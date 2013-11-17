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Parlamento Kulisi

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17 Kasım 2013

AKP'de '74'lerin yarışı

İktidar kanadında \'üçüncü dönem\' kriteri yerel seçimler için adaylık yarışına dönüştü. Milletvekillikleri sona erecek olan 74\'ün içinde kıyasıya mücadale var

 

İktidar kanadında 'üçüncü dönem' kriteri yerel seçimler için adaylık yarışına dönüştü. Milletvekillikleri sona erecek olan 74'ün içinde kıyasıya mücadale var. Ordu için, Enver Yılmaz, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, bir önceki dönemin milletvekili Eyüp Fatsa çekişiyor. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ı üç dönem milletvekili olarak gönderen Manisa için Hüseyin Tanrıverdi uğraşıyor. Tanrıverdi, Manisa heyetini son gurup toplantısına getirince anlamlı bulunmuştu. Başbakanı eleştiren Arınç, gurubun o toplantısına katılmamıştı. 
 

Fakıbaba ne olacak? 

 
Kulislerde, Başbakanın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i Şanlurfa için düşündüğü söyleniyor. Hatta, mevcut belediye başkanı Ahmet Fakı baba’nın, bir sonraki seçimlerde milletvekilliği ile ödüllendirileceği de anlatılıyor. Ancak, Bakan Çelik'in gönlünün Şanlıurfa yerine Bursa'da yattığı belirtiliyor. Gaziantep için bakan Fatma Şahin’in, Mersin için Zafer Çağlayan'ın adları güncelliğini koruyor. Çanakkale için, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Mehmet Daniş, İzmir için Rıfat Sait yarıştaki isimler. 
 

Başörtülü aday 

 
Ankara'nın Gölbaşı İlçesi için başörtülü bir aday belirlendiği konuşuluyor. Genel Merkez, bazı  illerde  temayül  yoklamasını son ana kadar sürdürecek.
 

Kızlar, ev arkadaşları için Meclis’e yazdı 

 
Meclis Dilekçe Komisyonu'na, kısa dönem askerlikle ilgili 5 bine yakın dilekçe geldi. Yurt içinden, dışından komisyona yazmayan yok neredeyse. "6 ay çok uzun aşağıya çekin" deniyor. İstanbul'dan da kızlar 'ev arkadaşları' için yazmış. Açık adres ve telefon dilekçeye eklenmiş. Kızların 6 aylık askerlik süresine itirazlar var. 'En az 4 yılını tanımadıkları şehirde üstelik ailerini zora sokarak okul bitiriyorlar. Tam hayata atılmak isterken, askere gidiyorlar' diyorlar. Kızlara göre, aldıkları eğitim, harcanan zaman ve para da boşa gidiyor. Komisyon, dilekçelerin hepsini işleme aldı. Son söz hükümette.
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