Aygün: Pantolonsuz mu geçeyim?

Hülya Karabağlı / Parlamento Kulisi / Ankara

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun son toplantısına, Ergenekon davasından 13 yıl 6 ay ceza alan ve bir süre Kocaeli 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde kalan CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün, damgasını vurdu. Aygün, cezaevindeki, milletvekili ziyaretlerinin nasıl kabusa döndüğünü anlattı. "Bu cihazlardan geçerken ötüyorum. Sürekli ötüyorum" dedi. Milletvekili oldukları için üst arama, elle arama yapamadıklarını vurgulayan Aygün, "Ben, elle aramaya karşı değilim. Arasınlar. Ama bu ötme olmasın" dedi. Aygün, cihazdan geçerken ötmemesi için takım elbisesini giymekten vazgeçmiş. Spor giyinmiş, ancak kot pantolonun fermuarı ve düğmesi yine cihaza takılmış. Aygün, kendisini pür dikkat dinleyen komisyon üyelerine "Vallahi, eşofmanı düşünüyorum" demekten kendini alamadı. Komisyon başkanı Ayhan Sefer Üstün'den, bu konuda yardım isteyen Aygün, Adalet Bakanlığı'na bu konuda bir girişimde bulunabileceğini söyledi. "Ötmemek için ne yapmalıyız" diye söylenen Sinan Aygün'ün "pantolonsuz mu geçeçeğiz yani" deyince komisyon üyelerini gülmekten kırıp geçirdi.