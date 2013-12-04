Parlamento Kulisi

TARİH
04 Aralık 2013
Önder: Arkadaşlar, Hazine’den yardım aldığımızda söz kaloriferli yer tutarız. Şimdilik kalplerimizin ısısıyla geçinelimDevamını Oku
TARİH
02 Aralık 2013
CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün: Pantolonsuz mu geçeyim?Devamını Oku
TARİH
24 Kasım 2013
Dershane düzenlemesi iktidar ve muhalefet kanadının bir numaralı konusu. AKP kulislerinde de, bu işin bir Fethullah Gülen ve cematinin tasfiyesi olarak değerlendiriliyor.Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2013
İktidar kanadında \'üçüncü dönem\' kriteri yerel seçimler için adaylık yarışına dönüştü. Milletvekillikleri sona erecek olan 74\'ün içinde kıyasıya mücadale varDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2013
Onlarca kanun çıktı, yeni Anayasa çalışmalarında yol katedildi. Kadın milletvekillerine türban vizesi çıktı. Çözüm sürecine çoktan girildi. Bir pantolona sıra gelmediDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2013
Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun son toplantısında, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin ve Müslümanlarının maruz kaldığı baskılar konuşulurken iş 'asimilasyona' kadar uzandı.Devamını Oku
TARİH
07 Ekim 2013
AKP, İzmir\'i CHP\'den, Diyarbakır\'ı BDP\'den almak istiyorDevamını Oku
TARİH
23 Haziran 2013
TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu\'nun isimleri uzun zamandır gündemde. CHP\'de Meclis başkanvekilliği için de aday bolluğu var. Onların içinden bir isim AKP\'lilerin uykusunu kaçırdı. Elindeki \'fenerle\' geceli gündüzlü genel kurul salonuna giren, en çok üstüne yürünen Tunceli Milletvekili Kamer GençDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2013
Kulisler, korumaların kitabın adına takıldıklarına dikkat çekiyorlarDevamını Oku
TARİH
26 Mayıs 2013
TBMM’de muhalefetin en çok şikayet ettiği konuların başında, hükümetten soru önergelerine gelmeyen ya da zamanında verilmeyen yanıtlarDevamını Oku
TARİH
20 Mayıs 2013
Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘referandum’ mesajı, yeni Anayasa için 1 Mayıs’tan itibaren uzatmaları oynayan Uzlaşma Komisyonu'nu yakından ilgilendiriyor.Devamını Oku
TARİH
13 Mayıs 2013
Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bizdeki bazı cahiller başkanı bir kral olarak takdim etme cüretine girerek yalan söylüyorlar” dese de partide “başkanlık”la ilgili tartışma sürüyorDevamını Oku
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