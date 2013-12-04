Sırrı Süreyya Önder: Ulucanlar 10 adım ötede

Halkların Demokratik Partisi (HDP), Ankara’nın en eski yerleşiminden Hamamönü’nde Genel Merkezi’nin açılışını medya ile birlikte yaptı. İki katlı ahşap binaya her gelen gazeteci, "bir türlü bulamadık" deyince Sırrı Süreyya Önder, "zor değil arkadaşlar, 10 adım ötesi Ulucanlar Cezaevi" yanıtıyla ortalığı kırıp geçirdi. Binayı bir dönem, İnsan Hakları Vakfı kullanmış. Uzunca süredir boş. Daha sonra "halkın içinde olalım" diyen Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü, tutmaya karar vermiş. Ahşap binada ısıtma sistemi yok.

Ekolojik bina

Ankara’nın kara soğuğunda bina da buz gibi. Hal böyle olunca, sadece gazeteciler değil HDP’li vekillerde üşüdü. Önder, gazetecilere, "Arkadaşlar, Hazine’den yardım aldığımızda söz kaloriferli yer tutarız. Şimdilik kalplerimizin ısısıyla geçinelim" dedi. Esprilerin arka arkasının kesilmedi. Bir ara Önder, "Plazalardan içeri oksijen girmiyor. Burası çok ekolojik bir bina" deyince ortam bir kez daha ısındı.

İçeri alırken zorluk çekmesinler

Gazeteci, Önder’e, "Niye Ulucanlara o kadar yakın seçtiniz" deyince ve lafın altında kalmadı Önder, "Bizi ileride içeri alırlarsa zorlanmasınlar" diye yanıt verdi.Yer tartışmasına Sebahat Tuncel de katıldı. Gazetecilere, "Arkadaşlar, cumhuriyet burada kurulmuş cumhuriyeti burada yeniden inşa edelim diye” değerlendirme yaptı. Ertuğrul Kürkçü de geri kalmadı ve "Komşular memnun, binanın boş olmasından ise dolu olması daha iyi dediler. Mahalleye bir faydamız dokunmuş şimdiden".

Basın toplantısından sonra finali eş genel başkan Kürkçü kameralara yaptı. "Size balkon konuşmamamızı yapıyorum."