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Parlamento Kulisi

hulyaozmen.karabagli@hotmail.com

TARİH

04 Aralık 2013

Sırrı Süreyya Önder: Ulucanlar 10 adım ötede

Önder: Arkadaşlar, Hazine’den yardım aldığımızda söz kaloriferli yer tutarız. Şimdilik kalplerimizin ısısıyla geçinelim

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TARİH

02 Aralık 2013

Aygün: Pantolonsuz mu geçeyim?

CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün: Pantolonsuz mu geçeyim?

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TARİH

24 Kasım 2013

Gülen'e 'tonton dede' planı

Dershane düzenlemesi iktidar ve muhalefet kanadının bir numaralı konusu. AKP kulislerinde de, bu işin bir Fethullah Gülen ve cematinin tasfiyesi olarak değerlendiriliyor.

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TARİH

17 Kasım 2013

AKP'de '74'lerin yarışı

İktidar kanadında \'üçüncü dönem\' kriteri yerel seçimler için adaylık yarışına dönüştü. Milletvekillikleri sona erecek olan 74\'ün içinde kıyasıya mücadale var

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TARİH

03 Kasım 2013

'Pantolona' direndiler

Onlarca kanun çıktı, yeni Anayasa çalışmalarında yol katedildi. Kadın milletvekillerine türban vizesi çıktı. Çözüm sürecine çoktan girildi. Bir pantolona sıra gelmedi

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TARİH

27 Ekim 2013

Uygur Türklerine 'asimilasyon' AKP'lilerin arasını açtı?

Meclis İnsan Hakları Komisyonu'nun son toplantısında, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin ve Müslümanlarının maruz kaldığı baskılar konuşulurken iş 'asimilasyona' kadar uzandı.

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TARİH

07 Ekim 2013

AKP, İzmir ve Diyarbakır'ı alabilir mi?

AKP, İzmir\'i CHP\'den, Diyarbakır\'ı BDP\'den almak istiyor

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TARİH

23 Haziran 2013

Kamer Genç uykuları kaçırdı

TBMM Başkanlığı için Cemil Çiçek, Hayati Yazıcı ve Burhan Kuzu\'nun isimleri uzun zamandır gündemde. CHP\'de Meclis başkanvekilliği için de aday bolluğu var. Onların içinden bir isim AKP\'lilerin uykusunu kaçırdı. Elindeki \'fenerle\' geceli gündüzlü genel kurul salonuna giren, en çok üstüne yürünen Tunceli Milletvekili Kamer Genç

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TARİH

17 Haziran 2013

Hülya Avşar'ın Başbakana veremediği kitap

Kulisler, korumaların kitabın adına takıldıklarına dikkat çekiyorlar

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TARİH

26 Mayıs 2013

Hükümet muhalefetin bine yakın soru önergesini iade etti

TBMM’de muhalefetin en çok şikayet ettiği konuların başında, hükümetten soru önergelerine gelmeyen ya da zamanında verilmeyen yanıtlar

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TARİH

20 Mayıs 2013

Anayasa’da ‘arabanın motoru’ tartışması

Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ‘referandum’ mesajı, yeni Anayasa için 1 Mayıs’tan itibaren uzatmaları oynayan Uzlaşma Komisyonu'nu yakından ilgilendiriyor.

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TARİH

13 Mayıs 2013

Günay ve Ünal'dan Twitter'da 'başkanlık' tartışması

Başbakan Tayyip Erdoğan, “Bizdeki bazı cahiller başkanı bir kral olarak takdim etme cüretine girerek yalan söylüyorlar” dese de partide “başkanlık”la ilgili tartışma sürüyor

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