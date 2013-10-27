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27 Ekim 2013

Uygur Türklerine 'asimilasyon' AKP'lilerin arasını açtı?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun son toplantısında, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin ve Müslümanlarının maruz kaldığı baskılar konuşulurken iş 'asimilasyona' kadar uzandı.

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun son toplantısında, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin ve Müslümanlarının maruz kaldığı baskılar konuşulurken iş 'asimilasyona' kadar uzandı. AKP'li Ülker Güzel, bir önerge verdi ve Doğu Türkistan'daki insan hakkı ihlallerinin komisyonca araştırılmasını istedi. Çin'in yıllardan beri uyguladığı asimilasyon politikaları sonucunda Doğu Türkistan'da ağır insan hakları ihlalleri yaşandığını söyledi. BDP Adana Milletvekili Murat Bozlak da, hararetli insan hakları savunuculuğuna ilişkin değerlendirmelere, "Dışarıya laf söylemeden önce kendi evinin önünü temizleyeceksin, çünkü ülkemizde de hala insan hakkı ihlali yaşanıyor" diye yanıt verdi. Ancak,  asıl sürprizi geçtiğimiz günlerdeki açıklamalarıyla Alevi yurttaşları ayağa kaldıran AKP'nin Adıyaman Milletvekili Mehmet Metiner yaptı. Metiner, partili arkadaşı Ülker Güzel'in, "Türk tarihinde asla bir katliam olmamıştır" sözüne karşı çıktı ve "İktidar partisi milletvekili olarak bu sözlere itiraz ediyorum. Cumhuriyet tarihimizde asimilasyon, zulüm, baskı, inkar politikası uygulanmıştır ve bu bir devlet politikası olmuştur" dedi. Metiner, sözlerini Başbakana övgüyle bağlayarak bitirdi.

 

'Milli Anayasa' tartışması

 

AKP'nin, CHP'ye götürdüğü 59 madde teklifi ile uzun bir süredir çıkmazda olan Anayasa Uzlaşma Komisyonu bir anlamda rahatladı. Komisyon, "Hakimler Kurulu" ve "Savcılar Kurulu" maddelerinde bir arpa boyu yol alamadı.  Son toplantıda CHP'li Üye Rıza Türmen, bu takınaklığı aşmak için,  AB'nin İlerleme Raporu'nda dikkat çektiği  "Venedik Komisyonu"nu önerisini sundu. Komisyonun, her ülkede uzlaşmazlık noktalarında devreye girdiğini ve birçok seçenek sunduğunu anlattı. Türmen, çok sayıda örek verdi ülkelerden. Ama döktügü dil işe yaramadı. AKP'liler, 'Venedik Komisyonu’nu düşünmediklerini, MHP'lilerde "Biz milli anayasa yapıyoruz" diyerek kapıyı kapattı. Anayasa Uzlaşma Komisyonu geçtiğimiz günlerde iki yılını tamamlamıştı!

 

 

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