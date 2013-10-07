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Parlamento Kulisi

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07 Ekim 2013

AKP, İzmir ve Diyarbakır'ı alabilir mi?

AKP, İzmir\'i CHP\'den, Diyarbakır\'ı BDP\'den almak istiyor

Hülya Karabağlı / Parlamento Kulisi / Ankara
 
Siyaset yerel seçimlere kilitlendi. Partiler, anket üzerine anket yaptırıyor. AKP, İstanbul ve Ankara'nın sorun olmayacağını düşünüyor. İzmir ve  Diyarbakır'ın peşinde. İzmir'i CHP'den, Diyarbakır'ı BDP'den almak istiyor. Farklı yöntemler ve ölçümler yapılıyor. Önce adayın oy oranına bakılıyor. Ama bu yeterli sayılmıyor.  Adayın yüksek oy alsa bile partiye getirisine bakılıyor. Yani, aday seçimi kazandırabilir mi? Genel Merkez için en önemli kriter bu. İzmir'de, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, bir önceki dönemin milletvekili  'Akil Heyeti'ndeki Abdurrahman Kurt'un adı Diyarbakır'da öne çıkıyor. Kulislere gelen bilgilere göre, Binali Yıldırım, son anketlerde partisinin üzerinde görünüyor. Diyarbakır'dan gelen sonuçlarda ibre Kurt'tan yana görünüyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi  Eker'e daha az şans tanınıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ise, Gaziantep için konuşuluyor. Şahin'in, hem kişisel hem de parti adına yapılan  anketlerde yüksek oyuna dikkat çekiliyor. AKP kulislerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş için bir  kuşku duyulmuyor.
 

CHP'de Muharrem İnce

 
Ankara adaylığı için MHP'de Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya,  CHP'de Grup Başkanvekili Muharrem İnce konuşuluyor. İnce'nin, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün İstanbul adaylığı ihtimalinin güçlenmesi üzerine Ankara adaylığına yöneldiği söyleniyor. Genel Merkez’den onay bekleyen İnce'nin bir yandan da Başkentlilerin nabzını tuttuğu söyleniyor. İnce'nin Ankara genelinde kamuoyu
yoklaması yaptırdığı ve sonucuna göre de adaylığı konusunda karar vereceği  kulisler de  dolaşıyor.  CHP'de, Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka da adaylığını açıklamıştı.
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