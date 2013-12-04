Parlamento Kulisi

TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu\'nun isimleri uzun zamandır gündemde. CHP\'de Meclis başkanvekilliği için de aday bolluğu var. Onların içinden bir isim AKP\'lilerin uykusunu kaçırdı. Elindeki \'fenerle\' geceli gündüzlü genel kurul salonuna giren, en çok üstüne yürünen Tunceli Milletvekili Kamer Genç