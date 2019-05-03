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Konuk Yazar

Sami Selçuk

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TARİH

03 Mayıs 2019

Yüksek Seçim Kurulu'nu etkilemekten kaçınalım

"Kütükler kesinleştikten sonra itiraz yapılamaz"

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TARİH

19 Mart 2019

Duyarsız “beka söylemi”, yığın içgüdüsünü kışkırtabilir

Topluma hiç de inandırıcı gelmeyen yapay bir hortlak, canavar ortada dolaştırılmakta: Beka

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TARİH

18 Mart 2019

Dilde özleşme, soykırım değildir

"Bu yabancı sözcük patırtısı karşısında tez elden önlemler almalıyız. Dilimizi korumak, işçimizi, girişimcimizi, köylümüzü, kentlimizi, kısacası insanımızı korumak demektir."

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TARİH

04 Mart 2019

"Davasız yargılama olmaz" ilkesi ve savcıların yetkileri

Savcı, iddia edendir ve iddia makamını işgal eder; sentez, yani karar makamını değil

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TARİH

25 Ocak 2019

TBMM Başkanlığı'ndan çekilmeden aday olmak

Osmanlı’nın çöküş nedenlerinde biri de, 'hile-i şer’iye' saptırmalarıyla hukuk düzeninin dışına çıkmasıdır

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TARİH

19 Ocak 2019

Yargı, yargıçlar ve savcılar hakkında - 2

"Ülkesini kurtarma kaygısıyla davrananlara politika alanı açıktır; oraya buyurup gitsinler"

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TARİH

18 Ocak 2019

Yargı, yargıçlar ve savcılar hakkında - 1

Yargıya güven yüzde 30'larda diyen İtalya'nın, Fransa'nın değil, bizim Yargıtay Başkanı...

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