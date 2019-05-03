Sami Selçuk

TARİH
03 Mayıs 2019
"Kütükler kesinleştikten sonra itiraz yapılamaz"Devamını Oku
TARİH
19 Mart 2019
Topluma hiç de inandırıcı gelmeyen yapay bir hortlak, canavar ortada dolaştırılmakta: BekaDevamını Oku
TARİH
18 Mart 2019
"Bu yabancı sözcük patırtısı karşısında tez elden önlemler almalıyız. Dilimizi korumak, işçimizi, girişimcimizi, köylümüzü, kentlimizi, kısacası insanımızı korumak demektir."Devamını Oku
TARİH
04 Mart 2019
Savcı, iddia edendir ve iddia makamını işgal eder; sentez, yani karar makamını değilDevamını Oku
TARİH
25 Ocak 2019
Osmanlı’nın çöküş nedenlerinde biri de, 'hile-i şer’iye' saptırmalarıyla hukuk düzeninin dışına çıkmasıdırDevamını Oku
TARİH
19 Ocak 2019
"Ülkesini kurtarma kaygısıyla davrananlara politika alanı açıktır; oraya buyurup gitsinler"Devamını Oku
TARİH
18 Ocak 2019
Yargıya güven yüzde 30'larda diyen İtalya'nın, Fransa'nın değil, bizim Yargıtay Başkanı...Devamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.