığım, 62 takipçili thevoid.blog'un nasıl anonim olduğunu, orada hangi kadınlardan bahsettiğimi anlatabilir. 4/

Ayrıca davalının yazışmalarımızda kendisinin dile getirdiği proje fikrinin bana ait olduğu ifadesini düzeltebilir, projeden çekildiğimde 2 kişi benimle iletişime geçip projeye danışmanlık yapmak istediği halde neden davalının danışman bulmakta zorlandığını açıklayabilir. 5/

Böylelikle 21 Mart 2018'de, yani DAHA FAKÜLTEYE ŞİKAYET YAPILMADAN Marie Curie projesine yeni danışman bulunduğu, aşağıdaki emailden de anlaşılabileceği gibi davalının "arkasından bir şeyler çevirmek, yoluna taş koymak" bir yana kendisine yardımcı olduğum da anlaşılır. 6/

Sn @KaygusuzSema, Sn @DOGANAKINT24 ve @t24comtr'nin bu muhteşem performansını izleyen akl-ı selim herkes kimsenin adalet ve hukuku umursamadığını görecektir. Mücadele edilmesi gereken sadece sağ iktidar değil, bu çıkar ortaklıkları ve kişisel hırslardır. SON"